Plebiscito sí, plebiscito no: los argumentos detrás de continuar o no con la votación para el 25 de octubre

Este domingo 26 de abril era la fecha inicialmente planteada para realizar el plebiscito de entrada de cara a una posible nueva Constitución. Una fecha que debió reagendarse para el 25 de octubre, dada la situación que enfrenta el país por COVID-19, escenario en el que una de las principales disposiciones de las autoridades es evitar las aglomeraciones. Sin embargo, a pesar de que aún quedan seis meses para la elección, en el mundo político el tema ha vuelto a tomarse el debate, ya que autoridades de Gobierno han levantado la idea de postergarlo nuevamente. Así lo comentó, por ejemplo, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien señaló que tiene sentido racionalizar el cronograma electoral, y agregó que la fecha es algo que debe evaluarse en su minuto. En tanto, el Presidente Sebastián Piñera en entrevista con CNN en español dijo al respecto que cree que la recesión económica va a ser tan grande “que este es un tema que quizás habrá que volver a discutir”. Así los factores salud y economía se conjugarían para establecer una decisión final respecto del plebiscito. Por ello es que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, también se sumó a este debate, y comentó que no es posible anticipar la situación del segundo semestre, pero que es vital saber si las personas tendrán o no temor de ir a votar ante posibles contagios. Buscar un plan B En parte de Chile Vamos hace unos días comenzó a rondar una nueva idea ante la realización del plebiscito, y es la de tener una opción diferente en caso de que este no se pueda concretar, lo que implicaría por ejemplo realizar las reformas constitucionales a través del Congreso. Esa alternativa justamente fue una de las que parte del oficialismo tomó ante la realización de este referéndum, pues varias y varios parlamentarios adhirieron a la idea de “rechazar para reformar”. Durante la semana pasada, en un foro realizado por Libertad y Desarrollo, el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, aseveró que es necesario conversar qué hacer en caso de que este plebiscito no se concrete. “Me preocupa que es como un tema tabú”, porque “todos saben que esta probabilidad existe, pero como que nadie se atreve a hablar del tema, porque se puede pensar que uno no quiere, y no. Sí lo que uno quiere es que ante la eventualidad cierta que sea imposible, que exista un Plan B conversado con anticipación. No a última hora, no hasta las 3 de la mañana, no como una improvisación que después hay que cambiar de norma porque se equivocaron -porque a las 3 de la mañana uno se equivoca-, sino que bien elaborado”, comentó al respecto, según consignó La Tercera. Desde la oposición, el diputado PS Fidel Espinoza, dijo que “el Gobierno promueve la reapertura de los malls, insiste en que los niños y niñas vuelvan a clases y que los trabajadores vuelvan al trabajo presencial, por lo tanto, es contradictorio que el Presidente Piñera y el ministro del Interior digan que no hay condiciones para un plebiscito”. “Están todas las condiciones y el tiempo para poder controlar, como corresponde, el proceso de votación y, honestamente, me parece que el Gobierno busca excusas para defender la Constitución de Pinochet. Al parecer, el Presidente Piñera está respondiendo a los sectores de la derecha antidemocrática y empresarial, que tienen miedo a una nueva Constitución. Ellos no quieren una carta fundamental escrita por todos los chilenos y chilenas“, agregó. En tanto, los partidos de oposición dieron a conocer esta jornada una declaración pública en la que calificaron de “incoherente” por parte del Ejecutivo proponer un retorno seguro, y en paralelo “especular sobre las condiciones sanitarias de un evento electoral que se realizará en seis meses”. En el documento señalaron que “resulta preocupante que estas dudas hayan sido instaladas unilateralmente al más alto nivel político por parte del ex ministro del Interior Andrés Chadwick, por el actual ministro del Interior Gonzalo Blumel, y por el propio presidente de la República”. En tanto, el académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile Felipe Agüero, en conversación con Radio Universidad de Chile, también expresó sus temores de que exista, en el fondo, una intención de descartar el plebiscito. “Lo interesante es que no es solo una cuestión de postergación, sino que es una cuestión simplemente de sustituir el plebiscito por otra cosa (…) Eso mí me parece gravísimo y requiere que parte de los sectores que están por la Constitución, y de parte de quienes aprobaron los proyectos de ley que llevaron a eso, una ofensiva mayor o igual”. Respecto de esta intención de suspensión que existiría en la derecha más conservadora, el diputado UDI Patricio Melero expresó no compartir ese análisis y aseveró que “no hay ninguna razón para impedir que se desarrolle el plebiscito. Este es un acuerdo que se firmó por los partidos políticos el día 15 de noviembre y está firme y plenamente vigente, y lo que se está planteando hoy día son elementos de análisis de escenarios posibles”. Junto a ello, el parlamentario indicó que el plan B mencionado por el ex ministro Chadwick, a su juicio, apunta a anticipar escenarios a tiempo.