Educación ¿Interrumpir los avances?: dudas en la comunidad educativa por las vacaciones de invierno anticipadas El periodo de vacaciones está pactado a partir de este lunes 13 de abril; sin embargo, la medida no ha causado buenas opiniones en quienes desarrollan tareas vinculadas al ámbito de la educación. Andrea Bustos C. Miércoles 8 de abril 2020 19:05 hrs.

Le gustan los vídeos, pero no las guías, que asegura a veces son muy difíciles. Así comenta Lucía, de 7 años, su experiencia con las clases online por el COVID-19. Como muchos niños y niñas a lo largo del país ha tenido que adaptarse a esta nueva forma de aprender, pero su proceso quedará paralizado por dos semanas a partir de este lunes, dado que comenzarán las vacaciones de invierno, que el Mineduc decidió adelantar. “Si el coronavirus sigue en invierno las personas no deberían salir ni pueden salir, tienen que quedarse en cuarentena. Entonces no son vacaciones de invierno”, responde Lucía a través de un audio cuando se le pregunta si podrá disfrutar las próximas dos semanas. Esta visión no es muy diferente a la que han advertido los expertos ante la medida anunciada por el Gobierno y que pactó las vacaciones desde el 13 al 24 de abril. Desde el Colegio de Profesores realizaron una encuesta para conocer la postura de los docentes, apoderados y ciudadanía en general ante esta medida del Ministerio de Educación. El resultado, con más de 200 mil votos, fue que el 94 por ciento rechaza adelantar las vacaciones. Las razones de este rechazo se deben en su mayoría a que este periodo no son vacaciones, sino una cuarentena y que esto aumentará la ansiedad y preocupación de las familias. Al respecto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló que este tipo de decisiones muestran una actitud “gerencial” de parte del ministro de Educación, Raúl Figueroa. “Nosotros queremos hacer un llamado al Ministerio de Educación, a que escuche a la ciudadanía, a que nos escuche a nosotros profesores y profesoras, que escuche a los apoderados, que escuche a los estudiantes, que escuche a los sostenedores. Es amplio, muy amplio el desacuerdo con esta decisión, entonces el ministro Raúl Figueroa y las autoridades de gobierno deben escuchar, no se puede gobernar sin escuchar a la gente, no se puede tener esa actitud autoritaria, prepotente, arrogante, de no escuchar lo que la gente está pidiendo, y está necesitando”, indicó. Además, añadió que “nadie podrá tener vacaciones en cuarentena” y que “es mucho el trabajo que se ha hecho y, cuando se está comenzando a agarrar ritmo, cuando se está comenzando a tener ya a los estudiantes relativamente adaptados a esta situación viene un corte de dos semanas que va perjudicar todo ese proceso que se ha logrado levantar durante este tiempo en que no se ha estado asistiendo a los colegios. Es una medida que pedagógicamente es muy perjudicial”. Desde Educación 2020 también han manifestado algunos reparos ante esta idea. Según indicó a Radio Universidad de Chile, Alejandra Arratia, directora ejecutiva de dicha organización, lo primero que hay que reconocer es que todo esto responde a una situación extraordinaria, y que entienden que la intención del Ministerio de Educación al adelantar las vacaciones “fue tratar de hacer el mejor uso posible del calendario escolar”. Sin embargo, Arratia dijo que este no es el mejor momento para aplicar esa decisión: “Nos parece que claramente no va ser posible volver a clases el 27 de abril y nos parece que las escuelas a lo largo de todo el país han estado haciendo un esfuerzo bien importante durante las últimas cuatro semanas para poder sostener procesos de acompañamiento a sus estudiantes, sostener procesos de gestión curricular a distancia, entonces ahora interrumpir esto con las vacaciones, donde además hay un contexto en que todos sabemos que vacaciones en el encierro van a ser difícilmente vacaciones, nos parece que sería mejor revertir esa medida”. En esa línea, la directora ejecutiva de Educación 2020 destacó que es importante priorizar la mantención de lo que docentes y estudiantes han fortalecido durante este primer mes de suspensión. Nuestra directora @AleArratiaM escribe hoy “¿Vacaciones de invierno?”: “Consideramos urgente revisar la medida anunciada por Mineduc de adelantar las vacaciones, dado que vacaciones en contexto de aislamiento social, en realidad no son vacaciones”https://t.co/kBrzybYlwV pic.twitter.com/sT2IdKH3ZT — Educación 2020 (@Educacion2020) April 7, 2020 “Nosotros creemos que es mejor a estas alturas, que ya se ha podido ir instalando un proceso de acompañamiento a distancia, tratar de consolidar eso y de afirmar esos procesos y las vacaciones correrlas un poco más, porque además en el invierno vamos a tener una situación complicada también, entonces dejarlas más para el contexto de junio- julio cuando en el fondo se puedan retomar las clases”, explicó. En tanto, si bien algunos alcaldes también han manifestado algunas aprehensiones al respecto, desde la Asociación Chilena de Municipalidades, el presidente de la comisión de educación de dicha agrupación, Bernardo Vásquez, alcalde de Pelarco, señaló que desde hace tres lunes se reúnen vía videoconferencia con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, para conversar junto a la otra asociación de municipios, sobre el trabajo de cada semana, la entrega de materiales y la suspensión de clases. “Este tema nosotros lo hemos conversado con el ministro y básicamente el tema de las vacaciones era calzar días y fechas. Claramente una persona que piense que este tema es vacaciones, y que se tiene que salir y pasarlo bien, está tremendamente equivocado. Estas vacaciones fueron básicamente para que empezarán a calzar fechas, sabiendo que lo más probable es que el 27 de abril no se ingrese a clase, lo más probable es que tengamos 15 días más, o a lo mejor el mes de mayo completo nuevamente de suspensión de clases”, señaló. Además, el alcalde dijo que “la idea de este tema era justamente empezar a ordenar el año escolar, y ordenar el año escolar parte por eliminar las vacaciones de invierno. Por lo tanto, aquí hacer un llamado a los colegios, a los profesores, que ya están muchos con aulas virtuales, a seguir con el trabajo con los estudiantes, a seguir mandando los talleres porque sabemos que estamos en un año completamente anormal”. Regresar con flexibilidad Ante las vacaciones anticipadas pactadas por el Mineduc entre el 13 y 24 de abril, el regreso de los niños y niñas se proyecta para fin de mes, a pesar de que el panorama de emergencia por COVID-19 hace parecer complejo concretar esa planificación. Respecto de cómo debe darse ese proceso, ya sea en abril o en semanas posteriores, Alejandra Arratia señaló que “va ser fundamental que prime un enfoque de mayor flexibilidad de modo tal de poder acoger y ayudar a los niños a procesar cómo ha sido esta experiencia para ellos, conversar de lo que les ha pasado, poder de alguna manera darle un sentido, entender y aprovechar esto como una experiencia también de aprendizaje. Esto en términos de poder cuestionarnos algunas cosas, de pensar por ejemplo cuán importante es una educación que nos ayude a colaborar más”. En esa línea, explicó que este criterio de flexibilidad será clave para enfrentar y hacerse cargo de los desafíos que traigan los estudiantes cuando regresen a las aulas, fecha que por ahora, a pesar de las solicitudes de modificación, está pactada para el 27 de abril.

