Internacional Tormenta política en Brasil: renuncia de ministro Moro provoca protestas en todo el país La salida del ex juez se debería a la decisión del presidente Bolsonaro de remover al director general de la Policía Federal, Maurício Leite Valeixo. Luego de conocida la dimisión de quien fuera el titular de Justicia, las bolsas reaccionaron con bruscas caídas mientras el dólar se disparó. Claudia Carvajal G. Viernes 24 de abril 2020 12:44 hrs.

Jair Bolsonaro cumplió con su advertencia de remover de la cúpula de la Policía Federal y reemplazar al director general, Mauricio Valeixo, hombre de confianza del ministro de Justicia, Sergio Moro. Lo anterior habría provocado que el ex juez, que se hiciera conocido por el caso Lava Jato, presentara su renuncia al gobierno. “”Voy a enviar mi carta de dimisión al Presidente” señaló brevemente Moro para luego denunciar una “injerencia política” en la Policía Federal de parte del Jefe de Estado quien buscaría tener acceso a los informes de inteligencia de esa fuerza de seguridad. “El presidente me dijo que buscaba un nombre al que pudiese llamar, pedir informaciones, informes de inteligencia. Y realmente no es el papel de la Policía Federal dar ese tipo de información. Las investigaciones tienen que ser preservadas. La autonomía de la Policía Federal es un valor fundamental que tenemos que preservar dentro del Estado de derecho. Es algo que no entendí apropiado”expresó el ahora ex ministro ante los medios presentes en un breve punto de prensa. Además, Moro acusó al gobierno de mentir al publicar en el Diario Oficial que habría sido el propio Director de la Policía Federal quien solicitó su salida. “Eso no es así, yo me enteré en la madrugada”, aseguró. “Yo siento que tengo el deber de intentar proteger a la institución y por todos esos motivos entendí que no podía dejar de lado mi compromiso con el Estado de derecho. Entiendo que el presidente me quiere fuera del cargo”, expresó el ex secretario de Estado. Luego de conocida la salida de Moro del gabinete, la Bolsa de San Pablo presentó una brusca caída al igual que el real que se cotizó en mínimos históricos frente al dólar. Además, en ciudades como Sao Paulo, Porto Alegre, Salvador o Recife se escucharon cacarolazos exigiendo la renuncia de Jair Bolsonaro.

