Internacional Salud Nuevo reporte de la OMS cifra en más de 5 mil los nuevos muertos por el virus Europa y América son los continentes que continúan liderando la cantidad de personas contagiadas. Diario UChile Lunes 13 de abril 2020 20:06 hrs.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado este lunes un nuevo informe respecto de la situación correspondiente al avance del COVID-19 en el mundo. A nivel global, según consigna el documento, los casos por contagio alcanzaron ya a 1. 773.084 personas, habiendo aumentado en 76 mil 498 respecto del último informe publicado. Asimismo, respecto de la cantidad de fallecidos por el virus, la cifra es igual a 111 mil 652, lo que significa un aumento de 5 mil 702 personas respecto del informe anterior. Además, estos nuevos datos dan cuenta de que el avance del virus sigue teniendo mayor impacto tanto en Europa como en el continente americano. En este último, ya son 610 mil 742 los casos de contagio; mientras que, en Europa, la situación alcanzó a 913 mil 349 personas. Hasta el momento, el continente que menor cantidad de casos por contagio presenta es el africano. Así, el avance del virus en ese lugar alcanzó los 10 mil 259 contagios, lo que significa un aumento de solo 531 respecto del informe anterior. Finalmente, el documento presentado por la Organización Mundial de la Salud asegura que no ha existido ningún nuevo país o territorio no considerado anteriormente, que haya informado de nuevos casos de COVID-19. Respecto de los supuestos beneficios que proporcionaría vacuna Bacille Calmette-Guérin (BCG) ante el virus, la OMS aseguró que evaluará la evidencia cuando esté disponible. En ausencia de esta, indicaron, “la OMS no recomienda BCG vacunación para la prevención de COVID-19″.

