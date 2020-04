1a054eb085

5b2b997cfe

Covid-19 Internacional Miles de personas salen de Wuhan tras el fin del confinamiento La corresponsal de nuestro medio asociado en China convive con los habitantes del epicentro de la pandemia de coronavirus los primeros días tras el fin de casi 80 días de estricto confinamiento. RFI Viernes 10 de abril 2020 9:48 hrs. Compartir

Wuhan dejó de ser una carcel para sus más de 10 millones de habitantes. Solo el primer dia de « libertad » el gobierno calculaba que 55 mil personas aprovecharían el fin del encierro obligatorio para salir de la ciudad epicentro de la pandemia. Desde el miércoles, reabrieron las autopistas y se han puesto en movimiento los trenes con destino a otras provincias. Una muy buena noticia para los visitantes de otras regiones a los que el coronavirus sorprendió de paso por Wuhan. Miles de visitantes se habían quedado atrapados aquí sin poder ver a sus familias ni volver al trabajo, como Zhang Ya, que no ha querido esperar ni un día más para marcharse : « Llevo más de dos meses encerrada aquí, dice desde el andén donde espera su tren, así que me voy ya para reencontrarme con mi hijo pequeño. Me siento segura, todos llevamos mascarilla, y la situación es ya mucho mejor. El gobierno ha hecho un buen trabajo ». Pero no todos pueden salir todavía. Las autoridades insisten en que esta apertura se llevará a cabo de forma muy gradual. En la principal estación ferroviaria de Wuhan, decenas de trabajadores cubiertos de pies a cabeza con el traje blanco de aislamiento reciben uno a uno a los que llegan: toman sus datos y su temperatura, les identifican a través del reconocimiento facial y se aseguran de que están libres de un posible contagio a través de una aplicación que mide los movimientos llevados a cabo por cada persona el último mes. Y solo los que obtienen el código de salud verde pueden salir. Lin, uno de los responsables de los controles de seguridad de la estación, dice que «la situación todavía es severa, hay que tomar precauciones para que no haya un rebrote de coronavirus y por eso llevamos a cabo un control muy estricto ». Es que a las autoridades les preocupan aun los casos asintomáticos. Por eso los habitantes continuan aceptando con paciencia las estrictas medidas. Un ejemplo de esto son las urbanizaciones en las que se han detectado casos de coronavirus, que siguen por ahora totalmente cerradas. Por eso también, las calles de Wuhan tienen todavía un aspecto distópico : nadie sale sin mascarilla y hay controles en todas partes. Tímidamente, el centro de la ciudad se empieza a poblar de los primeros wuhaneses que se animan a salir o sacar a sus hijos. Entre ellos, nos acercamos a Yuan Ye, que se pasea sin quitarse la mascarilla ni los guantes : « Después de casi tres meses metido en casa, hoy he salido por primera vez. La cuarentena fue difícil sobre todo el primer mes, pero luego me acostumbré. La verdad es que estas medidas merecen la pena. » La vuelta a la normalidad en la ciudad donde primero se detectó la enfermedad Covid-19 será muy gradual pero lo peor parece haber quedado atrás.

Wuhan dejó de ser una carcel para sus más de 10 millones de habitantes. Solo el primer dia de « libertad » el gobierno calculaba que 55 mil personas aprovecharían el fin del encierro obligatorio para salir de la ciudad epicentro de la pandemia. Desde el miércoles, reabrieron las autopistas y se han puesto en movimiento los trenes con destino a otras provincias. Una muy buena noticia para los visitantes de otras regiones a los que el coronavirus sorprendió de paso por Wuhan. Miles de visitantes se habían quedado atrapados aquí sin poder ver a sus familias ni volver al trabajo, como Zhang Ya, que no ha querido esperar ni un día más para marcharse : « Llevo más de dos meses encerrada aquí, dice desde el andén donde espera su tren, así que me voy ya para reencontrarme con mi hijo pequeño. Me siento segura, todos llevamos mascarilla, y la situación es ya mucho mejor. El gobierno ha hecho un buen trabajo ». Pero no todos pueden salir todavía. Las autoridades insisten en que esta apertura se llevará a cabo de forma muy gradual. En la principal estación ferroviaria de Wuhan, decenas de trabajadores cubiertos de pies a cabeza con el traje blanco de aislamiento reciben uno a uno a los que llegan: toman sus datos y su temperatura, les identifican a través del reconocimiento facial y se aseguran de que están libres de un posible contagio a través de una aplicación que mide los movimientos llevados a cabo por cada persona el último mes. Y solo los que obtienen el código de salud verde pueden salir. Lin, uno de los responsables de los controles de seguridad de la estación, dice que «la situación todavía es severa, hay que tomar precauciones para que no haya un rebrote de coronavirus y por eso llevamos a cabo un control muy estricto ». Es que a las autoridades les preocupan aun los casos asintomáticos. Por eso los habitantes continuan aceptando con paciencia las estrictas medidas. Un ejemplo de esto son las urbanizaciones en las que se han detectado casos de coronavirus, que siguen por ahora totalmente cerradas. Por eso también, las calles de Wuhan tienen todavía un aspecto distópico : nadie sale sin mascarilla y hay controles en todas partes. Tímidamente, el centro de la ciudad se empieza a poblar de los primeros wuhaneses que se animan a salir o sacar a sus hijos. Entre ellos, nos acercamos a Yuan Ye, que se pasea sin quitarse la mascarilla ni los guantes : « Después de casi tres meses metido en casa, hoy he salido por primera vez. La cuarentena fue difícil sobre todo el primer mes, pero luego me acostumbré. La verdad es que estas medidas merecen la pena. » La vuelta a la normalidad en la ciudad donde primero se detectó la enfermedad Covid-19 será muy gradual pero lo peor parece haber quedado atrás.