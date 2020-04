d2ffcbd570

2a40911df8

Nacional Matinales como jefes de campaña: el caso Lavín y la responsabilidad de los medios En medio de la pandemia, los canales de TV han apelado a su capacidad de influir en el clima político y la opinión de la ciudadanía, transformándose en promotores del alcalde UDI de Las Condes como eventual sucesor de Sebastián Piñera. Tomás González F. Miércoles 15 de abril 2020 12:44 hrs. Compartir

De las autoridades que han protagonizado el acontecer nacional en los últimos meses, sin duda los alcaldes y alcaldesas son quienes han tomado mayor relevancia. Sin una línea de acción común y con posturas diversas frente a la contingencia, los jefes comunales han sacado réditos tanto del estallido social como de la actual pandemia del COVID-19. Y es que ante la falta de un lineamiento político común en medio de la incertidumbre, la gestión comunicacional de los alcaldes ha tomado la delantera y hoy disfrutan de la cosecha que sembraron acaparando la atención mediática. Es el caso del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), quien ha aumentado su aprobación de la mano de sus apariciones en televisión abierta.

Así lo evidenció la última encuesta CADEM, que en su versión de abril incluyó una evaluación pública de diferentes representantes del mundo político. Entre éstos, el alcalde de Las Condes se llevó el primer lugar con un alza de 11 puntos respecto del mes de marzo, alcanzando un 72 por ciento de respaldo. Confirmando el boom edilicio, lo siguieron la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (IND-UDI), con un 52 por ciento de aprobación; y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), con un 48 por ciento. Cifras que se pueden comprender mejor revisando las publicadas el fin de semana recién pasado, cuando un estudio de la empresa Conecta Media reveló los alcaldes con mayor presencia en programas matutinos. Ahí, entre los jefes comunales que más apariciones contaron, Lavín arrasó con 101 apariciones en el último mes. Casi el doble de las 54 que tuvo el jefe comunal de La Florida, Rodolfo Carter (UDI), quien aparece en segundo lugar; y muchas más que las 52 de Evelyn Matthei, quien quedó en tercer lugar. Y es que hay quienes sostienen que una sociedad como la chilena tiende a tratar sus problemas a través del espectáculo, mientras que otros argumentan que ésta es una mala compañía en momentos en donde se requieren medidas estratégicas complejas para enfrentar las crisis venideras. No obstante, para sociólogo y académico de la Universidad de Santiago, Alberto Mayol, éste es un fenómeno que, más que otorgarle créditos a sus protagonistas, da cuenta de una política diezmada a costa de años de desprestigio. “Los matinales continúan siendo un espacio que tiene una densidad política discreta. En ese contexto, uno puede ver que los alcaldes han sacado ventaja tanto en el estallido social como ahora, en medio de una política devastada en donde la vinculación con lo territorial parece ser un anclaje útil“, comentó Mayol. “No es más que eso la verdad, desgraciadamente no es que encontremos que los alcaldes han tenido mayor estatura, más capacidad o mayores talentos realmente que el resto de la élite política. Sencillamente, por razones obvias, están más cerca de los problemas y si simplemente se dedican a canalizarlos y ser un altavoz, obviamente sacan rendimiento”, sostuvo el sociólogo. El caso Lavín Pese a que ha liderado desde hace meses el podio de los presidenciables de la derecha chilena, en el último tiempo la evaluación del ex candidato presidencial y actual alcalde UDI de Las Condes, Joaquín Lavín, ha tenido un ascenso meteórico. Los 11 puntos porcentuales que subió en la última medición de CADEM son sólo la punta de un iceberg que comenzó