Deportes Blanco & Negro se acoge a ley de protección del empleo y provoca un cisma en Colo Colo La dirigencia y el plantel del cuadro albo se enfrascaron en una lucha interna luego de la decisión de suspender los contratos de los jugadores. Claudio Medrano Jueves 23 de abril 2020 10:22 hrs. Compartir

Las esquirlas de la ley de protección del empleo siguen golpeando al mundo del trabajo y el fútbol no ha estado ajeno a esta realidad. Si bien ya algunos clubes habían expresado su decisión de acogerse a esta norma y suspender los contratos de sus jugadores lo ocurrido ayer en Colo Colo no tiene precedentes. Fue el presidente de la concesionaria Blanco & Negro, Aníbal Mosa, quien comunicó la decisión de acogerse a esta ley y de paso se tiró en contra del plantel por no acceder a una rebaja de sus sueldos lo que, supuestamente, habría evitado que se llegara a este punto. “Quisimos evitar que la sangre llegara al río, pero la sangre llegó al río”, recalcó Mosa. Mosa agregó que “estuvimos este último tiempo analizando la contingencia y nos dimos cuenta que debíamos tomar decisiones responsables en esta catástrofe. Se constituyó una comisión de crisis al interior de Blanco y Negro”. Asimismo recalcó que “construimos pilares antes de presentar una propuesta. El primer pilar fue tomar la decisión de no despedir a nadie, a ningún trabajador. Luego decidimos no tocar los sueldos bajo un millón de pesos. Con esos dos pilares construimos una propuesta”. Esteban Paredes: “Estoy decepcionado de Aníbal Mosa” El plantel reaccionó con molestia a los dichos de Mosa y el encargado de llevar la batuta fue el capitán y referente histórico del equipo Esteban Paredes. El máximo goleador de la historia de los campeonatos nacionales recalcó la decepción que existe entre los jugadores respecto del actuar de los dirigentes. “Estamos muy dolidos por los dichos de nuestros dirigentes. Salieron los nombres de (Matías) Zaldivia, (Julio) Barroso y yo, pero somos voceros de un plantel de 25 jugadores. No tenemos la capacidad de disponer del resto”, recalcó Paredes. El capitán de Colo Colo agregó que “puede ser que no vuelva a jugar. Se tendrá que evaluar de acá a mitad de año. Si tengo que dejar al club por Colo Colo, si tengo que renunciar por Colo Colo, no por Blanco y Negro, lo voy a hacer. Pero no me cuestionen todo lo que he entregado por Colo Colo. Eso es lo que más duele”. La relación entre Paredes y Mosa se caracterizó por su armonía pero a partir de esto se evidenció un quiebre “es un tema complicado. Tengo muy buena relación con Aníbal Mosa. Hoy me decepcionó por todo lo que se dijo. Un presidente tiene que darle el mayor de seguridad a sus trabajadores y tomó esta decisión. Es válida, pero para nosotros no. Dejó mucho que desear”. Las críticas respecto de la decisión de Blanco & Negro se agudizan considerando que el club sigue recibiendo ingresos a través de los dineros que entrega el CDF y otros compromisos publicitarios que se mantienen. Esta situación se da en el contexto de las reuniones que está sosteniendo la ANFP con las autoridades sanitarias para determinar la forma en la que regresará el fútbol chileno. Fotos: Agencia Uno.

