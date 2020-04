0ac4e4b31b

Cuarentena parcial ante la pandemia: la reimposición de lo económico sobre la salud pública Tanto alcaldes como expertos y académicos cuestionaron la medida decretada en conjunto por el Presidente y las autoridades sanitarias, calificándola como un retroceso "poco comprensible". Tomás González F. Martes 7 de abril 2020 19:47 hrs.

Este martes, el Presidente Sebastián Piñera, en conjunto con las autoridades del Ministerio de Salud, decretaron nuevas medidas para enfrentar la pandemia del COVID-19, que ya totaliza más de cinco mil casos confirmados y 43 víctimas fatales en nuestro país. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que la medida de cuarentena total que regía para seis comunas de la Región Metropolitana se extenderá hasta este lunes 13 de abril, fecha en que terminará la restricción en algunas de éstas. Así, el próximo lunes 14 de abril a partir de las 5.00 horas, las comunas de Lo Barnechea, Vitacura y Providencia dejarán de formar parte de las comunas en cuarentena, así como también el sector sur de Ñuñoa (con límite en Avenida Grecia) y el sector sur de la comuna de Santiago (con división en Avenida Matta con Blanco). De esta manera, la mitad norte de Ñuñoa y Santiago, además de la comuna de Las Condes, continuarán con la medida por siete días más a contar del próximo lunes. A estas comunas de la Región Metropolitana, se sumará parte de Puente Alto, que entrará en cuarentena a las 22 horas de este jueves, pero sólo para el sector específico que se encuentra al poniente del eje Vicuña Mackena, el centro de la comuna y la Avenida Concha y Toro. “El levantamiento de estas cuarentenas es una medida de flexibilización esencialmente reversible. Ojalá no sea necesario (revertirla), pero dada la caída de los casos en los lugares que quedarán libre de cuarentena, parece prudente levantarla”, detalló el ministro Mañalich, afirmando que con esto se reforzarán las medidas de control en dichos sectores. Respecto de la venidera semana santa, situación que acapara la preocupación del Gobierno debido a la posibilidad de que existan traslados entre ciudades producto del feriado, fueron las subsecretarias de Prevención del Delito y de Salud Pública, Katherine Martorell y Paula Daza respectivamente, quienes detallaron las medidas decretadas por el Presidente. En ese sentido, Martorell fue enfática en las graves consecuencias que tendrán quienes no aprueben los controles y fiscalizaciones que se llevarán a cabo en los cordones sanitarios que se implementarán. “Entre jueves y domingo no se podrá entrar ni salir de la Región Metropolitana, Temuco, Padre Las Casas y Gran Concepción. Infractores arriesgan cárcel y multas millonarias“, sostuvo la autoridad, quien agregó que todas las dudas y sus respuestas están contenidas en un documento que elaboró el Gobierno. Pero la noticia no cayó bien en los distintos actores que forman parte de la coordinación que se está llevando a cabo para decretar las medidas, siendo los alcaldes de las comunas en donde se levantó la cuarentena total los primeros en alzar la voz esbozando tímidas críticas a las autoridades sanitarias por excluir a sus territorios de la renovación de la medida, pero también manifestando su apoyo. Uno fue el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien manifestó su apoyo a la medida debido a que “existen razones sanitarias para ella”, sin embargo recalcó que esto no significa que la comuna pueda volver a la normalidad. “Tenemos que mantener la distancia social, ocupar mascarilla en todos los lugares públicos y cuidar a nuestros adultos mayores. A la pandemia del coronavirus le queda mucho para llegar a su peak, tenemos que tomar todas las medidas de resguardo y responsabilidad para ganarle al coronavirus“, sostuvo el alcalde de Santiago. Caso distinto es el del alcalde de la comuna de Ñuñoa, Andrés Zarhi, quien, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, lamentó la medida tomada para su comuna, la que tendrá sólo parte de su territorio bajo una cuarentena total. En esa línea, Zarhi se manifestó “sorprendido” por el anuncio, ya