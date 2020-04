ca928e1dcb

9e3b02bd2c

Internacional Bill Gates llama a “superar los egoísmos para vencer la epidemia” En una columna publicada en varios periódicos del mundo, el filántropo estadounidense insiste en la necesidad de ayudar a las poblaciones más pobres del mundo y sugiere a los líderes mundiales algunas medidas a tomar. RFI Domingo 12 de abril 2020 12:41 hrs. Compartir

“Las pandemias nos recuerdan que ayudar a los demás no solo es lo correcto, sino que es inteligente”, asevera Bill Gates, en un largo texto publicado en el periódico francés Le Monde, así como en otros medios impresos internacionales. El fundador de Microsoft, uno de los hombres más millonarios del planeta y conocido filántropo y mecenas, aboga una vez más en este texto por una respuesta global a la pandemia que golpea actualmente a más de 180 países en el mundo. Gates comienza este mensaje explicando que en las últimas semanas ha consultado a decenas de expertos sobre la Covid-19, y constatado que el virus no afecta a todo el mundo por igual: más viejos que a los jóvenes, más a los hombres que a las mujeres, y a las personas más desfavorecidas. Pero, asegura, “el SARS-Cov-2 ignora completamente las fronteras”. Partiendo de esa constatación, Gates hace un llamado a los líderes mundiales: “Hasta ahora, cada país ha tomado medidas para disminuir la propagación en su territorio. Y es comprensible (…) Pero ahora necesitamos una respuesta global a la medida de la evolución que ha tenido la pandemia”, continúa. Bill Gates hace propuestas concretas y urgentes a los dirigentes mundiales, y en especial al G20: Distribución eficaz de los recursos mundiales. Es decir, máscaras, guantes, pruebas de despistaje. La epidemia ha demostrado que las cantidades son limitadas, por lo que llama a una mayor clarividencia a la hora de distribuir esos recursos. Gates pide pensar a gran escala, en los países y comunidades más necesitados. “Creo en el capitalismo, pero ciertos mercados no funcionan en tiempos de pandemia (…) Si nuestra estratega frente a la Covid-19 se basa en las leyes del mercado, esta enfermedad hará muchas más víctimas”. Destinar fondos suficientes para desarrollar una vacuna. Para encontrar una solución médica en poco tiempo, es necesario contar con financiamiento, asegura Gates, quien está a la cabeza de una fundación que ha apoyado a la CEPI (Coalición para la innovación en materia de preparación a las epidemias). Actualmente se necesitan al menos 2.000 millones de dólares para financiar las investigaciones sobre la Covid-19. Financiar, planificar la fabricación y distribución de la vacuna. Gates apunta a una mayor anticipación: aún no se conoce cual vacuna será eficaz, pero cada una necesita una tecnología de fabricación particular. Esto significa que los países deben invertir en la construcción de infraestructuras diferentes, lo que permitirá fabricar rápidamente la vacuna, una vez que los investigadores hayan dado con una vacuna eficaz. Por otra parte, Gates cita el ejemplo de Gavi (Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización), organización que ha podido distribuir 13 nuevas vacunas en los países más pobres del mundo, gracias al financimiento de países como el Reino Unido y Francia. Actualmente, Gavi necesita 7.400 millones de dólares para continuar los programas de inmunización. Distribuir una vacuna contra la Covid-19 costará aún más caro, asegura Gates. Esta cifras pueden parecer exhorbitantes, pero no se comparan al costo de vacunación si la epidemia se prolonga. Financiar la salud de las poblaciones pobres del mundo. Gates recuerda que desde hace 20 años ha motivado a los líderes del mundo a ayudar a las poblaciones más pobres. “Pero las pandemias nos recuerdan que ayudar a los demás no solo es lo correcto, sino que es inteligente”. Y termina, “en esta pandemia, todos estamos interconectados. Nuestra respuesta también debe estarlo”.

“Las pandemias nos recuerdan que ayudar a los demás no solo es lo correcto, sino que es inteligente”, asevera Bill Gates, en un largo texto publicado en el periódico francés Le Monde, así como en otros medios impresos internacionales. El fundador de Microsoft, uno de los hombres más millonarios del planeta y conocido filántropo y mecenas, aboga una vez más en este texto por una respuesta global a la pandemia que golpea actualmente a más de 180 países en el mundo. Gates comienza este mensaje explicando que en las últimas semanas ha consultado a decenas de expertos sobre la Covid-19, y constatado que el virus no afecta a todo el mundo por igual: más viejos que a los jóvenes, más a los hombres que a las mujeres, y a las personas más desfavorecidas. Pero, asegura, “el SARS-Cov-2 ignora completamente las fronteras”. Partiendo de esa constatación, Gates hace un llamado a los líderes mundiales: “Hasta ahora, cada país ha tomado medidas para disminuir la propagación en su territorio. Y es comprensible (…) Pero ahora necesitamos una respuesta global a la medida de la evolución que ha tenido la pandemia”, continúa. Bill Gates hace propuestas concretas y urgentes a los dirigentes mundiales, y en especial al G20: Distribución eficaz de los recursos mundiales. Es decir, máscaras, guantes, pruebas de despistaje. La epidemia ha demostrado que las cantidades son limitadas, por lo que llama a una mayor clarividencia a la hora de distribuir esos recursos. Gates pide pensar a gran escala, en los países y comunidades más necesitados. “Creo en el capitalismo, pero ciertos mercados no funcionan en tiempos de pandemia (…) Si nuestra estratega frente a la Covid-19 se basa en las leyes del mercado, esta enfermedad hará muchas más víctimas”. Destinar fondos suficientes para desarrollar una vacuna. Para encontrar una solución médica en poco tiempo, es necesario contar con financiamiento, asegura Gates, quien está a la cabeza de una fundación que ha apoyado a la CEPI (Coalición para la innovación en materia de preparación a las epidemias). Actualmente se necesitan al menos 2.000 millones de dólares para financiar las investigaciones sobre la Covid-19. Financiar, planificar la fabricación y distribución de la vacuna. Gates apunta a una mayor anticipación: aún no se conoce cual vacuna será eficaz, pero cada una necesita una tecnología de fabricación particular. Esto significa que los países deben invertir en la construcción de infraestructuras diferentes, lo que permitirá fabricar rápidamente la vacuna, una vez que los investigadores hayan dado con una vacuna eficaz. Por otra parte, Gates cita el ejemplo de Gavi (Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización), organización que ha podido distribuir 13 nuevas vacunas en los países más pobres del mundo, gracias al financimiento de países como el Reino Unido y Francia. Actualmente, Gavi necesita 7.400 millones de dólares para continuar los programas de inmunización. Distribuir una vacuna contra la Covid-19 costará aún más caro, asegura Gates. Esta cifras pueden parecer exhorbitantes, pero no se comparan al costo de vacunación si la epidemia se prolonga. Financiar la salud de las poblaciones pobres del mundo. Gates recuerda que desde hace 20 años ha motivado a los líderes del mundo a ayudar a las poblaciones más pobres. “Pero las pandemias nos recuerdan que ayudar a los demás no solo es lo correcto, sino que es inteligente”. Y termina, “en esta pandemia, todos estamos interconectados. Nuestra respuesta también debe estarlo”.