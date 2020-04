8f2e4f6ec9

02633806c1

Política Salud ¿Errores comunicacionales o vocación mercantilista?: Ministro Mañalich en el medio de la crisis Frases polémicas y cuestionadas, peleas con la prensa y estrategias que no apoyan los expertos. Los problemas suman y siguen para el titular de salud que hace crecer las críticas contra el Gobierno. Incluso, desde su propio sector, donde tampoco su figura logra convencer del todo. Andrea Bustos C. Miércoles 22 de abril 2020 19:02 hrs. Compartir

Ir en contra de la suspensión de clases, cuestionar a los alcaldes, descartar las cuarentenas y no escuchar a los expertos son solo parte de las acciones del ministro de Salud, Jaime Mañalich, que han tensionado la relación entre diferentes autoridades a la hora de enfrentar el COVID-19. Si bien su figura nunca ha causado total aceptación, especialmente en los funcionarios de la salud pública, durante el último mes se ha visto aún más cuestionado, pues su enfoque a la hora de establecer y comunicar políticas respecto de este nuevo virus se aleja de lo recomendado y, por el contrario, parecieran ir en la línea de apresurar el fin de la emergencia sanitaria, o incluso de bajarle el perfil. Así por ejemplo ha ocurrido con el carné COVID, el que se entregará a personas que ya tuvieron la enfermedad para que puedan volver a realizar sus actividades diarias con normalidad. En las conferencias de prensa en las que el secretario de Estado se ha referido a este tema ha sido insistente en que quienes ya tuvieron el virus pueden volver a la normalidad, que no contagiarán ni serán contagiados, a pesar de que a nivel internacional no se ha esclarecido una política certera sobre cómo actuar con quienes sufrieron COVID-19. Asimismo, recientemente el ministro apoyó los dichos de la subsecretaria Paula Daza, quien dijo que ante esta nueva normalidad las personas pueden juntarse tomar un café con amigos. “Puede haber múltiples ejemplos, puede ser ir a tomar cerveza, por ejemplo, ir a comerse una empanada, de lo que se trata es que efectivamente en la medida en la que las medidas se van liberando, las personas puedan retomar con todos los cuidados que se ha dispuesto, una vida un poco más normal, que los saque de su soledad, de su depresión”, señaló el jefe de la cartera de Salud, reiterando el llamado a volver a este tipo de actividades, siempre guardando distancias, usando jabón y mascarillas. Finalmente, a su lista de polémicas se sumó este martes calificar de “grave error” la suspensión de clases el 15 de marzo, y culpar a los alcaldes de no haber entregado las vacunas contra la influenza a niños y niñas en los establecimientos. Ante sus acusaciones, el mismo ministro de Educación, Raúl Figueroa defendió la medida implementada por el Gobierno, mientras que los alcaldes desmintieron no haber entregado las vacunas o la alimentación a los estudiantes, sino que afirmaron que lo que no se hizo fue porque el propio Gobierno así lo instruyó. Todas estas acciones han ido instalando la imagen de un ministro que, si bien quiere controlar la pandemia, quiere hacerlo sin abandonar la normalidad del país, y permitiendo a los ciudadanos y ciudadanas cometer acciones que en el resto del mundo son consideradas contraproducentes para el COVID-19. Ante esta situación, esta mañana el ministro Jaime Mañalich se defendió: “Quiero asegurar que mi disposición y mi ánimo de servir y comunicar a nombre del Ministerio de Salud y del Gobierno todos estos temas relacionados a esta grave pandemia, a este gran riesgo sanitario, centenario, que enfrenta no solo nuestro país, enfrenta el mundo, está absolutamente incólume”. “Creo que aquí no está en juicio si el cirujano que está haciendo esta operación es en realidad un cirujano que es medio pesado o es simpático, la pregunta crucial es este cirujano, o este médico, o este ministro ¿va a ser capaz de hacer la pega o no?, agregó. Al respecto, el alcalde de La Granja, Felipe Delpin, presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, comentó que los llamados de normalidad que hace el ministro no van en la línea de lo que los alcaldes han solicitado, y