a conformarse con su llegada al municipio y se terminó de moldear durante el estallido social y la posterior crisis política. La falta de liderazgos en el sector y su estilo “simpático-light” hicieron de Lavín un candidato perfecto para un Chile Vamos que, al igual que la oposición, poco pudo capitalizar de las demandas ciudadanas que se elevaron tras el 18 de octubre. En ese sentido, para Alberto Mayol, los créditos por la asunción de Lavín no se pueden atribuir sólo a su figura, sino que existe una gran responsabilidad de sus contendientes, los que no han tenido la capacidad de jugar con sus reglas. “Cuando pensamos que un tipo como Joaquín Lavín -uno de los promotores más importantes desde el punto de vista de la construcción de un sentido común respecto del neoliberalismo porque fue el fundador y primer director del cuerpo Economía y Negocios de El Mercurio, además de escritor del libro emblemático sobre el modelo, La revolución silenciosa- cuando vemos que esa persona, en medio de un estallido y un coronavirus que lo único que hacen es reivindicar el rol del Estado, puede sobrevivir; no es sólo por la habilidad de él -que de hecho tampoco es que haya hecho demasiadas cosas, solamente aparecer mucho en prensa-, sino que también está la falencia y la incapacidad de los terceros, que no son capaces de sacarlo del pizarrón en una escena más compleja, más confusa y más difícil”, argumentó el sociólogo y ex candidato presidencial. Pero para la directora del observatorio de medios FUCATEL, Manuela Gumucio, esta no es la única dimensión que influye a la hora de analizar el éxito que supuestamente tendría una figura política como la del alcalde de Las Condes. En ese sentido, Gumucio sostuvo que mucha de la responsabilidad en el ascenso de Lavín la tienen los medios de comunicación, y en especial los canales de televisión con sus líneas editoriales. “No hay ningún misterio entre la aprobación de los alcaldes y el escandaloso uso, realmente descampado, que están haciendo de los matinales y de la televisión“, señaló Gumucio. “Esto es un círculo absolutamente vicioso: el que sale más en la televisión siempre va a salir mejor en las encuestas. Éstas tienen fundamentalmente un componente recordatorio y es por eso que las personas que no salen en la TV, simplemente no son mencionadas después en las encuestas. De ahí a que Joaquín Lavín sea realmente exitoso políticamente, yo creo que estamos muy lejos”, agregó la periodista de la Universidad de Chile y doctora en Sociología de la Comunicación. En ese sentido, Gumucio admitió que el problema está centrado, más que en los alcaldes, en los canales de televisión que, a pesar de haber sido fuertemente impugnados durante la crisis posterior al 18 de octubre, parecen seguir apelando a su capacidad de influir en el clima político y la opinión de la ciudadanía, transformándose en verdaderos “jefes de campaña” de personajes como Lavín y convirtiendo, así, el contenido político-farandulero en una expresión más de la ideología de los dueños de los canales y de sus líneas editoriales. “Lo que encuentro más grave es que en el fondo los canales, en este período de excepción, están realmente actuando de manera absolutamente impropia, inaceptable y además ilegal, porque resulta que la ley los obliga al pluralismo“, advirtió Manuela Gumucio. La disputa por el pluralismo Una de las críticas más reiteradas al uso que se les ha dado a los matinales de televisión por parte de los alcaldes y alcaldesas, es la instrumentalización que éstos últimos han hecho de los espacios otorgados. Un dictamen de Contraloría publicado el pasado 25 de marzo señalaba que “la participación recurrente de alcaldes en programas de radio y televisión en horario laboral –particularmente en matinales– y la entrega de información obtenida en ejercicio del cargo por esos medios, sin adoptar