Cultura ¿Vandalismo o expresión artística?: el polémico debate que abre el proyecto de "Ley Sticker" A propósito del operativo de limpieza que barrió con los rayados que intervenían la estatua de Baquedano, vuelve a surgir el debate en torno a lo público y lo artístico. Mª Luisa Cisternas Domingo 5 de abril 2020

El proyecto “Ley Sticker”, denominada así por su principal detractor, el diputado Félix González, es una iniciativa previa al estallido social, de los senadores Francisco Chahúan (RN) y Juan Pablo Letelier (PS), que busca modificar el artículo 198 de la ley de Tránsito. El proyecto busca sancionar a quienes, sin la correspondiente autorización y por medio de marcadores, tinta, pintura, materia orgánica o similar de cualquier tipo, procedan a la pintura de mensajes, firmas, rayados, dibujos u otras figuras o expresiones, escritos, inscripciones, o grafismo, sobre cualquier elemento de transporte público y sus accesorios, vale decir, paraderos, terminales o vagones de metro. En un principio el proyecto consideraba una pena que iba desde los 541 días a los 3 años de cárcel y una multa de $967 mil pesos (20 UTM). No obstante, en una sesión de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, se disminuyó el monto de la multa. Respecto de la penalidad, el diputado de Renovación Nacional, Leopoldo Pérez, integrante de la Comisión, explicó que la ley busca perseguir a autores de daños estructurales considerables a los elementos del transporte público. “Lo que si se está considerando como delito y que podría llegar eventualmente a penas de prisión es para aquellos que destruyen el sistema de transporte público. Los rayados que involucren daños permanentes, costos de limpieza altos y cambios de repuesto o la pintura de carrocerías. Son daños mayores, tal como romper asientos, quemarlos y no si un cabro chico pegó un sticker”, explicó. El diputado Félix González ha reprobado pública y reiteradamente la idea de este proyecto. El parlamentario del Partido Ecologista Verde argumentó que una de sus principales razones para oponerse a la iniciativa, es porque tipifica delitos que ya están considerados en el Código Penal. “La ley anti sticker, así le pusimos en el equipo parlamentario, porque lo único nuevo que hacía era perseguir niños que pegaban sticker, tipificaba delitos que ya existen. Quemar una micro ya es un delito, destruir un paradero es un delito de daño que el Código Penal castiga. Lo único que innovaba este proyecto era en castigar el pintar o adherir cualquier producto de cualquier sustancia química en el equipamiento del transporte público”, explicó. Si bien la iniciativa se presentó meses previos al 18 de octubre, el Gobierno decidió otorgarle simple urgencia luego del estallido social debido, según el argumento del Ejecutivo, a la proliferación de intervenciones gráficas de contenido político en la vía pública. “Me sorprendió mucho que el Gobierno patrocinara un proyecto tan absurdo. Eso significa que ministros lo releyeron o bien el senador Chahuán hizo algún lobby para que empujaran este proyecto de ley, que a todas luces no aporta nada, simplemente perseguir y criminalizar a las personas”, aseveró Félix González. Y es que la determinación del Ejecutivo de apurar este tipo de proyecto reprime muchas de las expresiones que emergieron con el movimiento social, así lo consideró Claudio Caiozzi, artista callejero y autor de los stencil íconos del movimiento social, que se exhibieron a lo largo de la Alameda y principalmente en la fachada del GAM. “Están desesperados por callar a la gente, vieron que el poder que tiene el arte en las calles, que es un fenómeno explosivo gigante. En el mundo entero se ha visto gente interesada con lo que está pasando en Chile desde el arte, porque mucha gente se volcó a la calle a estampar algo”, afirmó. El artista más conocido como Caiozzama enfatizó el rol democrático que cumple el arte callejero en cuanto le disputa a la prensa, las plataformas masivas de difusión. “Muchos nos enteramos de cosas que la prensa no dice, que la tele no va a decir y te enteras por la calle. Hoy tu caminas por la “zona cero” y encuentras desde funas, personajes, violadores, gente que se encuentra injustamente detenida, cosas dichas con humor, cosas dichas con mucha violencia, pero finalmente es el lienzo que tenemos para poder hablar lo que la prensa formal no dice”, comentó. Simón Castillo, historiador y doctor en estudios urbanos, aseveró que este tipo de políticas tienden a no dar resultado, en cuanto a su control y fiscalización. “Hay una ignorancia tan grande sobre el tema que se pretende gastar recursos fiscales en este tipo de actos”. “Lo que enseña la historia es que cuando ha habido revueltas urbanas, este tipo de medidas legales genera mayor caldeamiento del orden social. Una persecución en este tipo de temas, impuesta por una ley aparecida en el diario oficial, no genera efectos positivos de manera rápida, más bien lo que demuestra, es una actitud autoritaria de quien mandata”, explicó el académico. El profesional consideró este tipo de políticas como un signo de estigmatización de la expresión urbana. “El proyecto se contextualiza en lo que podemos llamar una vandalización de la expresión, atribuirle características de barbarie, de vandalismo a la expresión popular, gráfica, callejera, que rescata el sentido último de la política, la calle, el ágora, el punto de reunión. En ese sentido, lo que había afuera del GAM no eran simples rayados”, concluyó. La tramitación de la “Ley Sticker” se encontraba en tabla para la segunda semana de marzo, pero fue suspendida dada la contingencia del COVID-19. Foto principal@Mauricio Osorio.