que, para él, la cuarentena debía continuar. “Obviamente que no me gusta porque ya llevábamos dos semanas en donde el funcionamiento y el respeto de la comunidad había sido muy grande. Han sido días complicados para mucha gente, gente que probablemente quedó cesante y otras situaciones, pero esto nos permitía proteger la vida que es lo más importante. El problema económico se puede recuperar, pero la vida no“, sostuvo el jefe comunal de Ñuñoa. “Entonces a mí realmente me sorprendió, yo soy partidario de que igual hubiese seguido una semana más (la cuarentena) para terminar con todo esto“, añadió Zarhi. En ese sentido, el alcalde manifestó sus dudas frente a si esta nueva medida responde a un criterio más bien económico que a uno de salud pública. En la misma línea se expresó el Colegio Médico. A través del secretario técnico del Departamento de Políticas de Salud del gremio, Dr. Cristóbal Cuadrado, manifestaron la preocupación del organismo respecto del “retroceso” que implicarían estas medidas, además de la discordancia de las mismas con la experiencia internacional. “Me parece muy poco prudente levantar estas cuarentenas a tan corto tiempo de haber sido implementadas, sobre todo viendo que las incidencias en muchas de las comunas en las que se está levantando la medida, como Vitacura, siguen siendo las más altas del país”, sostuvo Cuadrado. “Es poco comprensible desde el punto de vista sanitario y desconoce, además, toda la trayectoria que han tenido los demás países del mundo, en los cuales en ninguno ha existido una trayectoria mágica o fabulosa en la cual después de dos o tres semanas el virus ha dejado de circular y se han comenzado a detener masivamente los casos”, agregó el dirigente del Colegio Médico. Y desde la academia los secundaron. Fue la epidemióloga y académica Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, María Paz Bertoglia quien, a través de sus redes sociales, puso en duda la efectividad de la medida decretada por las autoridades, señalando que las cifras no son muy auspiciosas en esos lugares. “Anunciaron que levantarán cuarentena en 6 días más en ciertas comunas. El registro de casos que requieren UCI y los fallecidos aumentan, con porcentaje importante de casos de transmisión comunitaria, escasa transparencia y sospecha de subregistro. Francamente dudo que la puedan levantar”, indicó la académica en su cuenta de Twitter. “Ojalá equivocarme. Ojalá la comunicación entre autoridades, población y comunidad científica fuera apropiada. Ojalá transparentaran exámenes realizados y tiempo de confirmación. Ojalá saber los recuperados reales. Ojalá existiera un plan para proteger a personal de salud”, agregó Bertoglia. Y así también lo expresaron diversos expertos en la materia, quienes lamentaron un retroceso en las medidas restrictivas y se preguntaron si las medidas decretadas por la autoridad responden a un criterio que tiene que ver más con lo económico que con uno de salud pública. Pregunta que aún no ha sido respondida por las autoridades sanitarias, que por el momento no han descartado revocar las medidas en caso de que sea necesario. Cuarentena por Semana Santa (desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de abril) Debido al alto número de casos confirmados durante las últimas horas en la comuna de Puente Alto, en donde el centro penitenciario del sector protagonizó un brote de COVID-19 en los últimos días, una parte específica de la comuna se incluyó en la medida de cuarentena total. Esto es el sector poniente de la comuna, con límite en el eje de Av. Vicuña Mackena – Av. Concha y Toro. La medida comenzará a regir este jueves a las 22 horas y durará hasta el próximo jueves 16 de abril. Cuarentena post-Semana Santa (desde el lunes 13 hasta el lunes el 20 de abril) Calificada por el ministro Jaime Mañalich como una medida “esencialmente reversible”, la autoridad sanitaria decretó el término de la medida de cuarentena total para las comunas de Providencia, Vitacura y Lo Barnechea, como también para las zonas norte de las comunas de Santiago y de Ñuñoa. En el caso de Puente Alto, ésta sólo rige en el sector poniente de la comuna y durará hasta el jueves 16 de abril.

