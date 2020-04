b445ebe732

Nacional Chilenos varados en Colombia acusan desorganización del gobierno y piden ayuda para volver al país Se trata de cerca de 200 chilenos y extranjeros residentes que se mantienen sin opciones de regreso. Andrea Bustos C. Sábado 11 de abril 2020 12:17 hrs.

Alrededor de 200 chilenos y residentes extranjeros se mantienen varados en Colombia y solicitan al gobierno chileno que les ayude y garantice medios para volver al país, pues si bien sí se han realizado algunos traslados, aseguran que ante algunas descoordinaciones del Consulado y Cancillería no han podido acceder a este. “El domingo 29 de marzo partió un vuelo humanitario de la compañía LATAM proveniente de Frankfurt, escala en Bogotá y destino final Santiago de Chile. Este vuelo recogió chilenos y extranjeros que se encontraban varados, sin embargo, no fue notificado a todos los ciudadanos y residentes que habíamos realizado los trámites solicitados por el consulado para poder regresar”, explicó Carla Pacheco, quien se encuentra en Colombia y denuncia esta situación. Además, comentó que, si bien se han hecho llegar las informaciones requeridas al Consulado en Cali y en Bogotá, las respuestas han sido tardías. “Lamentablemente no recibimos ningún aviso, salvo el mismo día del vuelo, cuando ya era imposible trasladarnos a Bogotá para alcanzar a embarcar, dado que el traslado toma de 8 a 10 horas y no contábamos con salvoconductos ni transporte. Esto mismo ocurrió con otros chilenos que tampoco fueron avisados y no lograron tomar el vuelo, que en definitiva se fue con más de 120 espacios libres. Otro grupo de colombianos con residencia en Chile tampoco se dirigieron a Bogotá, puesto que del consulado informaron que este vuelo era prioritario para chilenos”. Las cerca de 200 personas que aún se mantienen en Colombia están en diversas condiciones, pero especialmente preocupados ante lo que viven, ya que muchos mantienen a sus hijos en Chile, han perdido sus trabajos por no regresar o incluso no tienen medicamentos de los que necesitan con urgencia. A ello se suma la carga económica que significa sostenerse en el extranjero sin redes de apoyo. Por otra parte, se denunció que quienes son extranjeros residentes en Chile han sufrido discriminación por parte de las autoridades, pues se les ha señalado que un posible regreso es prioridad para quienes tienen nacionalidad chilena. https://radio.uchile.cl/wp-content/uploads/2020/04/Chilenos-en-Colombia.mp4 “De parte del consulado nos han respondido que el vuelo pasado era el único disponible para poder regresar, y que ya no hay más. No obstante, tenemos constancia de que hay vuelos tripulados saliendo desde Bogotá. Igualmente, estamos enterados de otros vuelos de LATAM, procedentes de Frankfurt y que están disponibles según indica la misma aerolínea para poder recoger gente que se encuentre aún atrapada en distintos países”, explicó Carla Pacheco. Añadió que “las respuestas de la cancillería en Chile responsabilizan a las autoridades consulares en Colombia de realizar las gestiones para un nuevo vuelo, mientras que los cónsules señalan que es la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores quienes deben gestionar. Este peloteo, genera que en realidad nadie nos dé una respuesta concreta sobre nuestra situación, que tiene su origen en la desorganización del consulado que nos dejó a muchos sin poder retornar”. Ante tal panorama, las personas que siguen varadas en Colombia solicitan que el gobierno garantice su regreso, pues durante los últimos días esto se ha estado haciendo desde otros países. Así ocurrió este viernes, cuando se trajo de regreso a personas que estaban en Venezuela, las que viajaron a Chile desde un vuelo que despegó desde Colombia.