por ello llamó a tener mucho cuidado con relajar las medidas de cuidado. Asimismo comentó que estas posturas están dividiendo la forma de enfrentar la pandemia. “Hay dos posturas y parece que al interior del Gobierno también; por una parte este apoyo a las familias, el ingreso familiar que nosotros esperamos que se corra un poco más hacia la clase media, pero hay una mirada de protección en términos sociales y eso uno lo valora y lo reconoce (…) Pero está la otra mirada, que está sin lugar a dudas por parte del ministro, de cuidar, potenciar lo que es el mercado. Ojo con eso, yo se lo dije a algunos ministros ‘van a tener que decidir entre el mercado y la vida, no se equivoquen'”, dijo el alcalde. ¿Un mal comunicador? Los cuestionamientos al ministro Mañalich se han dado incluso desde su propio sector, desde donde si bien han rescatado su labor, han criticado la forma que tiene de relacionarse con la prensa y de comunicar sus posturas sobre ciertos temas. El diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, señaló que “él no es solamente el buen médico como mencionó, el hoy día es ministro de Estado, y los ministros de Estado tienen muchas cosas entretenidas en su pega, pero también tienen algunas restricciones y algunas cargas, no pueden hablar como si fueran autónomos e independientes, representan no solo al Gobierno, son ministros de Estado y tienen que tener mucho cuidado con aquello”. Una línea similar en la que se refirió la mañana de este miércoles el diputado UDI, Jaime Bellolio: “Es obvio que hay algunas declaraciones que no ayudan a este destino, el ministro creo yo que ha hecho una buena labor, pero yo no comparto sus apreciaciones con respecto al trabajo de la prensa, ni tampoco comparto la idea de que haya sido malo suspender las clases de los estudiantes”. En tanto, el secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, expresó a Radio Universidad de Chile que el rol del ministro Mañalich “es difícil poder evaluarlo porque tiene mucha capacidad técnica, él tiene una expertiz reconocida y es una persona que es valorada sobre todo dentro de su sector político. Sin embargo, el verse envuelto en estas constantes rencillas por redes sociales, a través de los medios de comunicación, finalmente lleva a que la valoración de la población general le reste más que le sume, y eso finalmente lleva muchos problemas”. “El ministro Mañalich está peleado con el Colegio Médico, está peleado con los alcaldes, con las sociedades científicas, con otros ministros del gobierno, entonces la verdad es que finalmente, como digo, no lo terminamos evaluando por lo bien o mal que lo hace sino por estas distintas salidas de libreto y finalmente llevan a que la ciudadanía tenga una muy mala lectura de eso”, añadió. En tanto, el alcalde de La Granja, Felipe Delpin, dijo que es necesario que el ministro de Salud se dé cuenta de que no puede estar en este contexto peleándose con todos: “Hoy día fuimos los alcaldes, pero ayer fueron los periodistas diciéndoles que inventaban cosas, que eran mentirosos, y antes el Colegio Médico, y antes las organizaciones sociales, en fin. Él dentro de su estilo se pelea con todos, pero yo no sé, a lo mejor hay otras cosas atrás, tal vez se intentan levantar cortinas de humo para que otros temas como, por ejemplo, los ventiladores mecánicos pasen coladitos y que nadie se acuerde de los ventiladores que se prometieron”. “El ministro Mañalich le está haciendo un flaco favor al Presidente con estas declaraciones, sin lugar a dudas, no solo al Presidente, sino que al Gobierno y al país, a nuestra gente, a todos nosotros”, agregó. Una coordinación especial Ante esta situación generada por el ministro, y al no ser el primer problema que enfrenta, es que se según informó el titular de Interior, Gonzalo Blumel, se establecerá un enlace de coordinación especial de temas sanitarios entre el Minsal y los alcaldes a fin de evitar malentendidos y cruces de información a través de la prensa. La iniciativa surgió luego de que la Asociación de Municipalidades de Chile acudiera a la Moneda para reunirse con el jefe de Gabinete a analizar el conflicto. El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, comentó