los resguardos y formalidades mínimas; además de frivolizar la función pública, puede implicar distraer indebidamente tiempo que debe destinarse a las labores propias de la autoridad municipal”. Asimismo, desde el organismo advertían que éstas conductas podrían “constituir una sobreutilización de la imagen personal del alcalde, asignándole un beneficio electoral a quien sirve dicho cargo publico, en desmedro de la igualdad de oportunidades del resto de los ciudadanos”. El oficio del ente contralor desató ácidas críticas por parte de los alcaldes y generó una verdadera oleada de apariciones en matinales, en una suerte de rebelión edilicia que tuvo como principal argumento la obligación de los mismos de mantener informada a su ciudadanía. Esto, porque el documento de Contraloría -de acuerdo a sus atribuciones- apuntó solamente a las autoridades comunales y no se refirió a otras figuras, ni a los medios. Pero los medios de comunicación también tienen responsabilidades y esto incluye a los canales de televisión, los que forman parte de la jurisprudencia de la Ley de Televisión Digital que entró en vigencia en el país hace seis años. En su Artículo 1, la Ley 20.750 define el principio del pluralismo como “el respeto a la diversidad social, cultural, étnica, política, religiosa, de orientación sexual e identidad de género, y constituye el horizonte que la televisión debe ofrecer en su programación y promover en el debate de lo público”. En ese sentido, la directora del observatorio FUCATEL, Manuela Gumucio, lamentó que hasta el momento no haya habido algún pronunciamiento por parte del ente que debiese encargarse de asegurar este rol de los canales: el Consejo Nacional de Televisión (CNTV). “Lo que me parece más escandaloso es que la ley, la última Ley de Televisión, establece claramente que el Consejo Nacional de Televisión -cosa que no existía antes- debe buscar cómo regular el pluralismo en los canales. Pero no han hecho nada desde que se promulgó la ley“, aseguró Gumucio. “Nos acercamos nosotros como FUCATEL al CNTV y les propusimos que llegaran a un acuerdo con los canales, pero los canales se ven muy amenazados frente a la capacidad del CNTV de amonestarlos si no son pluralistas. Así que no se ha hecho nada de nada y es escandaloso cómo hoy día se deja pasar esto”, añadió la directora de FUCATEL. Por su parte, consultada por Diario y Radio Universidad de Chile, la directora del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), Catalina Parot, señaló que hasta el momento no se han recibido denuncias de este tipo. No obstante, descartó actuar de oficio en esta materia amparándose en la libertad de expresión de los canales de TV. “El Consejo está facultado para actuar en caso de denuncia, por ejemplo, de faltas al pluralismo. Pero por el momento no ha llegado una denuncia en esos términos al CNTV y tampoco nosotros vamos a actuar de oficio en esta materia, porque principalmente la libertad editorial de los canales, la libertad de expresión, es una cuestión fundamental también. Entonces, denuncias en ese sentido, no nos han llegado”, aseveró la directora del CNTV.

De las autoridades que han protagonizado el acontecer nacional en los últimos meses, sin duda los alcaldes y alcaldesas son quienes han tomado mayor relevancia. Sin una línea de acción común y con posturas diversas frente a la contingencia, los jefes comunales han sacado réditos tanto del estallido social como de la actual pandemia del COVID-19. Y es que ante la falta de un lineamiento político común en medio de la incertidumbre, la gestión comunicacional de los alcaldes ha tomado la delantera y hoy disfrutan de la cosecha que sembraron acaparando la atención mediática. Es el caso del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), quien ha aumentado su aprobación de la mano de sus apariciones en televisión abierta.

