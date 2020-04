ca928e1dcb

Política Presidente Piñera: "No cometí ningún delito, nadie es dueño de la Plaza Italia" En una entrevista, el mandatario volvió a justificar la fotografía que se tomó en el sector emblemático del estallido social, desocupado por las medidas de prevención del coronavirus. "La cuarentena es para las personas, no para los lugares", dijo. Diario Uchile Domingo 12 de abril 2020 9:57 hrs.

El Presidente Sebastián Piñera defendió nuevamente la fotografía que se tomó el pasado fin de semana en Plaza Baquedano, sector emblemático de las protestas contra su administración, que se encontraba desocupado por la cuarentena decretada para enfrentar el coronavirus. “La historia la conté por Twitter. Iba de vuelta a mi casa desde La Moneda. Hacía mucho tiempo que no pasaba por la plaza y decidí bajarme por un par de minutos. Me dio emoción ver la Plaza Italia solitaria, tranquila, vacía“, dijo en una entrevista publicada este domingo por el diario El Mercurio. En la publicación, el mandatario se refirió a las medidas para enfrentar el coronavirus, a la situación económica y al plebiscito constitucional, entre otros temas, pero partió justificando el hecho, que fue cuestionado por diversos sectores. Según su relato, como ya había señalado anteriormente, su objetivo fue saludar a militares y carabineros que se encontraban resguardando el lugar: “Después de haberla visto tanto tiempo a través de la televisión y, a veces, en los regresos a mi casa, pero desde lejos, cuando pasé por ahí me bajó una emoción muy grande“, afirmó. “Lo que sí quiero decir es que no cometí ningún delito y ningún pecado; lamento si alguien lo pudo haber malinterpretado. Pero quiero indicar que nadie es dueño de la Plaza Italia, que cualquier chileno tiene derecho a caminar y sacarse fotos ahí”, indicó. Consultado por las medidas sanitarias que impedían que las personas estuvieran en la zona, Piñera respondió que “la cuarentena es para las personas, no para los lugares. Y el presidente, por la naturaleza del cargo, trabaja todos los días desde muy temprano hasta muy tarde, y en distintos lugares del país”. Consultado por las imágenes de video en que no se le ve saludando a los uniformados, el jefe de Estado contrapregunta: “¿Es el tema central de la entrevista?”, para luego recalcar que “fue una actitud no planificada, me produjo mucha emoción ver la Plaza Italia, Baquedano o de la Dignidad, como quieran llamarla”. Luego, cuando se le preguntó si el hecho fue un error político, Piñera sostuvo que ya había dicho “todo lo que tenía que decir” y acude a los “memes” que han circulado en redes sociales. “Los que más han gozado con esto son mis nietos, que me han mandado un millón de fotos, arriba del caballo, abajo del caballo”, señaló.

