0ac4e4b31b

8f8eabdcc0

Covid-19 Economía Nacional Derechos laborales al aire: las razones detrás del petitorio de la devolución total de impuestos Para la dirigente de la Federación UNTTHE, Natalia Corrales, los recortes en programas sociales podrían significar despidos principalmente para las personas que trabajan bajo esta modalidad. Eduardo Andrade Martes 7 de abril 2020 19:25 hrs. Compartir

Este mes de abril, según consigna el plan económico de emergencia del Gobierno, se dio inicio a la declaración anual de renta, la cual conllevará -de forma opcional- a la devolución parcial de impuestos. Por tal motivo, una campaña lleva ya varios días haciendo ruido en las redes sociales y cada vez ha ido ganando peso en el ámbito político. La devolución total de los impuestos es lo que piden diversas agrupaciones de trabajadores independientes como medida económica para enfrentar la crisis sanitaria, una mirada que mantienen desde antes de que en 2019 entrara en vigencia la ley que obliga a este grupo de trabajadores a cotizar de forma obligatoria. Así, en conversación con nuestro medio, la dirigenta de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Estado UNTTHE, Natalia Corrales, explicó diversas situaciones que demuestran la carencia de derechos laborales afincada en este grupo social, y que se hacen aún más notorias en medio de esta crisis. “No nos contratan y por eso no se hacen cargo del pago previsional que le corresponde al empleador. Por esa razón, siempre estuvimos en contra de la cotización obligatoria. Independiente de que coticemos, si por ejemplo nuestro jefe no quiere respetarnos el pre y post natal, no lo hace, nada obliga al Estado a respetar nuestros derechos laborales”, criticó. A este tipo de situaciones, además, se suma la posibilidad de despidos sin previo aviso, así como la ausencia de un finiquito. Este detalle, para Corrales, es justamente uno de los motivos principales por la cual hoy la devolución total de impuestos daría un mínimo de seguridad monetaria a los independientes, que podrían perder sus fuentes de ingresos. “Si el Estado rebaja el presupuesto social de los programas sociales, que es donde la mayoría de los trabajadores a honorarios labora, los van a despedir. Lo que estamos exigiendo es que, de haber reformulaciones de programas sociales, éstas no impliquen la disminución del sueldo ni despidos a honorarios, que se respete los sueldos en las fechas pactadas y que se congelen las deudas universitarias”, acotó la dirigente. Aunque esta campaña sumó un vídeo distribuido en redes sociales y que cuenta con el apoyo de diversas personalidades del mundo actoral, hasta el momento no ha existido un pronunciamiento del Ejecutivo respecto de esta posibilidad. Esto, sin embargo, para la presidenta del Sindicato de Trabajadores a Honorarios de la Universidad de Chile, Juliette Marín, podría dar un vuelco en el transcurso de la semana. “Han existido conversaciones con distintas bancadas parlamentarias y hay posibilidades reales de que esta semana se haga algún tipo de tramitación para la devolución completa. Creemos que es posible, completamente factible, así como ha habido una ayuda hacia algunos sectores, podría haber una ayuda a los trabajadores honorarios”, comentó Marín a nuestro medio. Algunos pronunciamientos políticos respecto de este tema han venido de parte de parlamentarias como Alejandra Sepúlveda, del Frente Regionalista Verde Social, o Érika Olivera, de Renovación Nacional. Además, durante esta jornada se sumó la voz de la diputada PPD, Carolina Marzán, la cual en su momento estuvo a favor de la ley de cotización obligatoria. “En nuestro país son millones de personas quienes se han visto imposibilitadas de continuar su labor económica por la crisis sanitaria y se encuentran en la total indefensión respecto a la propia naturaleza de su trabajo, principalmente por su inestabilidad e inseguridad. Aunque la protección implementada desde el año 2019 fue un gran avance, en estos momentos va en directo detrimento del ingreso y liquidez de estos trabajadores”, indicó Sepúlveda. Como un emplazamiento directo hacia el Gobierno, la diputada PPD agregó a su crítica, que el Gobierno no había considerado en absoluto a los trabajadores a honorarios dentro de ningún plan de emergencia, razón por la cual la devolución total de los impuestos sería la única alternativa de éstos para acceder a algún tipo de liquidez.

