Educación Beatrice Ávalos, premio nacional de Educación: En este contexto, hay que olvidar exámenes como el Simce En entrevista con nuestro medio la profesora de la Universidad de Chile abordó las medidas sobre educación que se han tomado durante la pandemia, así como también la proyección del año escolar. "Hay que trabajar con la gente que está en la práctica", propuso. Andrea Bustos C. Domingo 19 de abril 2020 10:09 hrs.

La educación ha sido un área que, como varias otras, ha tenido que adaptarse en función de la pandemia por COVID-19. La suspensión de clases fue una de las primeras medidas anunciadas por el Gobierno para contener la propagación del virus, ya que hasta ahora se sabe que, si bien los niños y niñas no se ven mayormente afectados por la enfermedad, si son portadores y pueden contagiar a los adultos cercanos. Sin embargo, parte de las decisiones tomadas por las autoridades han sido cuestionadas, por ejemplo, así ocurre con el posible regreso a clases para el 27 de abril, o inicialmente con las clases digitales cuando no se consideró que muchos estudiantes no cuentan con acceso a internet, o a computadores. Respecto de estos temas, Diario y Radio Universidad de Chile conversó con la académica de nuestra casa de estudios y Premio Nacional de Educación (2013), Beatrice Ávalos. Sobre la labor general que han tenido las autoridades, la profesora señaló que, si bien ha existido diversos cuestionamientos, valora que se estén analizando los lugares más críticos para ir tomando medidas focalizadas, así como también calificó de “maravilloso” el trabajo y la vocación que ha demostrado el personal de salud. En lo que refiere a lo que se ha hecho en materia educativa, la académica dijo que ante el problema principal que ha sido generado por el adelanto de las vacaciones de invierno y el pronosticado regreso a clases para el 27 de abril, el problema es que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, no ha sido del todo claro en su argumentación. Por ello, dijo que es importante avanzar en mejorar las formas de trabajo del Gobierno a la hora de seguir tomando decisiones en la materia, pues no solo influye el factor vinculado a la salud, sino también la labor de los profesores y la forma en que las familias están enfrentando el confinamiento y el teletrabajo con niños y niñas en casa. “Hay pros y contras con el regreso a clases, y no es algo que podamos decir esto va a resultar así, y es bueno o malo. Es una tarea que tiene que medirla el Ministro, no sabemos si tiene un grupo de asesores que monitorean todo eso, me imagino que sí, pero sería interesante que se pudiera hacer una especie de mesa al estilo de salud que pudiera ver los pros y contras sobre todo con la experiencia de otros países”, comentó. A esto agregó que en una instancia de este tipo es fundamental saber quiénes se involucrarán, pues hacer parte la experiencia de lo que se ha hecho en este mes de suspensión, es de gran ayuda. “En una mesa como ésta, obviamente, debiese estar la representación del Colegio de Profesores, y creo que también hay que tratar de buscar las experiencias de profesores que ya están haciendo cosas interesantes, para que esas experiencias se puedan trasladar a otros. Cuando digo experiencias interesantes me refiero a que están teniendo que preparar materiales y usar la teleeducación, por ponerle un nombre. Esa mesa tiene que ser una mesa que tenga gente que está con las manos en la masa enseñando ahora y antes. Además de la dirigencia del Colegio de Profesores”, explicó la ganadora del Premio Nacional de Educación en 2013. Consultada por la influencia que esta situación de educación actual pueda tener en aumentar las diferencias educativas entre colegios particulares y públicos, la profesora explicó que si bien técnicamente esto puede ocurrir, en la práctica con la labor de los docentes, puede evitarse. “Va a depender bastante de si es que se vuelve a clases, cómo los profesores y profesoras – sobre todo en la educación pública – van a desarrollar habilidades creativamente más que una cantidad de contenido, habilidades de análisis, habilidades de discusión, de búsqueda de información, en la medida que puedan utilizando cuando lleguen a la escuela o a los liceos las facilidades que hay ahí para meterse a internet, por ejemplo para buscar información”, explicó. Escuchar a los docentes Respecto de lo que ha significado esto para la educación en términos de adaptación al nuevo formato digital, la académica de la Universidad de Chile comentó que, efectivamente, esto ha representado muchos desafíos y complicaciones, tanto para profesores, profesoras y las familias. Por ello, expresó que las conversaciones entre docentes son una herramienta de retroalimentación importante. “Yo creo que hay que trabajar con la gente que está en la práctica, en ese sentido todo lo que viene ahora, supongamos que vuelven en parte las clases, hay que ir monitoreando cómo eso va ocurriendo, y para eso yo creo que hay que asesorarse, trabajar, moverse. El Mineduc tiene bastante personal como para moverse a través del país y conversar con grupos de profesores y ver qué les está resultando y que no. Si no hay información desde la gente que está en el terreno, las decisiones podrían basarse en datos incorrectos, o no habrá una cantidad suficiente de datos que puedan sustentar esas decisiones”, aseveró. Además, Beatrice Ávalos indicó que en lo que viene de año escolar, considerando las interrupciones que ha tenido, o tendrá el primer semestre, lo primero es olvidar exámenes del tipo Simce, pues no se podrán establecer pruebas que midan contenido durante el año. A su juicio solo esto “lo único que haría esto sería complicar la situación”. “Suponiendo que no hay eso, yo le dejaría a cada docente a cada, profesor, profesora con su curso, ver que temas es posible tratar en las condiciones que ella o él están trabajando, y armar un curriculum desde los propios profesores, en cuanto profesionales de la educación que son. Es decir, yo sé que tengo que pasar todos estos contenidos de matemáticas, o de ciencias, o de historia en el año, pero no puedo, no fue igual el primer semestre qué voy a hacer, qué temas son posibles de tratar y de tratarlos con cierta profundidad”, precisó. Finalmente, la académica complementó que ante esta emergencia de salud frente a la que no se pueden prever con certeza todos los escenarios, el foco ya no puede estar puesto solo en el contenido como tal, sino más bien en las realidades y aplicaciones. “Que cada docente pueda ver dentro de su curriculum qué puede tomar y cómo lo puede manejar en el contexto actual, también porque van a tener que tomar muchos temas que no son necesariamente curriculares, pero que tienen que ver con la vida diaria de los estudiantes”, puntualizó. Créditos fotografías: CIAE Universidad de Chile

