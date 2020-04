0be18ad3d5

Nacional Enfoque biopsicosocial y no solo biomédico: la petición de los colegios profesionales ante el COVID-19 Desde la Federación también solicitaron ser parte de la mesa COVID-19 y tener mayor preocupación por temas como la seguridad de los funcionarios de la salud. Diario UChile Lunes 6 de abril 2020 20:31 hrs.

La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile entregó esta mañana sus apreciaciones respecto de cómo se enfrenta la crisis por el COVID-19, y junto a ello propuestas para mejorar la forma en que se controla la situación tanto en salud como en otros ámbitos. El gremio, integrado por 24 colegios profesionales de diversas áreas, solicitó que el enfoque para tratar esta situación sea biopsicosocial, y no solo biomédico como se está haciendo hasta ahora, y además ser incluidos en la Mesa COVID que lleva adelante el gobierno con diferentes expertos e instituciones, como el Colegio Médico y los alcaldes. “Consideramos que desde la perspectiva social es muy importante la incorporación y la participación de las organizaciones sociales en la prevención y abordaje de la pandemia. El sistema de salud no va a ser capaz de enfrentar esta situación si no es con el colectivo”, señaló Mónica Vargas, presidenta de la Federación. “Desde esa perspectiva hoy día tenemos juntas de vecinos, tenemos organizaciones sociales como ésta que quieren contribuir. Es fundamental que estas organizaciones se incorporen efectivamente a ese trabajo, nosotros como Federación de Colegios Profesionales debemos ser parte de la Mesa COVID -19 porque estamos dando una perspectiva biopsicosocial, es decir, integral e interdisciplinaria a la pandemia”, agregó. Además, desde la organización propusieron que se ponga especial cuidado en la salud mental de las personas ante las presiones a las que se exponen con lo que está sucediendo, también un abordaje global contra las diferentes formas de violencia que se puedan desarrollar, como por ejemplo la violencia intrafamiliar que ha tenido un incremento ante la cuarentena, y finalmente solicitaron la creación de un fondo especial para enfrentar los efectos de esta situación. “Lo que más nos interesa hoy día plantear es la creación de un fondo de crisis económica, un fondo que pueda efectivamente abordar la crisis que van a enfrentar los trabajadores y trabajadoras que se van a quedar sin empleo en este periodo. (..) Nosotros no estamos fuera de la crisis, nosotros proponemos un fondo solidario de emergencia para trabajadores y trabajadoras que al menos asegure un 50 por ciento de los ingresos, desde el primer al séptimo decil, con aportes provenientes del Estado y aquí ser muy clara, estos aportes deben también ser sacados del Fondo Reservado del Cobre”, explicó Mónica Vargas. En tanto, en lo que refiere a la situación de los funcionarios de Salud, la presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros, María Angelica Baeza, señaló que “la desprotección del personal de salud ha sido a lo largo de todo el país”. “La forma en la que se ha abordado esta pandemia, la verdad es que ha sido muy tarde. Hemos visto las dificultades que se han dado en el sistema de salud por la insuficiente disponibilidad de insumos y de elementos de protección para el personal de salud, y eso es un problema que nos va a provocar y está provocando merma, ausentismo de equipos importantes en el sistema, situación que debiera haber sido prevista cuando se inicia esto”, advirtió. Baeza agregó que “es lamentable que se pretenda con estudiantes internos resolver los problemas de recursos humanos que también debieron preverse. Si bien es cierto hoy día se necesitan muchas personas, en esta etapa se requiere de personas que tengan la competencia, la preparación y la experiencia para asumir una atención tan compleja como la que esta situación tiene”. Mientras que Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas y Matrones indicó que “el Estado se tiene que hacer cargo del clamor que viene de todos los centros asistenciales de que si bien es cierto, lo han dicho en todos los tonos que hay elementos, que hay insumos, se requiere que transparenten esos elementos y esos insumos, porque en los protocolos que yo he leído llaman también a la restricción de su uso y eso asusta al personal”. Junto a ello afirmó que “el personal no quiere enfermarse, el personal no quiere llevar el contagio a su casa, no quiere ser uno de los que tenga que ocupar un ventilador y ser una fuerza de trabajo menos para enfrentar esta pandemia”. En lo que refiere a la salud mental, que también es una preocupación importante para la Federación, especialmente por los efectos que pueda tener con posterioridad al peak de la pandemia, el presidente del Colegio de Psicólogos y Psicólogas, Pedro Acuña, dijo que “algo esencial del manejo de esta pandemia creemos que va ser por una parte el impacto en la salud mental de la población. Los estudios demuestran en situaciones similares en el mundo que los efectos podrían agudizar la situación de salud mental que la población tiene al momento de enfrentar”. “Esa característica es esencial recordarla, puesto que Chile desde octubre del año pasado está viviendo una situación tremendamente fuerte en esta materia, con lo que estamos viviendo ahora suponemos también una afección importante en las estadísticas de salud mental y en otros puntos como estadísticas de suicidio y otras que se van a ver seguramente muy afectadas”. Con estas aprensiones y propuestas desde la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile fueron enfáticos en destacar que la idea ante la emergencia no es generar críticas o cuestionamientos, sino encontrar puntos de encuentro que permitan a las autoridades y los gremios trabajar en conjunto para mejorar la forma de enfrentar esta emergencia y también sus efectos futuros.