Así lo evidenció la última encuesta CADEM, que en su versión de abril incluyó una evaluación pública de diferentes representantes del mundo político. Entre éstos, el alcalde de Las Condes se llevó el primer lugar con un alza de 11 puntos respecto del mes de marzo, alcanzando un 72 por ciento de respaldo. Confirmando el boom edilicio, lo siguieron la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (IND-UDI), con un 52 por ciento de aprobación; y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), con un 48 por ciento. Cifras que se pueden comprender mejor revisando las publicadas el fin de semana recién pasado, cuando un estudio de la empresa Conecta Media reveló los alcaldes con mayor presencia en programas matutinos. Ahí, entre los jefes comunales que más apariciones contaron, Lavín arrasó con 101 apariciones en el último mes. Casi el doble de las 54 que tuvo el jefe comunal de La Florida, Rodolfo Carter (UDI), quien aparece en segundo lugar; y muchas más que las 52 de Evelyn Matthei, quien quedó en tercer lugar. Y es que hay quienes sostienen que una sociedad como la chilena tiende a tratar sus problemas a través del espectáculo, mientras que otros argumentan que ésta es una mala compañía en momentos en donde se requieren medidas estratégicas complejas para enfrentar las crisis venideras. No obstante, para sociólogo y académico de la Universidad de Santiago, Alberto Mayol, éste es un fenómeno que, más que otorgarle créditos a sus protagonistas, da cuenta de una política diezmada a costa de años de desprestigio. “Los matinales continúan siendo un espacio que tiene una densidad política discreta. En ese contexto, uno puede ver que los alcaldes han sacado ventaja tanto en el estallido social como ahora, en medio de una política devastada en donde la vinculación con lo territorial parece ser un anclaje útil“, comentó Mayol. “No es más que eso la verdad, desgraciadamente no es que encontremos que los alcaldes han tenido mayor estatura, más capacidad o mayores talentos realmente que el resto de la élite política. Sencillamente, por razones obvias, están más cerca de los problemas y si simplemente se dedican a canalizarlos y ser un altavoz, obviamente sacan rendimiento”, sostuvo el sociólogo. El caso Lavín Pese a que ha liderado desde hace meses el podio de los presidenciables de la derecha chilena, en el último tiempo la evaluación del ex candidato presidencial y actual alcalde UDI de Las Condes, Joaquín Lavín, ha tenido un ascenso meteórico. Los 11 puntos porcentuales que subió en la última medición de CADEM son sólo la punta de un iceberg que comenzó a conformarse con su llegada al municipio y se terminó de moldear durante el estallido social y la posterior crisis política. La falta de liderazgos en el sector y su estilo “simpático-light” hicieron de Lavín un candidato perfecto para un Chile Vamos que, al igual que la oposición, poco pudo capitalizar de las demandas ciudadanas que se elevaron tras el 18 de octubre. En ese sentido, para Alberto Mayol, los créditos por la asunción de Lavín no se pueden atribuir sólo a su figura, sino que existe una gran responsabilidad de sus contendientes, los que no han tenido la capacidad de jugar con sus reglas. “Cuando pensamos que un tipo como Joaquín Lavín -uno de los promotores más importantes desde el punto de vista de la construcción de un sentido común respecto del neoliberalismo porque fue el fundador y primer director del cuerpo Economía y Negocios de El Mercurio, además de escritor del libro emblemático sobre el modelo, La revolución silenciosa- cuando vemos que esa persona, en medio de un estallido y un coronavirus que lo único que hacen es reivindicar el rol del Estado, puede sobrevivir; no es sólo por la habilidad de él -que de hecho tampoco es que haya hecho demasiadas cosas, solamente aparecer mucho en prensa-, sino que también está la falencia y la incapacidad de los terceros, que no son capaces de sacarlo del pizarrón en una escena más compleja, más confusa y más difícil”, argumentó el sociólogo y ex candidato presidencial. Pero para la directora del observatorio de medios FUCATEL, Manuela Gumucio, esta no es la única dimensión que influye a la hora de analizar el éxito que supuestamente tendría una figura política como la del alcalde de Las Condes. En ese sentido, Gumucio sostuvo que mucha de la responsabilidad en el ascenso de Lavín la tienen los medios de comunicación, y en especial los canales de televisión con sus líneas editoriales. “No hay ningún misterio entre la aprobación de los alcaldes y el escandaloso uso, realmente descampado, que están haciendo de los matinales y de la televisión“, señaló Gumucio. “Esto es un círculo absolutamente vicioso: el que sale más en la televisión siempre va a salir mejor en las encuestas. Éstas tienen