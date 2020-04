024aafd988

f09850a73f

Política Alberto Mayol: Accionar del Gobierno “está basado en la extinción absoluta de la oposición” Sobre el concepto de 'nueva normalidad' instalado por el Ejecutivo y su relación con el estallido social, el sociólogo y analista político sostuvo que "volver a la situación previa al 18 de octubre, por más fantasías y deseos que pueda tener un actor político, es imposible". Diario UChile Sábado 25 de abril 2020 15:58 hrs. Compartir

En conversación con el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López, en Radioanálisis, el sociólogo, analista político y vicedecano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Santiago, Alberto Mayol, se refirió al concepto de ‘nueva normalidad’ instalado por el gobierno de Sebastián Piñera y las implicancias del mismo. Consultado por los distintos significados que se le han dado a este término, Mayol hizo una diferencia entre lo que se le ha atribuido en gran parte del mundo y el simbolismo que adquiere en nuestro país, donde ya venía siendo utilizando por el movimiento social en los meses posteriores al estallido del 18 de octubre. Para el analista, son dos elementos los que confluyen en este concepto del Gobierno. “La normalidad es un fenómeno estadístico, no en el sentido de las encuestas, en el sentido de lo regular, lo que se repite, lo que siempre está aconteciendo. Por lo tanto, no puedes imponer que venga una nueva normalidad sin saber nosotros de qué estamos hablando en términos de nueva normalidad y sin saber a qué se refiere, porque finalmente las normalidades no se decretan, ocurren“, introdujo el ex candidato presidencial por el Frente Amplio. “Esto se cruza con un segundo elemento que tiene que ver con que este concepto es uno de los que, en esta construcción de una semántica del estallido social, se instaló luego del 18 de octubre cuando empiezan las voces a decir ‘en algún momento tenemos que volver a la normalidad’ y la respuesta de la movilización social es ‘tendremos que volver a una nueva normalidad, no va a ser la que teníamos'”, agregó Mayol. Para Mayol este último es elemento fáctico, es decir, tiene que ver con las dinámicas propias de las sociedades. “O sea, efectivamente, volver a la situación previa al 18 de octubre por más fantasías y deseos que pueda tener un actor político, es imposible“, sostuvo. Pero por otro lado, para el sociólogo, el Gobierno logra apropiarse del concepto y de alguna manera establece un “robo de bandera” junto a otros. Como ejemplo, Mayol señaló que también se ha empezado a hablar de la “primera línea” defensiva en contra del coronavirus y ha comenzado a usar conceptos que tienen un significado político en el contexto actual de Chile, que es completamente opuesto al del Gobierno. “En ese robo de bandera tiene una gran responsabilidad en la oposición, a nadie le pueden robar las banderas si tiene forma de defenderlas. Lo que hoy día vemos es bien abrumador, porque el Gobierno está haciendo lo que puede, pero objetivamente la razón fundamental de esa posibilidad de existencia -no digo crecimiento- está basada en la extinción absoluta -porque si quedaba poco para el estallido social, hoy día no queda nada- de la oposición”, afirmó el también analista político. “Es muy impresionante y muy inusual, en términos de la historia política reciente de Chile, que una oposición exista tan poco, a tal punto que hoy día la derecha pelea entre sí”, añadió. Respecto de la visión de algunos analistas sobre una intencionalidad -no confesa- del Gobierno de atribuir esta ‘normalidad’ a el período anterior al estallido social de octubre y transformarlo en un paréntesis de la historia, Mayol profundizó explicando que no es posible comparar ambas crisis. “El Gobierno intenta entrar en una situación, digámoslo así, como cuando el Renacimiento pretendió saltarse la Edad Media. Es bien distinto el estallido social, que proviene de un fenómeno estructural de muchos años y cuyo sedimento va a quedar pegado en el alma de las personas, al proceso -completamente diferente- de una crisis inusual donde el proceso previo no existe”, señaló el sociólogo. Sobre la instalación gradual del concepto de “nueva normalidad”, su progresiva densificación y la capacidad del mismo de conciliar lo macroeconómico con lo sanitario, Mayol comentó que, ante una práctica inexistencia de una oposición, es natural que el Ejecutivo plasme su visión. “La conciliación entre economía y salud es un esfuerzo que el Gobierno ha hecho”, dijo. “Pero es muy sorprendente que una oposición que tiene una larga tradición en la economía, abandone la complejidad del problema. Porque hay una cosa en que el Gobierno tiene razón, esto se trata de salvar vidas y producir comida”, sostuvo el investigador. “Hay que armonizar dos elementos que en algún sentido son antitéticos y hay que ver cómo se hace, y la oposición no lo está haciendo. El Gobierno lo intenta y lo hace a partir de su modelo, pero nadie podría culparlo de aquello, para eso están las oposiciones”, agregó. Foto en portada: Agencia UNO.

