Nacional María Emilia Tijoux responde a dichos de Mañalich: "Miren por la ventana, los migrantes están moviendo el país" Durante su alocución de este viernes, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, culpó a los extranjeros avecindados en el país de que no se estén realizando testeos masivos para detectar el coronavirus. Camilo Villa J. Viernes 17 de abril 2020 21:11 hrs.

Nadie pareció fijarse. Es probable que otras sean las preocupaciones de la prensa. Sin embargo, los dichos que pronunció este viernes el ministro de Salud, Jaime Mañalich, atacaron directamente a un sector de la población tan numeroso como relevante en Chile: los migrantes. Mientras el secretario de Estado ofrecía una de sus ya acostumbradas pautas de prensa motivadas por la crisis sanitaria que vive el país, sostuvo que los testeos masivos no son posibles de efectuar, pues –según explicó- al intentarlo, un grupo de migrantes irregulares se opuso por el miedo a que, en caso de salir positivos, fueran expulsados de Chile. Según la interpretación que se hizo de sus palabras, Mañalich culpó a los extranjeros avecindados en el país de que no se estén realizando los testeos masivos. Los dichos del Ministro fueron inmediatamente rechazadas por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes que, mediante un comunicado, desmintieron la afirmación de la autoridad y recordaron que la no realización de testeos masivos obedece a la política gubernamental de hacer exámenes solo en casos sintomáticos. “Frente a tales dichos, en primer lugar, señalamos que son falsos. Categóricamente decimos que no han ocurrido operativos de testeos masivos y menos dirigidos hacia la población inmigrante”, se lee en el texto. A la indignación de la comunidad inmigrante se sumaron numerosas instancias que velan por los derechos humanos de esta población, entre ellas, la Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Ante esto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con María Emilia Tijoux, coordinadora de la instancia, quien mostró su preocupación por los dichos de Jaime Mañalich. “Me parece que es algo demasiado grave. Nos levantamos con esta espantosa noticia sin que la gente diga mucho y sin que este gobierno manifieste el error tremendo que ha cometido al hacer esto con seres humanos, porque no sabemos cómo va a reaccionar un chileno o una chilena”. La académica de la Universidad de Chile manifestó que las palabras del Ministro no han repercutido mayormente porque, desde un tiempo a esta parte, el discurso antimigratorio se ha ido normalizando y adoptando como una política de Estado. “De cierto modo se está naturalizando, normalizando el hecho de que las y los migrantes sean sujetos de peligro, además, todo en un lenguaje de guerra a partir de estas autoridades que, en todo caso, no es de ahora, no es la primera vez, esto hace mucho tiempo que existe, no solo desde este gobierno sino que desde otros más”. En ese sentido, aseguró que la situación de los inmigrantes hoy, con respecto de la pandemia, podría tenerse absolutamente controlada si es que con anterioridad se hubiesen concretado políticas y medidas en favor de regularizar la situación de extranjeros, por ejemplo, otorgándoles carnet de identidad. Y aquí hay otro punto importante que destaca Tijoux: ningún ser humano es ilegal, y por más que suene cliché, la académica estima necesario recordárselo a Mañalich, quien se sigue refiriendo a los inmigrantes irregulares como “ilegales”. Este viernes no fue la excepción. Además, la académica llamó a valorar el rol que actualmente están cumpliendo los inmigrantes en el contexto de emergencia sanitaria que vive Chile, pues son ellos los que hoy mueven el país. “La gente debería mirar un poco por la ventana, por el balcón o la calle. ¿Quiénes están trabajando hoy? ¿Quiénes les llevan sus cosas a la casa? ¿Quiénes están en las bombas de bencina? ¿Quiénes están sanitizando, limpiando los espacios públicos? ¿Quiénes están en el sector servicio? ¿Quiénes están en el mundo agrícola? Pues los inmigrantes, entonces, están en la producción, están enriqueciendo este país, y no solamente con sus trabajos, sino también con sus culturas, sus conocimientos, sus saberes”. Por último, María Emilia Tijoux criticó el rol que ha tenido la prensa nacional, incapaz –según su criterio- de cuestionar a las autoridades con respecto a las afirmaciones sobre inmigrantes, y no solo eso, sino que de estigmatizar a este segmento de la población de Chile asociándola con infecciones y enfermedades, tal como lo hizo el diario La Segunda el día 7 de abril, cuando en su portada asoció a la población haitiana con la expansión del coronavirus. “Es demasiado grosero”, finalizó la académica.

