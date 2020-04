6f6264b9e1

Economía Óscar Landerretche: "La realidad histórica es que estas crisis empeoran los problemas sociales" El académico de nuestra casa de estudios analizó la situación de crisis en nuestro país y criticó la ingenuidad del Gobierno al entregar la regulación de los recursos al mercado. "Hay un exceso de confianza", aseguró en entrevista con Radioanálisis. Diario Uchile Viernes 17 de abril 2020 14:43 hrs.

Este viernes, en entrevista con nuestro noticiario Radioanálisis, el profesor del Departamento de Economía de Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Óscar Landerretche, revisó en conversación con Patricio López, director de nuestro medio, las medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo y evaluó las posibles consecuencias de esta crisis sanitaria en nuestro país El académico también se expresó respecto de la educación a distancia y cómo esta pandemia ha obligado a las personas a adaptarse a nuevas rutinas. “Pasa en todas las grandes crisis humanas, que cambian los comportamientos porque el ser humano es un animal de costumbres. Es muy probable que veamos cambios en cómo funciona el sistema educativo, porque estamos metidos en un gigantesco experimento de educación a distancia a nivel mundial y eso, desde el punto de vista científico tiene una virtud, que es poder cometer errores”, aseguró. Consultado sobre si el Estado tiene las capacidades para procesar la situación sanitaria y económica actual y transformar las políticas públicas, el ex presidente del directorio de Codelco aseguró que ello no es posible dada nuestra idiosincracia. “Chile es un país en el que hace mucho tiempo hay una suerte de hegemonía cultural liberal, en el sentido más antiguo de la palabra, es decir, se privilegia la libertad de los individuos por sobre lo colectivo y lo que representa el Estado. Hay una cosa muy profunda en nuestro país que hace que una labor que, tradicionalmente han tenido los Estados, como la planificación estratégica es vista con sospecha, como algo innecesario y es mejor dejar que los agentes se ajusten en forma autónoma. El problema es que, para una crisis como esta, en que está en juego la supervivencia de las personas y de los países, el rol del Estado es muy importante porque inevitablemente vamos a tener que tomar decisiones super duras. Eso requiere procesos de decisión colectiva y estratégica y la mirada extrema liberal que tenemos en Chile hace que se confíe demasiado en los mecanismos de auto regulación de la economía, que son importantes y que deben funcionar bien, pero en situaciones de emergencia deben ser complementados por una mirada estratégica del país”. En materia de la legislación promovida por el Ejecutivo de protección el empleo y de ayuda a las Pymes que, luego de promulgada, ha sido criticada por un amplio sector debido a que se ha considerado que carece de una real protección al empleo y a las Pymes, Landerretche señaló que hay que tener cuidado con lo que se percibe por parte de la ciudadanía, porque una normativa con tan corta vigencia no puede ser evaluada en sus efectos aún. “No hay una encuesta de empleo, ni un IMACEC que se mida con esta ley en vigencia. La tentación a tomar evidencia circunstancial para evaluar una ley es algo complicado, porque no sabemos todavía los efectos sobre las pymes y trabajadores”, reflexionó el economista. “También creo que hay que diferenciar las medidas del Gobierno. La primera ley era muy pequeña, esta segunda implica montos más significativos y tiene dos partes, una dirigida al empleo y otras a las Pymes, pero reitero que aún no tenemos los datos para hacer ese análisis de forma rigurosa”, agregó. Landerretche sí se manifestó crítico con lo que él llamó la “ingenuidad” del Gobierno respecto de la participación de la banca en el plan de medidas económicas ante la crisis. “En el gobierno actual hay un exceso de confianza en la capacidad de los agentes privados de autoregularse, me refiero particularmente a las garantías que se le están dando a la banca para que tolere morosidad de deudores. Me parece que la primera forma en que el Gobierno sacó el proyecto fue bastante cándida, de hecho el ministro Briones señaló que si los bancos optaban por guardarse la liquidez, habría que apelar al sentido de la responsabilidad, pero así no funciona la economía y ese no es el rol de la regulación económica”. En cuanto a si a futuro esta crisis, al igual que la subprime, aumentará la desigualdad social, el ex Director del Magíster en Políticas Públicas de nuestra casa de estudios señaló que hay que poner atención al tipo de manejo que tenga la situación. “Hay que diferenciar entre dos cosas: una crisis financiera o una sanitaria que se convertirá en financiera como esta, aunque se maneje de manera igualitaria y justa, siempre provocará más daño en los pobres. Decir lo contrario es no entender cómo funciona el capitalismo y la economía moderna. La pregunta es si las políticas que se implementan, además, profundizan estas desigualdades. Diría que los paquetes anunciados por el Gobierno en general están bien inspirados, es más o menos, lo que habría que hacer, pero el tema está en los detalles. Insisto en que me preocupa esta inocencia de poner los recursos y dejar que el mercado los maneje”, explicó. Finalmente, Óscar Landerretche reflexionó sobre los antecedentes históricos de crisis similares a la que vivimos y lamentó que haya visiones que señalen que la pandemia del COVID-19 tendrá como consecuencia cambios estructurales profundos. “Veo con pena estos discursos que aparecen en esta época sobre que esta crisis limpiará nuestros males, que cuando salgamos seremos gente muy solidaria y se acabará el neoliberalismo y el patriarcado. Si se quiere pensar así, como pensamiento mágico, piénselo, pero la realidad histórica es que estas crisis empeoran los problemas sociales porque, justamente, los sectores más vulnerables son los más golpeados. Es muy rara una crisis financiera en la que sean más dañados los ricos que los pobres", concluyó. Escucha aquí la entrevista completa a Óscar Landerretche.

