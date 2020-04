Patricia Muñoz: “No vemos ninguna medida que aborde transversalmente la situación de la niñez”

Andrea Bustos C.

Varias y diversas han sido las iniciativas anunciadas por el gobierno para contener la crisis generada por el COVID-19. Salud, economía, trabajo y educación han sido las principales áreas en las que se han ido tomando decisiones para contener la situación hoy y en el futuro; sin embargo, pocas veces se ha considerado en las políticas públicas a niños, niñas y adolescentes.

Así lo expresó en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez, quien abordó el rol que ha tenido el Ejecutivo en la materia durante las últimas semanas.

Entre los primeros anuncios del presidente Piñera por esta emergencia estuvo el tema Sename. ¿Cómo ha visto usted la situación de los niños, niñas y adolescentes en el servicio, en materia de insumos, protección, casos, etc.?

El lunes hubo una sesión de la Comisión de Infancia del Senado donde se pudieron explicitar estas situaciones y donde ha quedado de manifiesto -de hecho, de acuerdo a los planteamientos que formuló la propia directora del servicio- que la situación de los insumos evidentemente es una situación de precariedad. El Ministerio de Salud no ha entregado las provisiones suficientes ni necesarias para que las residencias -en su totalidad, no solo de las residencias de administración directa del servicio, sino que también los organismos colaboradores y particularmente aquellos órganos coadyuvantes que no tienen una supervisión directa de su parte- efectivamente cuenten con todo lo necesario para prevenir los contagios y para brindar protección a los niños que allí se encuentran como también a los funcionarios.

Este debiera ser un deber prioritario de parte del Ministerio de Salud, considerando que estos niños particularmente son de obligación exclusiva y de la responsabilidad directa e ineludible del Estado, debido a que se encuentran bajo su protección, o en el caso de los que se encuentran privados de libertad bajo la custodia precisamente del Estado. Ahí nosotros hemos insistido, tal como lo formulé en el Congreso, en la necesidad de que los insumos sean entregados.

También hay casos de niños, niñas y adolescentes que presentan discapacidad y que se encuentran en residencias del Sename. Es un número de 538 de los cuales resulta aún más prioritaria la entrega de este tipo de insumos porque obviamente al tener ellos patologías de base eso puede generar alguna complicación adicional en términos de un eventual contagio, como ya se produjo uno en la residencia Pequeño Cottolengo.

¿Cuáles son sus expectativas de que realmente se concreten estas medidas de protección hacia los niños, niñas y adolescentes del Sename?

En términos de temporalidad, obviamente lo que vemos es que la celeridad con la que se espera se actúe respecto de quienes son primera e inmediata responsabilidad de parte del Estado no se ha producido, y esa situación sin duda es una constante desafortunada de nuestro país, independiente del gobierno del que se trate.

Por lo tanto, lo que acá debiéramos esperar es que de una buena vez se comprenda independiente de quien gobierne que en definitiva la prioridad debiera estar puesta en estos niños, no solo en las situaciones de crisis que estamos viendo hoy día, sino también durante toda la situación que amerite el cuidado de ellos por encontrarse bajo protección, y esto no solo pasa por el tema sanitario, también pasa por el tema relacionado con el ámbito educacional, la recreación, el tema fundamental que tiene que ver ahora con la situación de crisis y cómo logran tener un vínculo con sus familias al exterior o con adultos significativos considerando que por razones evidentes las visitas han sido restringidas casi al máximo.

Esa es una medida que nosotros compartimos plenamente con el servicio, pero en esa misma línea también tiene que haber información de parte del Ministerio de Salud a los propios niños, a los funcionarios, para adecuadamente ver de qué manera se está brindando esa protección y esa prevención, verificar que tengan acceso a agua adecuada, a lugares donde puedan higienizarse de manera adecuada, y todo eso sin duda se dificulta si es que efectivamente no hay una entrega con claridad de las instrucciones por parte del Minsal a estos lugares, si no hay una bajada en términos de información debida a los niños, niñas y adolescentes, y eso es lo que a nosotros nos preocupa y nos ha ocupado en términos de requerir información al Minsal, que hasta la fecha no ha sido respondida.

Han existido diferentes cuestionamientos al Gobierno respecto, por ejemplo, de la cancelación del Programa Habilidades Para la Vida o ante la implementación de vacaciones de invierno y el regreso a clases el 27 de abril. ¿Cuál es su evaluación global que hace del rol del Ejecutivo en materia de niños, niñas y adolescentes?

He sido clara en el sentido de que acá hay una deuda muy grande en términos de la invisibilización que siguen teniendo los niños, niñas y adolescentes en el abordaje que desde el Gobierno se ha hecho de esta crisis. No vemos ningún tipo de medidas donde se aborde de manera transversal la situación que están enfrentando los niños. Desafortunadamente, los ministros no ven a los niños, niñas y adolescentes como personas directamente afectadas por la situación de crisis y también afectadas en lo sucesivo que implica esta crisis, y eso es una situación que evidentemente reviste la mayor gravedad.

Lo que yo he pedido particularmente al Ministerio del Interior, al ministro Blumel en tanto él lidera la mesa social COVID, es que resulta imprescindible que se realice una mesa o una reunión de esa mesa donde se aborde de manera transversal todos los espacios en los cuales esta situación está afectando a los niños y va a seguir afectado, particularmente en lo que tiene que ver con su salud emocional, con su situación de salud mental y con todo lo que involucra en términos de la situaciones que se producen al interior de las familias.

