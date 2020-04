d2ffcbd570

Cultura Archivo Nacional lleva sus múltiples tesoros al mundo virtual El material educativo que aloja el sitio web de la institución también entrega una serie de actividades que permiten a los estudiantes y sus familias trabajar, dialogar y aprender desde los documentos. Diario Uchile Miércoles 15 de abril 2020 10:14 hrs.

El Archivo Nacional (AN) ofreció una serie de recursos en línea para quienes permanecen en casa en este período de cuidado ante la emergencia sanitaria. Para los más pequeños, y para quienes no lo son tanto, el AN los invita a pintar transformaciones mágicas y hechizos en los dibujos de la artista Marcela Trujillo (Maliki), que son parte de la exhibición Brujería en Chile colonial: archivos e imaginarios, y que fueron creados a partir de procesos judiciales por brujería realizados en nuestro país en el siglo XVIII, documentación que resguarda el AN. El material educativo que aloja el sitio web de la institución también entrega una serie de actividades que permiten a los estudiantes y sus familias trabajar, dialogar y aprender desde los documentos sobre algunos destacados hechos históricos nacionales. Para los profesores están disponibles guías para orientar el uso del patrimonio documental en el aprendizaje. Memorias del Siglo XX es otra oportunidad para descubrir y comentar en familia. Se trata de un sitio que recoge imágenes, videos, documentos y textos de chilenos y chilenas que comparten sus historias y las de sus barrios o localidades. Un programa que a través de procesos participativos da cuenta de la pluralidad social, cultural y étnica de nuestra sociedad. Otra alternativa es el mini sitio Colecciones Digitales, desarrollado por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, el cual brinda textos y galerías de imágenes de diversos temas que han sido investigados a partir de documentos históricos del AN. Asimismo, pueden encontrarse sitios temáticos como el Archivo Fotográfico del Fortín Mapocho, el Archivo Histórico Gabriel Valdés y el Fondo del Salitre. Destaca un banner sobre uno de los casos de espionaje internacional más interesante de Chile, en el cual el denominado Departamento 50 de la Policía de las Investigaciones (PDI), que desbarató las redes de nazis que operaron en Chile entre los años 1937 a 1944. La documentación digitalizada incluye cartas, fichas, telegramas y oficios, además de dos videos que presentan el valor y la conservación de este material. El sitio web del AN, además, posee diversos catálogos, algunos de los cuales tienen la documentos digitalizados, como es el caso de la Mapoteca que reúne planos, dibujos, croquis y mapas, desde la Colonia al siglo XX, o el catálogo Rapa Nui, que alberga cerca de 300 documentos descritos, que corresponden a fondos ministeriales y otras oficinas públicas de la isla. La invitación de AN es a navegar, descubrir y conocer este patrimonio que es fundamental para la historia, la memoria y la democracia de nuestro país.

