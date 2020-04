583fe75be6

Pensiones Alejandra Sepúlveda por retiro de fondos de AFP: "Proponemos una especie de préstamo del Estado" En conversación con nuestro medio, la parlamentaria se refirió al proyecto que busca una modificación constitucional para que los y las trabajadoras tengan derecho a retirar desde cinco ingresos mínimos mensuales hasta un máximo de 150 UF de su cuenta de capitalización individual. Paula Campos Viernes 24 de abril 2020 9:05 hrs.

La diputada Alejandra Sepúlveda junto con el resto de los parlamentarios por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) trabajan en una reflexión sobre la situación laboral en Chile: condiciones laborales para contratados, el mundo de la informalidad y los fondos de jubilación son parte de estas conversaciones cuya propuesta más mediática tiene que ver con la posibilidad de que, en medio de esta crisis, podamos hacer un retiro de un porcentaje de nuestros fondos de pensiones. En conversación con nuestro medio, la legisladora revisó la aplicación de la Ley de Protección del Empleo, donde se ha visto la necesidad de “equilibrar la cancha”, siendo fundamental para ello el mundo sindical en el país, una realidad que en Chile es bastante compleja. Para ella, trabajar para solucionar la concentración económica es clave en momentos como este. “Debemos avanzar en diversificar nuestra matriz productiva, centrados en las pequeñas y medianas empresas”, explica como la clave para lograrlo. Sobre pensiones, “no podemos seguir a merced de las fluctuaciones de los mercados” porque trae complicaciones en las pensiones futuras. Por eso, comenta, trabajan en una propuesta que revise en el fondo el sistema de jubilaciones nacional. Retirar monto mensual Declarada como inadmisible por la sala, al comienzo, los miembros de la FRVS plantean una segunda arremetida al respecto: una reforma constitucional para poder optar al retiro de fondos de pensiones por hasta 150 UF en un plazo de cinco meses, monto que sería restituido por el Estado al momento de la jubilación. “Esperamos se acoja al menos la posibilidad de discutirse”, dice haciendo mención al destino del proyecto inicial donde los problemas con la votación virtual terminaron impidiendo la discusión del mismo. La reflexión que hacen desde su sector es la necesidad de liquidez para las familias en momento de crisis. “No se va a entregar liquidez con las propuestas gubernamentales. Ellos entregan un apoyo, pero queremos una ayuda” donde una posibilidad es el retirar fondos. Al compararnos con otros países, como Perú, donde se permitió el retiro de fondos, en Chile estamos distantes. “No hemos aprendido y tampoco se ha cambiado el chip. Las grandes empresas siguen siendo protegidas, entonces, el esfuerzo como país (aunque nuestras condiciones sean mejores que otras porque tenemos bonos y otros recursos) no nos ha permitido tomar una decisión firme para decir: aquí (en las AFP) tenemos fondos para hacer una recuperación”. Para la diputada, la respuesta del ministro Ignacio Briones, sobre la propuesta en particular es porque no ha revisado el documento: “El Ministro no ha leído el proyecto. Lo que decimos es hacer una suerte de préstamo de la persona (ahorros) al Estado, entonces, ahora se usa plata del futuro pensionado, pero cuando esa persona se jubile, el Estado regresa ese dinero con los intereses correspondientes. Un título de deuda para el minuto que le toque jubilar. De esa forma el Estado se hace cargo de la deuda y de la pandemia sin alterar la jubilación futura”. En la entrevista, Alejandra Sepúlveda también se refirió al rol de la oposición.“Está la complicación de que cada vez somos menos, cada sesión tenemos menos gente para poder fiscalizar, esto nos ha complicado con este Congreso telemático, a distancia, que no nos permite estar conectados en este proceso. Además de eso, también, el que no tengamos una única oposición, lo que tiene que ver con rencillas internas, con disputas personales o con excesivos protagonismos de algunos. Hoy queremos ponernos de acuerdo en cosas básicas, en los mínimos comunes, pero nos ha costado mucho. En la oposición se unía más en el poder y no en las ideas y estas son fundamentales para construir gobierno, pero también oposición” Bono de reconocimiento ¿Cómo funciona la iniciativa? La idea presentada por la bancada integrada por Alejandra Sepúlveda, Jaime Mulet, René Alinco y Esteban Velásquez, que además ya ha sido apoyada por el PPD, establece que “los afiliados del sistema provisional tendrán derecho a retirar mensualmente desde cinco ingresos mínimos mensuales hasta un máximo de 150 UF de su cuenta de capitalización individual”, lo que se lograría modificando el numeral 18 del artículo 19 de la ley vigente. Para ello, sostienen los autores, debe existir “un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública derivado de la pandemia, o bien, una declaración de alerta sanitaria de la autoridad respectiva”. La idea, entonces, es que “el Estado calculará y emitirá un título de deuda expresado en dinero, que se denominará Bono de Reconocimiento y será representativo del monto total de los retiros efectuados por el beneficiario”. Bono que se “reajustará en la variación que experimente el IPC entre la fecha del último retiro, y el último día del mes anterior a la jubilación, y devengará un interés anual del 4 por ciento”, argumentan. Al respecto, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías ha declarado que lo considera “una idea bastante más razonable”, toda vez que no afectaría las pensiones futuras de los cotizantes. Foto principal: banco de archivos del Congreso Nacional

