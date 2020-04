Michelle Bachelet: “Hay gobiernos que parecen haber usado el COVID-19 como pretexto para vulnerar los DD.HH.”

Este lunes, la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ex presidenta chilena, Michelle Bachelet, urgió a los gobiernos a no usar como pretexto las medidas de emergencia tomadas en el contexto de la pandemia para intentar “aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder“.

En un comunicado difundido por la oficina dirigida por la ex mandataria, se hace presente que si bien los Estados tienen la facultad de limitar algunos derechos con el fin de proteger la salud pública y esa prerrogativa se amplía si se declara el estado de emergencia, es fundamental que las “restricciones sean necesarias, proporcionales y no discriminatorias. Asimismo, esas medidas han de ser de duración limitada y deben ir acompañadas de salvaguardas que impidan su empleo abusivo”.

El documento difundido públicamente por la ACNUDH, señala tambièn que esa reparticiòn de la ONU ha recibido “numerosas denuncias, procedentes de diversas regiones, indican que la policía y otros cuerpos de seguridad han estado ejerciendo un uso excesivo de la fuerza, a veces letal, para obligar a la población a cumplir con las normas de confinamiento y los toques de queda. A menudo, esas violaciones de derechos humanos se han cometido contra miembros de los segmentos más pobres y vulnerables de la población”.

“Emergency powers should not be a weapon governments can wield to quash dissent or control the population” – @mbachelet calls on Governments to ensure #HumanRights are not violated under the guise of exceptional or emergency measures for #COVID19.