que “a uno le gustaría que él manejara todos los frentes pero él tiene una personalidad, un modo, características que tampoco es nuestra vocación querer cambiar. Haciendo el símil con lo que puede ser el Transantiago él es un muy buen conductor, pero a veces le falta efectivamente tratar mejor a los pasajeros y efectivamente yo creo que los que estamos en esa micro, los que vamos ahí, queremos que el trato sea adecuado, que sea el más simpático del gabinete pero sí que sea justo en sus apreciaciones”. En tanto, el médico José Miguel Bernucci, dijo respecto de una posible salida del ministro Mañalich como el líder de la estrategia para enfrentar el coronavirus que “es difícil poder solicitar la renuncia principalmente porque el cambio de mando a esta altura probablemente pueda ser peor que mantenerlo, yo creo que lo que hay que ajustar es probablemente cambiar, o la vocería o el mando de la crisis, como alguna vez lo planteó el Colegio Médico. Yo creo que siempre hay espacio para ajustes, para mejoras de gestión, lo que importa es que las personas que estén encargadas, llámese el Presidente de la República, el ministro del Interior, tengan consciencia de que eventualmente hay un problema que hay que mejorar”. Asimismo dijo que si se quiere generar mejores lazos es necesario oír a otras fuentes sea una decisión real: “La disposición de cambio ha sido más desde un punto de vista maqueta más que una decisión profunda, esto lo digo constructivamente en el sentido de que en la mesa social nosotros teníamos toda la esperanza de que se transformara en ese ente, a lo menos consultivo o participativo, o de espacio deliberativo, para que después la decisión fuera tomada por la autoridad, pero lamentablemente eso no ha sido así y se ha transformado más que nada en, como dijo nuestra presidenta en algún momento, un ente que parece más de maquillaje”. En este contexto, y ante un escenario en que el peak de la pandemia todavía no se ha generado en nuestro país, el rol del ministro Jaime Mañalich seguirá siendo clave en la implementación de una serie de medidas para enfrentar la situación. Sin embargo, la forma o las polémicas con que su labor se desarrolle tendrá que definirse durante los próximos días en los que el Ejecutivo seguirá tomando decisiones claves ante el coronavirus, como lo son el regreso al trabajo presencial y a los establecimientos educacionales.

Ir en contra de la suspensión de clases, cuestionar a los alcaldes, descartar las cuarentenas y no escuchar a los expertos son solo parte de las acciones del ministro de Salud, Jaime Mañalich, que han tensionado la relación entre diferentes autoridades a la hora de enfrentar el COVID-19. Si bien su figura nunca ha causado total aceptación, especialmente en los funcionarios de la salud pública, durante el último mes se ha visto aún más cuestionado, pues su enfoque a la hora de establecer y comunicar políticas respecto de este nuevo virus se aleja de lo recomendado y, por el contrario, parecieran ir en la línea de apresurar el fin de la emergencia sanitaria, o incluso de bajarle el perfil. Así por ejemplo ha ocurrido con el carné COVID, el que se entregará a personas que ya tuvieron la enfermedad para que puedan volver a realizar sus actividades diarias con normalidad. En las conferencias de prensa en las que el secretario de Estado se ha referido a este tema ha sido insistente en que quienes ya tuvieron el virus pueden volver a la normalidad, que no contagiarán ni serán contagiados, a pesar de que a nivel internacional no se ha esclarecido una política certera sobre cómo actuar con quienes sufrieron COVID-19. Asimismo, recientemente el ministro apoyó los dichos de la subsecretaria Paula Daza, quien dijo que ante esta nueva normalidad las personas pueden juntarse tomar un café con amigos. “Puede haber múltiples ejemplos, puede ser ir a tomar cerveza, por ejemplo, ir a comerse una empanada, de lo que se trata es que efectivamente en la medida en la que las medidas se van liberando, las personas puedan retomar con todos los cuidados que se ha dispuesto, una vida un poco más normal, que los saque de su soledad, de su depresión”, señaló el jefe de la cartera de Salud, reiterando el