En conversación con el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López, en Radioanálisis, el sociólogo, analista político y vicedecano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Santiago, Alberto Mayol, se refirió al concepto de ‘nueva normalidad’ instalado por el gobierno de Sebastián Piñera y las implicancias del mismo. Consultado por los distintos significados que se le han dado a este término, Mayol hizo una diferencia entre lo que se le ha atribuido en gran parte del mundo y el simbolismo que adquiere en nuestro país, donde ya venía siendo utilizando por el movimiento social en los meses posteriores al estallido del 18 de octubre. Para el analista, son dos elementos los que confluyen en este concepto del Gobierno. “La normalidad es un fenómeno estadístico, no en el sentido de las encuestas, en el sentido de lo regular, lo que se repite, lo que siempre está aconteciendo. Por lo tanto, no puedes imponer que venga una nueva normalidad sin saber nosotros de qué estamos hablando en términos de nueva normalidad y sin saber a qué se refiere, porque finalmente las normalidades no se decretan, ocurren“, introdujo el ex candidato presidencial por el Frente Amplio. “Esto se cruza con un segundo elemento que tiene que ver con que este concepto es uno de los que, en esta construcción de una semántica del estallido social, se instaló luego del 18 de octubre cuando empiezan las voces a decir ‘en algún momento tenemos que volver a la normalidad’ y la respuesta de la movilización social es ‘tendremos que volver a una nueva normalidad, no va a ser la que teníamos'”, agregó Mayol. Para Mayol este último es elemento fáctico, es decir, tiene que ver con las dinámicas propias de las sociedades. “O sea, efectivamente, volver a la situación previa al 18 de octubre por más fantasías y deseos que pueda tener un actor político, es imposible“, sostuvo. Pero por otro lado, para el sociólogo, el Gobierno logra apropiarse del concepto y de alguna manera establece un “robo de bandera” junto a otros. Como ejemplo, Mayol señaló que también se ha empezado a hablar de la “primera línea” defensiva en contra del coronavirus y ha comenzado a usar conceptos que tienen un significado político en el contexto actual de Chile, que es completamente opuesto al del Gobierno. “En ese robo de bandera tiene una gran responsabilidad en la oposición, a nadie le pueden robar las banderas si tiene forma de defenderlas. Lo que hoy día vemos es bien abrumador, porque el Gobierno está haciendo lo que puede, pero objetivamente la razón fundamental de esa posibilidad de existencia -no digo crecimiento- está basada en la extinción absoluta -porque si quedaba poco para el estallido social, hoy día no queda nada- de la oposición”, afirmó el también analista político. “Es muy impresionante y muy inusual, en términos de la historia política reciente de Chile, que una oposición exista tan poco, a tal punto que hoy día la derecha pelea entre sí”, añadió. Respecto de la visión de algunos analistas sobre una intencionalidad -no confesa- del Gobierno de atribuir esta ‘normalidad’ a el período anterior al estallido social de octubre y transformarlo en un paréntesis de la historia, Mayol profundizó explicando que no es posible comparar ambas crisis. “El Gobierno intenta entrar en una situación, digámoslo así, como cuando el Renacimiento pretendió saltarse la Edad Media. Es bien distinto el estallido social, que proviene de un fenómeno estructural de muchos años y cuyo sedimento va a quedar pegado en el alma de las personas, al proceso -completamente diferente- de una crisis inusual donde el proceso previo no existe”, señaló el sociólogo. Sobre la instalación gradual del concepto de “nueva normalidad”, su progresiva densificación y la capacidad del mismo de conciliar lo macroeconómico con lo sanitario, Mayol comentó que, ante una práctica inexistencia de una oposición, es natural que el Ejecutivo plasme su visión. “La conciliación entre economía y salud es un esfuerzo que el Gobierno ha hecho”, dijo. “Pero es muy sorprendente que una oposición que tiene una larga tradición en la economía, abandone la complejidad del problema. Porque hay una cosa en que el Gobierno tiene razón, esto se trata de salvar vidas y producir comida”, sostuvo el investigador. “Hay que armonizar dos elementos que en algún sentido son antitéticos y hay que ver cómo se hace, y la oposición no lo está haciendo. El Gobierno lo intenta y lo hace a partir de su modelo, pero nadie podría culparlo de aquello, para eso están las oposiciones”, agregó. Foto en portada: Agencia UNO.