“Creo yo que mientras más vamos postergando, más nos acercamos al conjunto de elecciones que va haber en el año 2021 y es razonable pensar que si las condiciones de salud – que debe ser a mi juicio el único factor para poder cambiar o no la fecha – hacen acercarse mucho a la elección parlamentaria, bueno, derechamente uno puede reflexionar y decir si acaso no es mejor ya elegir un parlamento que derechamente tenga la facultad de modificar la Constitución, un parlamento con un mandato constituyente por parte de la ciudadanía, pero esos son todos análisis que se están desarrollando, pero es prematuro tomar decisiones todavía”,. Por su parte, la diputada Ximena Ossandón, quien desde Renovación Nacional ha manifestado su apoyo a la opción Apruebo, dijo que efectivamente si se cae el plan A, debe existir uno B, pero que este no puede ser descartar a elección: “Yo creo que en el plebiscito, si las condiciones sanitarias están dadas, si se hace con todos los resguardos que se necesiten, por último hasta votar en varios días separados, o por orden de alfabético, ahí tendría que ver el Servel que hacer. Si todo eso falla, nos vamos al plan B y este está en poder postergarlo, lo importante es que se haga lo antes posible, pero entendiendo que la condición sanitaria es la más importante”. Tarde o temprano el plebiscito debe realizarse Al conocerse las apreciaciones del Ejecutivo ante la fecha del plebiscito, desde la UDI, el senador Víctor Pérez dijo que “el ministro Blumel ha dicho algo sensato, el calendario electoral lo tenemos que analizar, lo tenemos que revaluar entre todos. Esta es una decisión que tenemos que tomar entre todos y espero que la oposición esté dispuesta a ese diálogo de una manera constructiva”. En tanto, el senador RN Francisco Chahuán indicó que existe un compromiso con la realización de esta elección, y que seguirán por ese camino pero garantizando condiciones sanitarias. “Aquellos que estamos por el rechazo propositivo creemos que hay que insistir en poder hacer las reformas que el país necesita ahora, sin esperar un proceso constituyente, pero ciertamente habría que consultarle al pueblo, tal como lo acordamos, respecto de si es necesario o no una nueva Constitución”. Así, si bien no habría un consenso entre oposición y oficialismo respecto de mantener sí o sí la fecha 25 de octubre como día del plebiscito, al menos en gran parte del espectro político habría acuerdo en que esta votación que podría llevar a una nueva Constitución debe realizarse. Al respecto, el diputado Patricio Melero dijo que todavía hay tiempo para tomar decisiones, en especial porque es necesario garantizar la mayor cantidad de participación posible, por esto llamó a no adelantar posiciones aún. Y afirmó que la única forma de que exista una nueva suspensión es llegar a un acuerdo transversal, tal como se hizo en noviembre. Mientras que la diputada Ximena Ossandón comentó que le parece anticipado “empezar hablar desde el punto de vista económico o de salud la posibilidad de aplazar un plebiscito. Sobre todo se contradice cuando de alguna forma estamos intentado impulsar esto de volver a la normalidad de forma paulatina, este regreso seguro (…) Hay que esperar su tiempo, unos dos meses antes, unos tres meses antes, se debe tomar esa decisión, pero desde el punto de vista sanitario para que sea un plebiscito absolutamente legítimo”. Una posición similar que expresó durante esta jornada la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, quien afirmó que “la fecha del plebiscito es muy importante, pero no es lo que nos debe ocupar hoy, cuando las cifras de contagiados se incrementan día a día y cuando miles de familias no encuentran el apoyo que requieren para su subsistencia. Es deber de los que sí queremos escuchar a nuestros compatriotas que salieron a la calle desde el 18 de octubre a pedir cambios, a pedir dignidad, el de darles tranquilidad que el plebiscito se realizará”. En este contexto, señalan, el periodo más apropiado para revisar la situación es el periodo julio- agosto, puesto que la propaganda inicia 60 días antes de la elección, es decir, el 25 de agosto. Por lo tanto, antes de aquel día la discusión respecto de la fecha final debería estar zanjada.