llamado a volver a este tipo de actividades, siempre guardando distancias, usando jabón y mascarillas. Finalmente, a su lista de polémicas se sumó este martes calificar de “grave error” la suspensión de clases el 15 de marzo, y culpar a los alcaldes de no haber entregado las vacunas contra la influenza a niños y niñas en los establecimientos. Ante sus acusaciones, el mismo ministro de Educación, Raúl Figueroa defendió la medida implementada por el Gobierno, mientras que los alcaldes desmintieron no haber entregado las vacunas o la alimentación a los estudiantes, sino que afirmaron que lo que no se hizo fue porque el propio Gobierno así lo instruyó. Todas estas acciones han ido instalando la imagen de un ministro que, si bien quiere controlar la pandemia, quiere hacerlo sin abandonar la normalidad del país, y permitiendo a los ciudadanos y ciudadanas cometer acciones que en el resto del mundo son consideradas contraproducentes para el COVID-19. Ante esta situación, esta mañana el ministro Jaime Mañalich se defendió: “Quiero asegurar que mi disposición y mi ánimo de servir y comunicar a nombre del Ministerio de Salud y del Gobierno todos estos temas relacionados a esta grave pandemia, a este gran riesgo sanitario, centenario, que enfrenta no solo nuestro país, enfrenta el mundo, está absolutamente incólume”. “Creo que aquí no está en juicio si el cirujano que está haciendo esta operación es en realidad un cirujano que es medio pesado o es simpático, la pregunta crucial es este cirujano, o este médico, o este ministro ¿va a ser capaz de hacer la pega o no?, agregó. Al respecto, el alcalde de La Granja, Felipe Delpin, presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, comentó que los llamados de normalidad que hace el ministro no van en la línea de lo que los alcaldes han solicitado, y por ello llamó a tener mucho cuidado con relajar las medidas de cuidado. Asimismo comentó que estas posturas están dividiendo la forma de enfrentar la pandemia. “Hay dos posturas y parece que al interior del Gobierno también; por una parte este apoyo a las familias, el ingreso familiar que nosotros esperamos que se corra un poco más hacia la clase media, pero hay una mirada de protección en términos sociales y eso uno lo valora y lo reconoce (…) Pero está la otra mirada, que está sin lugar a dudas por parte del ministro, de cuidar, potenciar lo que es el mercado. Ojo con eso, yo se lo dije a algunos ministros ‘van a tener que decidir entre el mercado y la vida, no se equivoquen'”, dijo el alcalde. ¿Un mal comunicador? Los cuestionamientos al ministro Mañalich se han dado incluso desde su propio sector, desde donde si bien han rescatado su labor, han criticado la forma que tiene de relacionarse con la prensa y de comunicar sus posturas sobre ciertos temas. El diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, señaló que “él no es solamente el buen médico como mencionó, el hoy día es ministro de Estado, y los ministros de Estado tienen muchas cosas entretenidas en su pega, pero también tienen algunas restricciones y algunas cargas, no pueden hablar como si fueran autónomos e independientes, representan no solo al Gobierno, son ministros de Estado y tienen que tener mucho cuidado con aquello”. Una línea similar en la que se refirió la mañana de este miércoles el diputado UDI, Jaime Bellolio: “Es obvio que hay algunas declaraciones que no ayudan a este destino, el ministro creo yo que ha hecho una buena labor, pero yo no comparto sus apreciaciones con respecto al trabajo de la prensa, ni tampoco comparto la idea de que haya sido malo suspender las clases de los estudiantes”. En tanto, el secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, expresó a Radio Universidad de Chile que el rol del ministro Mañalich “es difícil poder evaluarlo porque tiene mucha capacidad técnica, él tiene una expertiz reconocida y es una persona que es valorada sobre todo dentro de su sector político. Sin embargo, el verse envuelto en estas constantes rencillas por redes sociales, a través de los medios de comunicación, finalmente lleva a que la valoración de la población general le reste más que le sume, y eso finalmente lleva muchos problemas”. “El ministro