fundamentalmente un componente recordatorio y es por eso que las personas que no salen en la TV, simplemente no son mencionadas después en las encuestas. De ahí a que Joaquín Lavín sea realmente exitoso políticamente, yo creo que estamos muy lejos”, agregó la periodista de la Universidad de Chile y doctora en Sociología de la Comunicación. En ese sentido, Gumucio admitió que el problema está centrado, más que en los alcaldes, en los canales de televisión que, a pesar de haber sido fuertemente impugnados durante la crisis posterior al 18 de octubre, parecen seguir apelando a su capacidad de influir en el clima político y la opinión de la ciudadanía, transformándose en verdaderos “jefes de campaña” de personajes como Lavín y convirtiendo, así, el contenido político-farandulero en una expresión más de la ideología de los dueños de los canales y de sus líneas editoriales. “Lo que encuentro más grave es que en el fondo los canales, en este período de excepción, están realmente actuando de manera absolutamente impropia, inaceptable y además ilegal, porque resulta que la ley los obliga al pluralismo“, advirtió Manuela Gumucio. La disputa por el pluralismo Una de las críticas más reiteradas al uso que se les ha dado a los matinales de televisión por parte de los alcaldes y alcaldesas, es la instrumentalización que éstos últimos han hecho de los espacios otorgados. Un dictamen de Contraloría publicado el pasado 25 de marzo señalaba que “la participación recurrente de alcaldes en programas de radio y televisión en horario laboral –particularmente en matinales– y la entrega de información obtenida en ejercicio del cargo por esos medios, sin adoptar los resguardos y formalidades mínimas; además de frivolizar la función pública, puede implicar distraer indebidamente tiempo que debe destinarse a las labores propias de la autoridad municipal”. Asimismo, desde el organismo advertían que éstas conductas podrían “constituir una sobreutilización de la imagen personal del alcalde, asignándole un beneficio electoral a quien sirve dicho cargo publico, en desmedro de la igualdad de oportunidades del resto de los ciudadanos”. El oficio del ente contralor desató ácidas críticas por parte de los alcaldes y generó una verdadera oleada de apariciones en matinales, en una suerte de rebelión edilicia que tuvo como principal argumento la obligación de los mismos de mantener informada a su ciudadanía. Esto, porque el documento de Contraloría -de acuerdo a sus atribuciones- apuntó solamente a las autoridades comunales y no se refirió a otras figuras, ni a los medios. Pero los medios de comunicación también tienen responsabilidades y esto incluye a los canales de televisión, los que forman parte de la jurisprudencia de la Ley de Televisión Digital que entró en vigencia en el país hace seis años. En su Artículo 1, la Ley 20.750 define el principio del pluralismo como “el respeto a la diversidad social, cultural, étnica, política, religiosa, de orientación sexual e identidad de género, y constituye el horizonte que la televisión debe ofrecer en su programación y promover en el debate de lo público”. En ese sentido, la directora del observatorio FUCATEL, Manuela Gumucio, lamentó que hasta el momento no haya habido algún pronunciamiento por parte del ente que debiese encargarse de asegurar este rol de los canales: el Consejo Nacional de Televisión (CNTV). “Lo que me parece más escandaloso es que la ley, la última Ley de Televisión, establece claramente que el Consejo Nacional de Televisión -cosa que no existía antes- debe buscar cómo regular el pluralismo en los canales. Pero no han hecho nada desde que se promulgó la ley“, aseguró Gumucio. “Nos acercamos nosotros como FUCATEL al CNTV y les propusimos que llegaran a un acuerdo con los canales, pero los canales se ven muy amenazados frente a la capacidad del CNTV de amonestarlos si no son pluralistas. Así que no se ha hecho nada de nada y es escandaloso cómo hoy día se deja pasar esto”, añadió la directora de FUCATEL. Por su parte, consultada por Diario y Radio Universidad de Chile, la directora del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), Catalina Parot, señaló que hasta el momento no se han recibido denuncias de este tipo. No obstante, descartó actuar de oficio en esta materia amparándose en la libertad de expresión de los canales de TV. “El Consejo está facultado para actuar en caso de denuncia, por ejemplo, de faltas al pluralismo. Pero por el momento no ha llegado una denuncia en esos términos al CNTV y tampoco nosotros vamos a actuar de oficio en esta materia, porque principalmente la libertad editorial de los canales, la libertad de expresión, es una cuestión fundamental también. Entonces, denuncias en ese sentido, no nos han llegado”, aseveró la directora del CNTV.