Este mes de abril, según consigna el plan económico de emergencia del Gobierno, se dio inicio a la declaración anual de renta, la cual conllevará -de forma opcional- a la devolución parcial de impuestos. Por tal motivo, una campaña lleva ya varios días haciendo ruido en las redes sociales y cada vez ha ido ganando peso en el ámbito político. La devolución total de los impuestos es lo que piden diversas agrupaciones de trabajadores independientes como medida económica para enfrentar la crisis sanitaria, una mirada que mantienen desde antes de que en 2019 entrara en vigencia la ley que obliga a este grupo de trabajadores a cotizar de forma obligatoria. Así, en conversación con nuestro medio, la dirigenta de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Estado UNTTHE, Natalia Corrales, explicó diversas situaciones que demuestran la carencia de derechos laborales afincada en este grupo social, y que se hacen aún más notorias en medio de esta crisis. “No nos contratan y por eso no se hacen cargo del pago previsional que le corresponde al empleador. Por esa razón, siempre estuvimos en contra de la cotización obligatoria. Independiente de que coticemos, si por ejemplo nuestro jefe no quiere respetarnos el pre y post natal, no lo hace, nada obliga al Estado a respetar nuestros derechos laborales”, criticó. A este tipo de situaciones, además, se suma la posibilidad de despidos sin previo aviso, así como la ausencia de un finiquito. Este detalle, para Corrales, es justamente uno de los motivos principales por la cual hoy la devolución total de impuestos daría un mínimo de seguridad monetaria a los independientes, que podrían perder sus fuentes de ingresos. “Si el Estado rebaja el presupuesto social de los programas sociales, que es donde la mayoría de los trabajadores a honorarios labora, los van a despedir. Lo que estamos exigiendo es que, de haber reformulaciones de programas sociales, éstas no impliquen la disminución del sueldo ni despidos a honorarios, que se respete los sueldos en las fechas pactadas y que se congelen las deudas universitarias”, acotó la dirigente. Aunque esta campaña sumó un vídeo distribuido en redes sociales y que cuenta con el apoyo de diversas personalidades del mundo actoral, hasta el momento no ha existido un pronunciamiento del Ejecutivo respecto de esta posibilidad. Esto, sin embargo, para la presidenta del Sindicato de Trabajadores a Honorarios de la Universidad de Chile, Juliette Marín, podría dar un vuelco en el transcurso de la semana. “Han existido conversaciones con distintas bancadas parlamentarias y hay posibilidades reales de que esta semana se haga algún tipo de tramitación para la devolución completa. Creemos que es posible, completamente factible, así como ha habido una ayuda hacia algunos sectores, podría haber una ayuda a los trabajadores honorarios”, comentó Marín a nuestro medio. Algunos pronunciamientos políticos respecto de este tema han venido de parte de parlamentarias como Alejandra Sepúlveda, del Frente Regionalista Verde Social, o Érika Olivera, de Renovación Nacional. Además, durante esta jornada se sumó la voz de la diputada PPD, Carolina Marzán, la cual en su momento estuvo a favor de la ley de cotización obligatoria. “En nuestro país son millones de personas quienes se han visto imposibilitadas de continuar su labor económica por la crisis sanitaria y se encuentran en la total indefensión respecto a la propia naturaleza de su trabajo, principalmente por su inestabilidad e inseguridad. Aunque la protección implementada desde el año 2019 fue un gran avance, en estos momentos va en directo detrimento del ingreso y liquidez de estos trabajadores”, indicó Sepúlveda. Como un emplazamiento directo hacia el Gobierno, la diputada PPD agregó a su crítica, que el Gobierno no había considerado en absoluto a los trabajadores a honorarios dentro de ningún plan de emergencia, razón por la cual la devolución total de los impuestos sería la única alternativa de éstos para acceder a algún tipo de liquidez.