Mañalich está peleado con el Colegio Médico, está peleado con los alcaldes, con las sociedades científicas, con otros ministros del gobierno, entonces la verdad es que finalmente, como digo, no lo terminamos evaluando por lo bien o mal que lo hace sino por estas distintas salidas de libreto y finalmente llevan a que la ciudadanía tenga una muy mala lectura de eso”, añadió. En tanto, el alcalde de La Granja, Felipe Delpin, dijo que es necesario que el ministro de Salud se dé cuenta de que no puede estar en este contexto peleándose con todos: “Hoy día fuimos los alcaldes, pero ayer fueron los periodistas diciéndoles que inventaban cosas, que eran mentirosos, y antes el Colegio Médico, y antes las organizaciones sociales, en fin. Él dentro de su estilo se pelea con todos, pero yo no sé, a lo mejor hay otras cosas atrás, tal vez se intentan levantar cortinas de humo para que otros temas como, por ejemplo, los ventiladores mecánicos pasen coladitos y que nadie se acuerde de los ventiladores que se prometieron”. “El ministro Mañalich le está haciendo un flaco favor al Presidente con estas declaraciones, sin lugar a dudas, no solo al Presidente, sino que al Gobierno y al país, a nuestra gente, a todos nosotros”, agregó. Una coordinación especial Ante esta situación generada por el ministro, y al no ser el primer problema que enfrenta, es que se según informó el titular de Interior, Gonzalo Blumel, se establecerá un enlace de coordinación especial de temas sanitarios entre el Minsal y los alcaldes a fin de evitar malentendidos y cruces de información a través de la prensa. La iniciativa surgió luego de que la Asociación de Municipalidades de Chile acudiera a la Moneda para reunirse con el jefe de Gabinete a analizar el conflicto. El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, comentó que “a uno le gustaría que él manejara todos los frentes pero él tiene una personalidad, un modo, características que tampoco es nuestra vocación querer cambiar. Haciendo el símil con lo que puede ser el Transantiago él es un muy buen conductor, pero a veces le falta efectivamente tratar mejor a los pasajeros y efectivamente yo creo que los que estamos en esa micro, los que vamos ahí, queremos que el trato sea adecuado, que sea el más simpático del gabinete pero sí que sea justo en sus apreciaciones”. En tanto, el médico José Miguel Bernucci, dijo respecto de una posible salida del ministro Mañalich como el líder de la estrategia para enfrentar el coronavirus que “es difícil poder solicitar la renuncia principalmente porque el cambio de mando a esta altura probablemente pueda ser peor que mantenerlo, yo creo que lo que hay que ajustar es probablemente cambiar, o la vocería o el mando de la crisis, como alguna vez lo planteó el Colegio Médico. Yo creo que siempre hay espacio para ajustes, para mejoras de gestión, lo que importa es que las personas que estén encargadas, llámese el Presidente de la República, el ministro del Interior, tengan consciencia de que eventualmente hay un problema que hay que mejorar”. Asimismo dijo que si se quiere generar mejores lazos es necesario oír a otras fuentes sea una decisión real: “La disposición de cambio ha sido más desde un punto de vista maqueta más que una decisión profunda, esto lo digo constructivamente en el sentido de que en la mesa social nosotros teníamos toda la esperanza de que se transformara en ese ente, a lo menos consultivo o participativo, o de espacio deliberativo, para que después la decisión fuera tomada por la autoridad, pero lamentablemente eso no ha sido así y se ha transformado más que nada en, como dijo nuestra presidenta en algún momento, un ente que parece más de maquillaje”. En este contexto, y ante un escenario en que el peak de la pandemia todavía no se ha generado en nuestro país, el rol del ministro Jaime Mañalich seguirá siendo clave en la implementación de una serie de medidas para enfrentar la situación. Sin embargo, la forma o las polémicas con que su labor se desarrolle tendrá que definirse durante los próximos días en los que el Ejecutivo seguirá tomando decisiones claves ante el coronavirus, como lo son el regreso al trabajo presencial y a los establecimientos educacionales.