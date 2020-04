3850eaf9bc

Covid-19 Poca protección y falta de audacia: la crítica de los economistas ante nuevo plan del Gobierno Para los expertos, la política de bonos debe tener una mayor profundidad y corresponder al costo verdadero de la vida en Chile. Tomás González F. Miércoles 8 de abril 2020 21:51 hrs.

Este miércoles, el presidente Sebastián Piñera, junto a los ministros de Hacienda y de Economía, y los presidentes del Banco Central y de la Comisión para el Mercado Financiero, anunciaron un nuevo paquete económico por un monto de US 5.000 millones para enfrentar la pandemia producto de la enfermedad del COVID-19. El mandatario sostuvo que este nuevo paquete económico considera medidas en dos áreas específicas: primero, la protección de la actividad económica y, en segundo lugar, la protección de los ingresos. “El Plan del Gobierno que anunciamos hoy tiene dos grandes focos: el primero, proteger a las familias a través de la creación de un fondo para entregar mayores beneficios y crear más empleos para las personas y familias más vulnerables (…) El segundo foco consiste en ayudar a nuestros emprendedores, Pymes y empresarios que lo requieran, a través de líneas de financiamiento con garantías del Estado”, detalló el presidente Piñera. En concreto, el paquete de medidas de protección de los ingresos consiste en la creación de un fondo de hasta US 2.000 millones -equivalente a un 0,8 por ciento del PIB- para la protección de los ingresos de las familias más vulnerables y que beneficiaría, según el Ejecutivo, a cerca de tres millones de personas. Y por otra parte, un plan de protección de la actividad económica que consiste en garantías por hasta US 3.000 millones para destrabar créditos para empresas con ventas anuales de hasta un millón de UF, grupo que, según el Gobierno, contempla al 98,8% de las empresas. Por otra parte, respecto de los trabajadores y trabajadoras sin contratos y con régimen a honorarios –es decir quienes boletean y no tienen acceso a la protección del Seguro de Cesantía-, señalaron que se está trabajando en un sistema permanente para apoyarlos. Así también lo indicó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien pese a admitir que aún no está definida la medida, prometió novedades dentro de las próximas semanas. “Respecto a los independientes con boleta, no forman parte de los anuncios de hoy día. Y quiero ser muy honesto en el por qué no, porque estamos trabajando intensamente en eso y a nosotros como Gobierno nos gusta anunciar las cosas cuando estén listas y no simplemente cuando estemos trabajando en ellas”, indicó el secretario de Estado. “Cuando esté lista, les vamos a dar el anuncio respectivo. Esto probablemente tenga que ir más allá de simplemente las personas con boleta de honorarios y en eso estamos trabajando, estamos analizando diversas fórmulas y espero que de aquí a una semana más podamos tener una propuesta que mostrarles“, agregó el titular de la cartera de Hacienda. La mirada de los economistas Justamente a este tema se refirió, en conversación con Radioanálisis, el economista, ex ministro y actual decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, José De Gregorio. El ex presidente del Banco Central analizó la situación por la que pasa la economía mundial y nacional, señalando que para enfrentar de buena manera una venidera recesión es necesaria una intervención inteligente por parte del Estado. Y respecto de los trabajadores informales, que según la cifras del Gobierno corresponden a 2.6 millones de chilenos, De Gregorio sostuvo que para protegerlos se requieren medidas fiscales más audaces, como por ejemplo, la entrega de bonos. “Hay que dar bonos, dar 100 mil pesos a 10 millones de chilenos por tres meses, que es harta plata porque 10 millones de personas te está cubriendo, si lo sabes focalizar en el 80 por ciento o incluso el 90, puedes llegar a tener una o dos personas por hogar recibiendo ingresos”, propuso el economista y decano de la FEN. “Entonces estamos hablando de una cantidad significativa pero que cuesta un punto y medio del PIB, eso Chile puede absorberlo sin ningún problema“, agregó De Gregorio. Por su parte, frente a este tema, el economista e investigador de la Fundación Sol, Marco Kremerman, fue más crítico y cuestionó los anuncios del Gobierno en materia económica. En ese sentido, Kremerman sostuvo que para proteger no sólo a los trabajadores informales, sino que a la mayoría de los trabajadores, es necesario implementar políticas públicas que apunten al problema, por sobre las medidas superficiales a raíz de la crisis. “La mayoría de los trabajadores en Chile requieren de una política pública que hasta el momento no se ha anunciado. Porque una cosa es entregar bonos con montos arbitrarios y exiguos, o permitir que el Seguro de Desempleo -que es una auto ayuda que se da el trabajador, mejorada con algunos recursos adicionales del Estado- resuelvan este problema, pero otra cosa es implementar por ejemplo una política de Renta Básica Temporal”, propuso el economista de la Fundación Sol. “Vale decir, que el Estado -como se está haciendo en Estados Unidos, en Dinamarca y otros países- entregue directamente un monto de recursos a cada hogar que va a estar pasándolo muy mal en este período, para que puedan solventar sus gastos fundamentales“, agregó. En una evaluación general de los paquetes económicos que ya ha anunciado y comenzado a implementar el Ejecutivo, Kremerman sostuvo que éstos siguen en la misma línea de lo que ha intentado perpetuar el Gobierno, en donde las políticas neoliberales han primado por sobre una intervención estatal potente en los mercados. “Cuando uno revisa las medidas siguen estando ancladas a un dogma neoliberal de focalización, de no intervenir los mercados, sino que de postergar pagos más que condonar, suspender o establecer otro tipo de condiciones a las que se han establecido anteriormente. Esa es la impronta de ambos planes de Gobierno“, puntualizó. “Cuando se determinan ayudas a los hogares directamente, son montos arbitrarios, y ese es un gran problema. $50 mil por carga o ahora, si se va a calcular una cantidad equis de dinero para los trabajadores sin contrato, es importante que el Gobierno dé una señal de porqué el valor que está entregando y no sea sólo porque esa es la plata que le alcanzó“, añadió el investigador de la Fundación Sol. El segundo paquete económico anunciado por Piñera, se suma al anunciado el pasado 19 de marzo en el primer paquete de medidas económicas para enfrentar la pandemia del coronavirus. En esa ocasión, se redirigieron recursos por casi 12 mil millones de dólares, equivalente a un 5% del PIB, que incluyeron un mecanismo de acceso a los beneficios del Seguro de Desempleo y un “Bono COVID-19” de 50 mil pesos por carga familiar para 2,8 millones de personas de los grupos más vulnerables. Con las medidas anunciadas este miércoles, los recursos estatales destinados a los paquetes económicos superaron los US 16.000 millones.

