Cultura Documental de The New York Times sobre traumas oculares ocasionados por Carabineros triunfa en World Press Photo 2020 La investigación "'It's Mutilation': The Police in Chile Are Blinding Protesters" consiguió el primer premio de la categoría de Cortos en la décima edición de la competencia Digital Storytelling. DiarioUchile Sábado 18 de abril 2020 12:11 hrs.

El reportaje audiovisual producido por The New York Times en nuestro país “’It’s Mutilation’: The Police in Chile Are Blinding Protesters”, fue anunciado este jueves 16 de abril como el ganador del primer premio de la categoría de Cortos de la competencia Digital Storytelling, de la internacionalmente reconocida competencia de fotoperiodismo World Press Photo, que este año celebró su 63° edición. El cortometraje documental que estaba nominado en dos categorías (Online Video of the Year y Short Video) muestra los testimonios de una decena de jóvenes chilenos que perdieron sus ojos a causa de balines propinados por Carabineros de Chile en las protestas del estallido social iniciadas el 18 de octubre de 2019, revelando las consecuencias de las violentas medidas policiales tomadas en ese entonces por las autoridades policiales que permitieron la mutilación de casi 3,500 manifestantes por perdigones y balas de goma. El reportaje fue producido y reporteado por el periodista Brent McDonald, quien tras el anuncio de la premiación comentó desde Estados Unidos que “sin duda fue uno de las historias más impactantes que he reporteado en mi vida y me complace que el mundo reconozca este gran colaboración y la importancia de los derechos humanos en Chile. Manifestarse es un derecho democrático y los manifestantes que no amenazaron a nadie y, sin embargo, fueron cegados por tiros de carabineros, merecen justicia. Yo me pregunto, ¿si no es así, cómo vuelve a confiar en un gobierno esta generación de jóvenes como Brandon González de 19 años que perdió la visión casi completa en su ojo izquierdo por una bala de goma endurecida?”. La producción contó con la colaboración cinematográfica de Miguel Tovar, la edición de Armando de la Cruz, y la producción en terreno de Alejandra Carmona López, periodista chilena y académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (ICEI), quien por su parte afirmó estar contenta por el reconocimiento de esta labor periodística, pues desde su publicación ha mostrado al mundo los abusos de poder y las duras tácticas de seguridad que dejaron un daño irreversible a quienes lucharon por la democracia y la justicia. “En el equipo que trabajó en el corto estamos contentas y contentos. Es un trabajo de varios días de grabaciones, de escuchar, de mirar, de preguntar al gobierno que jamás contestó nuestras preguntas. Es una celebración amarga también, porque muestra la mutilación que sufrieron muchos chilenos y chilenas, pero eso también releva de manera importante para qué existe el periodismo. Y sobre esa labor de la profesión sí hay satisfacción”, señaló la académica de la Universidad de Chile y también co-autora del libro “El negocio del agua. Cómo Chile se convirtió en tierra seca”. El Digital Storytelling Contest destaca a sus nominados por su diseño y edición audiovisual, así como su capacidad transmitir una historia y causar impacto social. Junto a este documental de The New York Times, estaban nominados en la categoría Short Video las investigaciones “The ‘Thin Yellow Line’ Standing Between Hong Kong Police and Protesters”, realizado por Dayu Zhang para South China Morning Post, el cual fue premiado con el segundo lugar; y “Russia Bombed Four Syrian Hospitals. We Have Proof”, producido por Evan Hill y Christiaan Triebert para The New York Times, al cual se le otrogó el tercer premio.

