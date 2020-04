a880699c0d

41e6e89c89

Covid-19 Embajador chileno en China: “Si se ha efectuado una donación a Chile, yo por lo menos no la he visto” Quien se desempeña por segunda vez como representante del gobierno chileno ante China negó tener conocimiento de entregas desde ese país al nuestro. Solo confirmó el envío de mascarillas recibida el martes por el Minsal. Aseguró haber trabajado desde el inicio de la enfermedad en Chine para recolectar insumos que sirvieran a Chile y declinó informar de fechas de arribo de éstos al territorio nacional. Claudia Carvajal G. Jueves 23 de abril 2020 8:52 hrs. Compartir

La tarde del miércoles, La Tercera PM publicó una extensa entrevista con el embajador de Chile en China, Luis Schmidt, quien explicó cómo ha generado lazos con empresas chinas para obtener colaboraciones para nuestro país en orden a enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. Consultado sobre la controvertida donación que el gobierno chino habría comprometido a Chile de 500 ventiladores mecánicos, Schimdt fue claro al señalar que él no tiene ningún antecedente al respecto y que de la única entrega de la que tiene conocimiento es la recibida el martes por el Minsal de manos del propio Xu Bu, embajador chino en nuestro país y consistente en 6.700 mascarillas, una carta entregada a Mañalich, en la que, de acuerdo a las declaraciones del titular de Salud, se agregaba un número indeterminado de ventiladores. “Vi que el ministro Mañalich se juntó con el embajador Xu Bu y le hizo una donación de mascarillas y cosas menores. Pero si fueran cosas mayores, yo las debería saber, porque aquí todo el tema de ventiladores o cosas que tienen que ver con inteligencia artificial o incluso los kits de control de coronavirus son operaciones más complejas y nosotros las deberíamos saber”, aseguró el diplomático y ex presidente de Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta (Fedefruta). En materia de la cantidad de ventiladores que China entregaría a Chile, que según las primeras declaraciones de Jaime Mañalich serían mil, para luego corregir a la baja hasta 500, el embajador señaló que, dada la distancia, él no puede dar certezas de esa presunta donación. “Son temas que los tendrá que aclarar el ministro Mañalich y el embajador Xu Bu. Entiendo que al embajador lo llamaron desde el Congreso (…) Afortunadamente estoy re lejos. Lo único que me preocupa es poderles mandar la mayor cantidad de cosas que se puedan y en el momento oportuno para que sirvan a los doctores”. Schimdt también explicó cómo ha manejado la situación en China y buscado aportes que permitan a Chile estar más provisto ante las necesidades sanitarias que genera el COVID-19. “Viendo que las cosas se iban a complicar, me pregunté cómo puedo ayudar a mi país. A inicios de marzo inicié una campaña entre las empresas y mis amigos y les pedí que me donaran y cooperaran. Esto partió de a poquitito. Me daba un poco de vergüenza, porque al principio me decían: Chile todavía no tiene ningún infectado y ya estai (sic) pidiendo cuestiones. Al comienzo fue más duro. Esto fue creciendo y ahora debo tener unas 140 empresas y 80 particulares que han donado cosas a esta embajada”. Sin embargo, rehusó entregar información respecto de la llegada de tales donaciones al territorio nacional. “No puedo decir eso, porque los aviones deben hacer escala y si paran en Estados Unidos o en Europa es complicado. No puedo hablar ni de fechas ni de llegadas”, aseguró. Foto @Fedefruta

La tarde del miércoles, La Tercera PM publicó una extensa entrevista con el embajador de Chile en China, Luis Schmidt, quien explicó cómo ha generado lazos con empresas chinas para obtener colaboraciones para nuestro país en orden a enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. Consultado sobre la controvertida donación que el gobierno chino habría comprometido a Chile de 500 ventiladores mecánicos, Schimdt fue claro al señalar que él no tiene ningún antecedente al respecto y que de la única entrega de la que tiene conocimiento es la recibida el martes por el Minsal de manos del propio Xu Bu, embajador chino en nuestro país y consistente en 6.700 mascarillas, una carta entregada a Mañalich, en la que, de acuerdo a las declaraciones del titular de Salud, se agregaba un número indeterminado de ventiladores. “Vi que el ministro Mañalich se juntó con el embajador Xu Bu y le hizo una donación de mascarillas y cosas menores. Pero si fueran cosas mayores, yo las debería saber, porque aquí todo el tema de ventiladores o cosas que tienen que ver con inteligencia artificial o incluso los kits de control de coronavirus son operaciones más complejas y nosotros las deberíamos saber”, aseguró el diplomático y ex presidente de Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta (Fedefruta). En materia de la cantidad de ventiladores que China entregaría a Chile, que según las primeras declaraciones de Jaime Mañalich serían mil, para luego corregir a la baja hasta 500, el embajador señaló que, dada la distancia, él no puede dar certezas de esa presunta donación. “Son temas que los tendrá que aclarar el ministro Mañalich y el embajador Xu Bu. Entiendo que al embajador lo llamaron desde el Congreso (…) Afortunadamente estoy re lejos. Lo único que me preocupa es poderles mandar la mayor cantidad de cosas que se puedan y en el momento oportuno para que sirvan a los doctores”. Schimdt también explicó cómo ha manejado la situación en China y buscado aportes que permitan a Chile estar más provisto ante las necesidades sanitarias que genera el COVID-19. “Viendo que las cosas se iban a complicar, me pregunté cómo puedo ayudar a mi país. A inicios de marzo inicié una campaña entre las empresas y mis amigos y les pedí que me donaran y cooperaran. Esto partió de a poquitito. Me daba un poco de vergüenza, porque al principio me decían: Chile todavía no tiene ningún infectado y ya estai (sic) pidiendo cuestiones. Al comienzo fue más duro. Esto fue creciendo y ahora debo tener unas 140 empresas y 80 particulares que han donado cosas a esta embajada”. Sin embargo, rehusó entregar información respecto de la llegada de tales donaciones al territorio nacional. “No puedo decir eso, porque los aviones deben hacer escala y si paran en Estados Unidos o en Europa es complicado. No puedo hablar ni de fechas ni de llegadas”, aseguró. Foto @Fedefruta