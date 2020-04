Downing Street confirma que Boris Johnson salió de cuidados intensivos

La tarde de este jueves, el gobierno del Reino Unido informó que su Primer Ministro, el conservador Boris Johnson, dejó la unidad de cuidados intensivos del Hospital St. Thomas en Londres, lugar al que ingresó luego de agravarse los síntomas del COVID-19 con que se encuentra contagiado.

Uno de los portavoces del gobierno británico aseguró que Johnson se encuentra con buen ánimo y que fue trasladado a una habitación del mismo hospital “donde recibirá un estrecho seguimiento durante la primera fase de su recuperación”.

El líder de los conservadores fue duramente criticado por la comunidad científica, los medios y la oposición debido al tratamiento flexible que dio a la pandemia de coronavisrus que afecta al mundo, incluso se consideró que el residente del número 10 de Downing Street estaba subestimándola ante la falta de medidas drásticas por parte de su gobierno. Sin embargo, hace una semana el mismo fue diagnosticado como infectado por el altamente contagioso virus y debió, inicialmente, mantener una cuarentena preventiva para luego ser trasladado al hospital en Londres, desde donde siguió entregando información de su estado antes de su agravamiento el miércoles.

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.

You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 3, 2020