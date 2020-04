1325282267

Nacional Lucía Dammert por sumario en caso Gustavo Gatica: "Rozas ha dinamitado su legitimidad" El informe, dado a conocer el lunes, da por establecido que no existen responsabilidades de funcionarios policiales en la lesión que provocó que el joven estudiante de psicología de 21 años perdiera sus dos ojos el 8 de noviembre pasado en calle Carabineros de Chile. Claudia Carvajal G. Martes 7 de abril 2020 9:08 hrs.

El fin de semana, un artículo del diario La Tercera elevó la temperatura de políticos y actores sociales. En la publicación se dio cuenta de las declaraciones del General Director de Carabineros, Mario Rozas, respecto de los hechos ocurridos el 8 de noviembre en las inmediaciones de Plaza Baquedano y que terminaron con el estudiante de psicología Gustavo Gatica perdiendo los dos ojos producto de disparos de perdigones que alcanzaron su cara. En la investigación llevada adelante por la Fiscalía Centro Norte, se solicitó la declaración del mandamás de Carabineros quien aseguró haberse enterado por la prensa de lo sucedido al joven de 21 años. “Me entero por la prensa, no sé si en un programa de televisión o alguien me pegunta por eso, pero los detalles específicos yo no los conozco”, y agregó que solo a la fecha de la declaración (25 de noviembre) tomó conocimiento sobre “la ubicación del hecho es calle Carabineros de Chile con Vicuña Mackenna, yo tenía entendido que era en Pío Nono. No recuerdo quién me entregó esa información. Yo no indagué formalmente sobre quiénes pudieron tener participación”. Respecto del sumario ordenado al interior de la institución, Rozas aseguró desconocer el contenido de éste y señaló esceutamente que le bastaba saber con que se estaba llevando a cabo. “No sé el detalle de quién lo tiene a cargo, pero lo puedo hacer llegar. Me basta con saber que exista sumario, pero por el volumen de información, aunque me encantaría, no conozco otros detalles. No sé dónde está radicado el sumario, pero le puedo enviar la información”. La investigación llevada a cabo al interior de la institución señala que ocho funcionarios de Carabineros usaron una escopeta antidisturbios la jornada del viernes 8 de noviembre: el coronel Santiago Saldivia, el teniente coronel Marcelo Bustos, el mayor Jean Hirsch, los capitanes José Cárdenas y Rodrigo Pérez, el suboficial Víctor Fernández y los sargentos Geronimo Saavedra y Eric Aburto. Sin embargo, de acuerdo a lo determinado por el fiscal instructor Renato Avello, es imposible definir quién habría efectuado los disparos y si estos efectivamente habrían ocasionado la lesión de Gatica. “Luego de efectuado el respectivo análisis de la descripción de la conducta realizada y un estudio del uso diferenciado y gradual de la fuerza, se estima concluir que el personal que utilizó la escopeta antidisturbios dio cabal cumplimiento al protocolo para el mantenimiento del orden público. No existe certeza que la munición utilizada por Carabineros haya causado las lesiones oculares al ciudadano Gustavo Gatica Villarroel”. A continuación, el funcionario encargado de las indagaciones al interiuor de Carabineros da por establecido que las lesiones a Gustavo Gatica se conocen solo de la versión entregada por el propio estudiante y ” no se cuenta con los instrumentos científicos y técnicos que permitan identificar, en primer lugar, cuál de los ochos funcionarios individualizados anteriormente que intervinieron en ese sector haya posiblemente causado dichas lesiones”. A renglón seguido, el sumario expresa que no se descarta que las lesiones de Gatica “pudieran haber sido provocadas por los mismos manifestantes (que) utilizaban distintos elementos para agredir al personal policial, ya que como se aprecia en los videos, hay un alto nivel de violencia en esa intersección”. Finalmente, el sumario concluye que, dado que no se puede establecer claramente de dónde provinieron los disparos, “en lo que respecta al empleo de la escopeta antidisturbios, su uso fue a consecuencia de una aplicación necesaria, legal y progresiva de los medios, toda vez que la acción del agua y los gases resultaron insuficientes ante el alto nivel de agresividad de los manifestantes”. Consultada por Diario y radio Universidad de Chile , la experta en Seguridad Pública, Lucía Dammert señaló que lo de Carabineros es un tema estructural. “No puede ser que sea la misma policía la que tenga la útlima palabra en las investigaciones” expresó la socióloga y doctora en Ciencia Política. La especialista analizó además el rol del Ministerio del Interior en el caso Gustavo Gatica, dado que en diciembre, el ministro Blumel aseguró que quienes habían disparado al estudiante estaban plenamente identificados, lo que se descarta en el sumario. “Muestra debilidad, por lo tanto, hace evidente que lo que hay que cambiar es la capacidad de gobierno del Ministerio del Interior”. Respecto de la posibilidad de la salida de Mario Rozas del mando de la institución policial, Dammert señaló que esto ya es una necesidad para el Gobierno. ” Rozas ha dinamitado su legitimidad, pues todo lo que dijo no saber, entonces el Ministerio del Interior tampoco pudo saberlo, pues ellos toman conocimiento solo pidiendo información a la institución”. El informe del sumario instruido al interior de Carabineros concluyó que no se observaron infracciones funcionarias por parte de los funcionarios involucrados y da por establecido que no existe responsabilidad administrativa a ningún miembro de la institución por la lesión que dejó ciego a Gustavo Gatica.

