7825d10694

f57468fa08

Nacional Mañalich se sincera y admite que “fue un grave error” el cierre de escuelas Para el ministro de Salud, dicha decisión "dejó a los niños sin vacuna, sin educación, sin comida, sin protección”. Diario UChile Martes 21 de abril 2020 18:24 hrs. Me Gusta Compartir

En medio de cuestionamientos transversales hacia la decisión de avanzar a un estado de “nueva normalidad” el ministro de Salud, Jaime Mañalich, sinceró su postura respecto del cierre de colegios en el marco de la pandemia del Covid-19. Durante su participación -de forma virtual- en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la autoridad se refirió a las medidas anunciadas por el Presidente Sebastián Piñera durante el fin de semana, las que incluyen el retorno gradual a clases presenciales. En esa línea, el secretario de Estado, quien durante los últimos días ha generado ruido dentro de su propio sector a raíz de sus polémicas declaraciones, argumentó sobre los efectos nocivos de la cuarentena, especialmente en la población más vulnerable. “Nosotros tenemos por delante un efecto sanitario y sobre la vida de los chilenos que no podemos despreciar. Hoy, las embarazadas no están asistiendo a control prenatal. Los niños entre 6 y 10 años, dado que no hay escuela no están siendo vacunados. los pacientes de cáncer no están recibiendo sus drogas para defenderse de esa terrible enfermedad. Hemos tenido que postergar la garantía de oportunidad AUGE. Las consultas por enfermedad mental, de lo que sabemos, ahí hay un iceberg, de lo cual desconocemos lo que hay abajo, pero al menos el consumo de tranquilizantes y sedantes se ha multiplicado por muchas veces”, precisó. En esa misma línea, Mañalich agregó: “Nunca quisimos, nunca compartimos como Ministerio de Salud la idea de cerrar las escuelas, nunca. Y la evidencia que tenemos ahora acumulada demuestra que efectivamente eso fue un grave error, que dejó a los niños sin vacuna, sin educación, sin comida, sin protección”. Estas declaraciones han sido duramente criticadas tanto desde el parlamento como desde algunas municipalidades. Por ejemplo, en alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, utilizó su cuenta de Twitter para desmentir los dichos del ministro de Salud, en relación al vínculo entre el cierre de las escuelas y las campañas de vacunación. “El ministro miente. La única razón por la que no se continuó con la vacunación contra la influenza en los colegios, fue porque el Ministerio de Salud suspendió la entrega de vacunas. Dicho proceso se retoma la próxima semana”, manifestó. El ministro @jmanalich miente!! La única razón por la que NO se continuó con la vacunación contra la influenza en los colegios, fue porque el @ministeriosalud suspendió la entrega de vacunas. Dicho proceso se retoma la próxima semana @AChMChilehttps://t.co/DrRcvWvY8H — Gonzalo Durán (@Duranbaronti) April 21, 2020 Por su parte, el diputado de Revolución Democrátrica, Juan Ignacio Latorre, indicó en la misma red social que “el ministro Mañalich confunde a la población con sus declaraciones”. Para el parlamentario frenteamplista, Jaime Mañalich no solo es irresponsable, sino también “poco confiable”, cuando su rol debería ser otro frente a la crisis sanitaria que aqueja al país. Ministro #Mañalich confunde a la población con sus declaraciones. Es irresponsable ya q es la principal autoridad sanitaria del país frente a una grave crisis x #COVIDー19 se convierte en un interlocutor poco confiable https://t.co/RimSrf8Vnh — @LatorreJI (@LatorreJI) April 21, 2020

En medio de cuestionamientos transversales hacia la decisión de avanzar a un estado de “nueva normalidad” el ministro de Salud, Jaime Mañalich, sinceró su postura respecto del cierre de colegios en el marco de la pandemia del Covid-19. Durante su participación -de forma virtual- en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la autoridad se refirió a las medidas anunciadas por el Presidente Sebastián Piñera durante el fin de semana, las que incluyen el retorno gradual a clases presenciales. En esa línea, el secretario de Estado, quien durante los últimos días ha generado ruido dentro de su propio sector a raíz de sus polémicas declaraciones, argumentó sobre los efectos nocivos de la cuarentena, especialmente en la población más vulnerable. “Nosotros tenemos por delante un efecto sanitario y sobre la vida de los chilenos que no podemos despreciar. Hoy, las embarazadas no están asistiendo a control prenatal. Los niños entre 6 y 10 años, dado que no hay escuela no están siendo vacunados. los pacientes de cáncer no están recibiendo sus drogas para defenderse de esa terrible enfermedad. Hemos tenido que postergar la garantía de oportunidad AUGE. Las consultas por enfermedad mental, de lo que sabemos, ahí hay un iceberg, de lo cual desconocemos lo que hay abajo, pero al menos el consumo de tranquilizantes y sedantes se ha multiplicado por muchas veces”, precisó. En esa misma línea, Mañalich agregó: “Nunca quisimos, nunca compartimos como Ministerio de Salud la idea de cerrar las escuelas, nunca. Y la evidencia que tenemos ahora acumulada demuestra que efectivamente eso fue un grave error, que dejó a los niños sin vacuna, sin educación, sin comida, sin protección”. Estas declaraciones han sido duramente criticadas tanto desde el parlamento como desde algunas municipalidades. Por ejemplo, en alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, utilizó su cuenta de Twitter para desmentir los dichos del ministro de Salud, en relación al vínculo entre el cierre de las escuelas y las campañas de vacunación. “El ministro miente. La única razón por la que no se continuó con la vacunación contra la influenza en los colegios, fue porque el Ministerio de Salud suspendió la entrega de vacunas. Dicho proceso se retoma la próxima semana”, manifestó. El ministro @jmanalich miente!! La única razón por la que NO se continuó con la vacunación contra la influenza en los colegios, fue porque el @ministeriosalud suspendió la entrega de vacunas. Dicho proceso se retoma la próxima semana @AChMChilehttps://t.co/DrRcvWvY8H — Gonzalo Durán (@Duranbaronti) April 21, 2020 Por su parte, el diputado de Revolución Democrátrica, Juan Ignacio Latorre, indicó en la misma red social que “el ministro Mañalich confunde a la población con sus declaraciones”. Para el parlamentario frenteamplista, Jaime Mañalich no solo es irresponsable, sino también “poco confiable”, cuando su rol debería ser otro frente a la crisis sanitaria que aqueja al país. Ministro #Mañalich confunde a la población con sus declaraciones. Es irresponsable ya q es la principal autoridad sanitaria del país frente a una grave crisis x #COVIDー19 se convierte en un interlocutor poco confiable https://t.co/RimSrf8Vnh — @LatorreJI (@LatorreJI) April 21, 2020