En América Latina la pandemia podría dejar 15 millones de personas más en la extrema pobreza

Estamos hablando del caso de México, el presidente Andrés Lopez Obrador ha dicho que no quiere que pase lo que pasó en 2008. No puede ser que el gobierno central pasó del 42,5% del PIB en términos de deuda en 2009, a 68,8% en 2018. Se endeudó, los impuestos bajaron -8,8% y ¿quienes fueron los ganadores? Es el tema de fondo, el coeficiente de Gini creció 2,5 entre 2010 y 2016, tenemos que vigilar que todas estas medidas de estímulo fiscal tengan también un efecto redistributivo. Creo que lo ha que ha salido a la luz con mucha fuerza, es algo que quizás no queremos reconocer, pero debemos hacerlo con mucha fuerza, es la importancia del trabajo. El rol que juegan las y los trabajadores en la economía real, es el punto que debemos poner sobre la mesa.

RFI : La deuda, que para muchos países ya es un lastre importante, pesará aún más en el camino de la recuperación. ¿Debería ser reexaminada o incluso condonada en algunos casos ?