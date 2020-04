583fe75be6

Trabajo Suspender y cerrar programas: La política del Ejecutivo que mantiene preocupados a los trabajadores a honorarios Trabajadores del programa "4 a 7" de Sernameg han denunciado la incertidumbre laboral que viven por posibles despidos a partir de mayo ante una instrucción del Ministerio de Hacienda, situación que podría repetirse en otras áreas afectando a quienes hoy se desempeñan en modalidad honorarios para el Estado. Andrea Bustos C. Viernes 24 de abril 2020 16:31 hrs.

No solo el regreso gradual a las labores presenciales, a pesar de que la pandemia no ha llegado a su peak, mantiene preocupados a los funcionarios fiscales, sino también sucede con otros problemas laborales que están enfrentando, como lo son los recortes en diferentes ministerios y con ello la suspensión de algunos programas que van en ayuda de la comunidad. Es el caso ocurrido con el programa “4 a 7” del Servicio Nacional de Mujer y Equidad de Género, que entrega cuidado a niños y niñas de 6 a 13 años durante las tardes en los establecimientos educacionales para facilitar el trabajo de mujeres y así también disminuir brechas de desigualdad laboral. Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda, en específico desde la Dirección de Presupuestos, se instruyó la suspensión de este programa a partir de mayo, lo que significaría que cientos de trabajadores y trabajadoras quedarán sin empleo, todos reciben pagos en la modalidad de honorarios. Esto porque con la suspensión de clases el programa no podría realizarse, y es necesario optimizar los recursos fiscales. “Según ese oficio que lanzó la Dipres el programa debería dejar de funcionar en mayo, no obstante a eso los municipios se han opuesto, la mayoría no está de acuerdo con esta norma y están ahí en una especie de gallito en que no se sabe muy bien que va a pasar. El programa está funcionando aún, según las instrucciones que nos dieron también desde el Ministerio, hacer teletrabajo, no asistir a nuestros deberes presencialmente para evitar el contagio, en eso estamos ahora, entonces aún no hay certeza de nuestra situación en mayo”, señaló Cristian Jiménez, parte de la Coordinadora de trabajadores y trabajadoras del programa 4 a 7. Según informó Jiménez, desde el Sernameg tampoco han obtenido alguna respuesta certera sobre su futuro laboral: “La instrucción es que si no podemos ir a trabajar, porque están cerradas las escuelas, se congelen los pagos hasta que se reinicien las clases con normalidad y para eso no hay fecha aún”, dijo. “Eso igual es un poco contradictorio porque hace unos días el Presidente en cadena nacional dice que se van a retomar las clases de manera gradual desde mayo, pero a nosotros se nos indica que desde mayo tenemos los honorarios congelados. No se entiende muy bien tampoco a qué se refieren con congelar. Hay una serie de cosas en que la verdad no hay claridad y dejan ver un poco de improvisación de parte del gobierno”, comentó Cristian Jiménez. Además, señaló que a su juicio está situación se está generando porque desde el Ejecutivo están recortando fondos para poder enfrentar la pandemia pero sin tener una mirada social ni una conexión con el medio, con lo que se termina “castigando a los trabajadores que no tenemos más opciones que básicamente resignarnos ante ese decreto o dar la pelea, y estamos dando la pelea”. Este escenario preocupa a los trabajadores de honorarios del Estado en su conjunto, pues aseguran que ante la precarización laboral que constantemente enfrentan por no estar contratados, se suma que en la pandemia son también los que pueden verse más afectados ante los recortes de fondos en algunas carteras. Natalia Corrales, dirigenta de la Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del Estado (UNTTHE), dijo que la situación que vive el Programa 4 a 7 no es aislada en el sector público. “Es bastante complicado, no entendemos por qué el gobierno está intentando hacer caja cerrando programas o suspendiéndolos, despidiendo trabajadores a honorarios del Estado, está desvistiendo un santo para vestir a otro, ya lo vimos con el programa Habilidades para la Vida que también anunció el cierre y gracias a la movilización de esos compañeros se suspendió esta idea, pero también hemos visto que hay programas que pertenecen al Instituto Nacional del Deporte que también están sufriendo estas consecuencias y ¿qué implica el cierre o suspensión? despidos”. Por estas razones, es que la Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del Estado presentó esta semana un recurso de protección contra el Ministerio de Hacienda y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género por los supuestos actos arbitrarios e ilegales materializados en la circular y el oficio que instruyen esta suspensión. “De ser acogida va ser un precedente para el futuro, nos va dar un poco de protección a quienes trabajan a través de programas sociales, que es la mayoría de los honorarios, y son programas que se ejecutan a través de los municipios. Entonces, toda esa gente que los municipios van a tener que despedir, porque no van a contar con los recursos que les estaba aportando el Estado, van a demandar a los municipios y ellos van a tener que pagar esas indemnizaciones. No entendemos cuál es el sentido del gobierno de despedir trabajadores y trabajadoras a menos de dos meses de iniciada la crisis”. Esta es una situación que se debe resolver en los próximos días puesto que la suspensión está instruida a partir de mayo, mes en que también se retomarían las clases y con ello podría implementarse este programa nuevamente de forma presencial. Sin embargo, hasta hoy los trabajadores siguen a la espera de una determinación. Además, los problemas denunciados en el marco de estos programas se dan en medio de la espera por anuncios de parte del Ejecutivo respecto de los trabajadores a honorarios, ya que según se ha informado desde el gobierno esta semana se presentará un plan para ayudar a quienes trabajan en esta condición frente a la crisis que ha generado el COVID-19, tal como ya se hizo con los trabajadores formales y con los informales.

