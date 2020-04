61af17a53b

491aa15d7c

Internacional Lula critica a Bolsonaro: “La misma sociedad que lo eligió tiene derecho a destituir a un presidente” La actitud de quitar importancia a la pandemia de COVID-19 de parte del Primer Mandatario brasileño ha provocado un fuerte rechazo por parte de la oposición. En entrevista con la agencia estdounidense AP, Lula da Silva ataca la gestión de Bolsonaro y lo interpela a que el Estado tome cartas en la protección de los sectores más vulnerables. Diario Uchile Jueves 9 de abril 2020 8:44 hrs. Compartir

El ex presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva se refirió en duros términos a la gestión que ha llevado adelante el Primer Mandatario de su país, Jair Bolsonaro, durante la crisis sanitaria mundial provocada por la pandemia de coronavirus. En una entrevista concedida a la agencia Associated Press, el histórico líder del Partido de los Trabajadores expresó que Bolsonaro podría ser forzado a dejar la jefatura de Estado de no modificar sus políticas para enfrentar el COVID-19. “La sociedad brasileña tal vez no tenga paciencia para esperar hasta 2022”, señaló da Silva, para luego agregar que los mismos ciudadanos que lo eligieron “tienen derecho a destituir a un presidente cuando se da cuenta de que no está haciendo lo que prometió; un presidente que cometió errores y que está creando un desastre”. El ex presidente manifestó la necesidad de enfrentar la situación pandémica fortaleciendo el rol del Estado, de modo de proteger a las personas con menores ingresos y que, en general, la ciudadanía pueda respetar las reglas de distanciamiento y aislamiento social como forma de prevención a los contagios. “Los que precisan liquidez en este momento son las personas pobres. Ellos precisan comprar jabón, desinfectante para las manos. Ellos precisan liquidez y no el sistema financiero brasileño”. Finalmente. el ex dirigente sindical señaló que es improbable que Jair Bolsonario acepte voluntariamente dejar la presidencia, como lo ha pedido inisitentemente la oposición, y consideró que pese a existir argumentos sufricientes para iniciar un juicio político en contra del líder del Ejecutivo, en el Congreso no existen votos suficientes para lograr la destitución.

El ex presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva se refirió en duros términos a la gestión que ha llevado adelante el Primer Mandatario de su país, Jair Bolsonaro, durante la crisis sanitaria mundial provocada por la pandemia de coronavirus. En una entrevista concedida a la agencia Associated Press, el histórico líder del Partido de los Trabajadores expresó que Bolsonaro podría ser forzado a dejar la jefatura de Estado de no modificar sus políticas para enfrentar el COVID-19. “La sociedad brasileña tal vez no tenga paciencia para esperar hasta 2022”, señaló da Silva, para luego agregar que los mismos ciudadanos que lo eligieron “tienen derecho a destituir a un presidente cuando se da cuenta de que no está haciendo lo que prometió; un presidente que cometió errores y que está creando un desastre”. El ex presidente manifestó la necesidad de enfrentar la situación pandémica fortaleciendo el rol del Estado, de modo de proteger a las personas con menores ingresos y que, en general, la ciudadanía pueda respetar las reglas de distanciamiento y aislamiento social como forma de prevención a los contagios. “Los que precisan liquidez en este momento son las personas pobres. Ellos precisan comprar jabón, desinfectante para las manos. Ellos precisan liquidez y no el sistema financiero brasileño”. Finalmente. el ex dirigente sindical señaló que es improbable que Jair Bolsonario acepte voluntariamente dejar la presidencia, como lo ha pedido inisitentemente la oposición, y consideró que pese a existir argumentos sufricientes para iniciar un juicio político en contra del líder del Ejecutivo, en el Congreso no existen votos suficientes para lograr la destitución.