Todas, finalmente, las decisiones que uno observa van confluyendo en un sentido opuesto, cuando uno ve, por ejemplo, una decisión que contraría los estándares internacionales de derechos humanos de entender un confinamiento obligado como si fueran vacaciones produce una tensión indudable en relación con los niños y también con sus familias.

Ahí es donde uno se pregunta, o más bien ahí es donde a uno se le hace evidente que en las decisiones gubernamentales que se están tomando, los niños, niñas y adolescentes lisa y llanamente no son vistos ni como sujetos de derechos, ni siquiera vistos como personas que están siendo afectadas también por esta situación.

Y ante estos planeamientos, ¿cuál ha sido la respuesta que le han dado desde el Gobierno?, ¿hay respuesta al llamado a considerar en las acciones a la infancia?

Creo que hay una falta de compresión de parte muchos de los ministerios, y lo hablo directamente de los ministros más que del presidente, porque yo creo que el presidente tiene clara la labor institucional de la Defensoría de la Niñez, pero desafortunadamente muchos de sus ministros no lo tienen claro, entonces cuando uno pretende entregar aportes y hacer recomendaciones desde el punto de vista de los estándares internacionales de derechos humanos lo que uno esperaría de los ministerios es que efectivamente estas recomendaciones se adoptaran, precisamente para velar por el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte del Gobierno, y eso no pasa.

Como no hay ninguna recepción a nuestras recomendaciones, en la mayoría de los casos no se produce ni siquiera respuesta a nuestras peticiones, como institución obviamente la única alternativa que queda es demandar una intervención desde el punto de vista de dar cuenta de que no hay respuestas, de que no hay una intención de algunos ministerios de poder poner dentro de los focos de eje central a los niños, niñas y adolescentes, y esa es una responsabilidad institucional que tenemos de denunciar. Esto para lograr que los cambios se produzcan y que los niños sean entendidos como sujetos de derecho y protegidos en tanto tan iguales y dignos como las demás personas que vivimos en este país.

Y el ministro Blumel, ¿le dio respuestas?

En relación con la petición que yo formulé al ministro Blumel se me informó que la sesión que yo había solicitado se iba producir esta semana. Por lo tanto, estoy a la espera, hasta esta hora no he tenido confirmación.

Otro tema importante ante esta crisis es el aumento de la violencia en los hogares. ¿Qué han podido conocer sobre la situación de violencia hacia niños, niñas y adolescentes en cuarentena?

Es una situación bien compleja, y sin duda tremendamente relevante y necesaria de abordar con urgencia, porque efectivamente todos los análisis que se han hecho en términos de lo que ha pasado también en otros países dan cuenta de que se produce un aumento, desafortunadamente, de lo que tiene que ver con la violencia tanto contra las mujeres, como contra niños, niñas y adolescentes. Lo que nosotros hemos demando particularmente de la Subsecretaria de la Niñez -que es la institución obligada por ley a prevenir vulneraciones de derechos- es la generación precisamente de espacios y de herramientas suficientes para las familias, para que esta situación de crisis sanitaria, que evidentemente estresa los contextos familiares y genera dificultades desde ese punto de vista, no tenga como consecuencia que la descarga emocional se produzca en un maltrato.

En esa línea, me parece importante destacar el trabajo que ha hecho Senda, que generó guías para poder entregar mecanismos de abordaje en relación con niños, niñas y adolescentes favoreciendo un contacto que sea mucho más adecuado en términos de la crianza, de la valoración que se produce en relación con niños, niñas y adolescentes y, por lo tanto, donde se pretende desarrollar una parentalidad positiva, que fortalezca espacios de evitar el consumo de droga y alcohol, pero también pueda centrarse en el vínculo que debe tener con niños, niñas y adolescentes. Entonces, así como nos parece que la Subsecretaria de la Niñez no ha ejecutado suficientes acciones, quiero relevar de manera positiva el trabajo que Senda está haciendo en esta materia.

¿Cuál es el seguimiento desde la Defensoría hacia estos casos?

Si es que llegamos a recibir una denuncia que dé cuenta de la ocurrencia de un hecho de esta naturaleza inmediatamente ponemos en conocimiento del Ministerio Público para que se inicie la investigación y se brinde inmediata protección a la víctima. En ese sentido, también es relevante la actuación que tenga el Ministerio Público, cuando hablamos de violencia o maltrato que es constitutivo de delito contra niños, en términos de la actuación no solo de la imputación o de la investigación penal, sino que particularmente de la adopción de medidas autónomas o de la solicitudes que hagan a los jueces de las medidas de protección y cautelares que efectivamente eviten que los niños sigan siendo violentados. Y cuando hablamos de violencia que no que no dice relación con delitos también es muy relevante que los Tribunales de Familia actúen con la celeridad suficiente, brindando mecanismos de protección inmediata que se aseguren que los niños van a estar protegidos.

No nos olvidemos que cuando el sistema falla no podemos estarle pidiendo nosotros a la gente que denuncie si después el sistema no va a ser capaz de brindarle la protección a las víctimas, y cuando el sistema ha fallado las consecuencias han sido muy, muy dramáticas y en algunos casos irreversibles con la muerte de niños. Aquí la intervención oportuna puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte de un niño, niña o adolescentes.