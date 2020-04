734d5e276c

Covid-19 Presidente Sebastián Piñera: "Muchas veces las decisiones correctas son difíciles e impopulares" El Presidente indicó que Chile y el mundo irán a lo que llamó "una nueva normalidad" y para eso anunció una estrategia para combatir al Covid-19 y la crisis económica que se avecina. Las medidas comprenden proteger a los trabajadores que emiten boletas de honorarios y la elaboración de un "Plan Gradual de Vuelta a Clases". Diario Uchile Domingo 19 de abril 2020 22:38 hrs.

Este domingo el presidente, Sebastián Piñera, en cadena nacional ofreció un balance de lo que ha sido el avance del Covid-19 en Chile, así como la implementación de nuevas medidas para enfrentar la crisis sanitaria y económica. Al inicio del discurso hizo defensa de cada una de las decisiones hechas por el Gobierno con respecta a la pandemia. “Cada una de estas medidas se han tomado de acuerdo a una planificación previa, en base a la mejor evidencia científica y en el momento en que han sido necesarias”, reiteró. Asimismo, el Mandatario informó que el número de enfermos totales activos, aumenta todos los días con las nuevas personas contagiadas y disminuye todos los días con las nuevas personas recuperadas y que el número total de enfermos activos está tendiendo a estabilizarse, y que las estimaciones del Gobierno apuntan que a fines de abril o comienzos de mayo alcanzará su peak o máximo valor. No obstante, Piñera advirtió que esto no significa una victoria ante el Covid-19. “Esta es una enfermedad nueva, la cual es poco conocida y aún está siendo intensamente investigada. Por eso no debemos caer en ningún tipo de triunfalismos, ni bajar nuestros brazos, ni caer en falsas seguridades. Todo lo contrario, tenemos que permanecer alertas, actuar con mucha prudencia y responsabilidad y respetar estrictamente las protecciones sanitarias”. El Mandatario agregó que, además de la crisis sanitaria, Chile y el mundo también sufrirán una recesión económica por causa de la pandemia. “Quiero reiterar nuestra profunda convicción de que no existe ninguna contradicción entre proteger la salud y proteger los trabajos y los ingresos. Son dos caras de la misma medalla”, expresó defendiendo las medidas tomadas por el Gobierno. En este sentido, el Presidente indicó que Chile y el mundo irán a lo que llamó “una nueva normalidad” y para eso anunció una estrategia para combatir al Covid-19 y a la crisis económica que se avecina. Las medidas comprenden proteger a las familias y trabajadores informales y vulnerables y a los trabajadores que emiten boletas de honorarios. Asimismo, reiteró la orden de regreso paulatino de los funcionarios públicos a labores presenciales y anunció la postergación del regreso a clases el 27 de abril y la elaboración de un “Plan Gradual de Vuelta a Clases”, que incluiría todas las protecciones y medidas sanitarias. “El Plan de Vuelta a Clases, será pronto dado a conocer y se empezará a aplicar, en forma gradual, a partir del mes de mayo”. Piñera finalizo el discurso señalando que estos son los tiempos más difíciles que ha debido enfrentar el país en muchas décadas. “Desde el 18 de octubre no hemos tenido un solo día de descanso y hemos debido tomar muchas decisiones difíciles. Lo más fácil habría sido hacer solo lo que era fácil o popular. Pero muchas veces las decisiones correctas son difíciles e impopulares”, resaltó.

