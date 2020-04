305e43849b

Covid-19 Nacional Atrapados en Chile: bolivianos acampan fuera del consulado a la espera de permiso para volver Le piden al gobierno de Áñez que les deje cumplir la cuarentena, como a quienes que ya han regresado. Maria Luisa Cisternas Martes 28 de abril 2020 19:21 hrs.

Más de 500 bolivianos y bolivianas se encuentran pernoctando en un campamento afuera del consulado de dicha nacionalidad. Esto producto de la necesidad que manifiestan de ingresar a su país y de realizar sus cuarentenas en un albergue que les garantice condiciones sanitarias adecuadas. Un problema del que aseguraron, no tener respuesta por parte de la entidad, ni del gobierno de Jeanine Áñez. Más de tres noches han permanecido cientos de ciudadanos bolivianos con sus familias afuera del edificio ubicado en la comuna de Providencia, a modo de manifestación en la espera de poder ser repatriados. Debido a la crisis pandémica, muchos de ellos no cuentan con contratos de trabajo y se les ha hecho imposible el mantener un arriendo. Aseguran no tener los recursos para permanecer en Chile. “Nos duele que estemos pasado todo esto. Queremos que nuestros compatriotas vuelvan, que la Presidenta se ponga la mano en el pecho, considerando a estas personas que tienen hijos y familias que están preocupados. Hay madres que no ven a sus hijos durante cuatro o tres meses, que están aquí parados durmiendo en la calle. Estamos ayudando con un poco de bebida, confort y jabones líquidos para que ellos se puedan limpiar y lavar porque estamos en una pandemia que no se sabe cuándo parará”, reveló Adriana, ciudadana boliviana residente en Chile que se encuentra gestionado los aportes que vecinos han hecho llegar al campamento. Esta situación ya se registraba la semana pasada en el terminal San Borja en circunstancias que un grupo de 30 bolivianos, que cumplían labores de temporeros en Paine y Melipilla, se reunieron en la plaza San Alberto de Estación Central. A pesar que este grupo logró ser acogido en un albergue de la Parroquia de Santa Cruz, gracias a la colaboración del Municipio y el Hogar de Cristo, la cantidad de ciudadanos bolivianos en similares condiciones no tardó en aglomerarse. Así relató a Radio Universidad de Chile, Katerin Correa, residente boliviana en Chile hace cinco años, que junto a un grupo de quince compatriotas, ha dirigido la gestión de ayuda. “Comenzamos a movilizarnos y a tocar puertas en locales y restaurantes bolivianos para comenzar a alojar a las personas, así fue hasta el sábado o domingo que eran como 150 que se juntaron. El tema era que todos ellos coincidían que tenían que estar unidos para que fueran escuchados por el consulado y por las autoridades que correspondan, entonces todos decidieron manifestarse desde ahí para ver si algún medio de comunicación los podía hacer visibles porque estaban en el anonimato”. Katerin señaló que si bien logró contactarse con el embajador de Bolivia, Gonzalo Montenegro, él le aseguro no disponer de recursos para albergar a la gente y le aconsejó que buscaran refugio por sus propios medios. Por otro lado, los manifestantes han sido categóricos en afirmar que no han tenido respuesta alguna de parte del consulado. “El consulado de Bolivia nos dio un formulario para salir que debíamos entregar hasta el día 29 de este mes. Mandamos el formulario mediante mail y no nos han dado respuesta. Lo que nosotros queremos es cumplir con la cuarentena como nuestros compatriotas ya han hecho semanas antes. No hemos tenido ningún informe ni del consulado ni de nuestro país, básicamente nos han dejado a la deriva”, señaló Ivana, ciudadana boliviana que forma parte del campamento. Y es que la situación del retorno es sumamente compleja considerando el cierre de fronteras, además de la cuarentena obligatoria que es requisito para hacer ingreso al país. En Iquique, la residencia “El tata”, que cumple como albergue para los ciudadanos bolivianos, tiene una capacidad de 400 personas y ya mantiene una lista de espera de más de 2 mil personas que buscan cruzar la frontera. En tanto, las condiciones de sanidad y distanciamiento social son imposibles bajo este contexto. Así lo expresó Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. “Ellos no tienen medidas sanitarias, el resguardo de la distancia social no lo pueden hacer, no hay implementos, mascarillas adecuadas ni alcohol gel. Hablamos con el intendente y con el gobernador y entendemos que estarían por llegar esos implementos, por lo menos las mascarillas”. La Municipalidad de Providencia también ha salido en la ayuda, en cuanto a la prestación de insumos básicos y a la habilitación de residencias. Así subrayó la presidenta del club social boliviano, Tatiana Álvarez, al tiempo que daba cuenta de los grupos de ciudadanos que ya se encuentran en resguardo y cuarentena. “Hay personas cumpliendo cuarentena en Estación Central y tenemos a otros 80 en otro albergue, posiblemente nos llevemos a otro grupo a otro albergue, en ese sentido, desde la municipalidad de Providencia hemos recibido mucha ayuda. La gestión de la alcaldesa Evelyn Matthei creo que es elogiable”, valoró Por su parte, la autoridad comunal, que consideró la situación como un problema humanitario, emplazó al gobierno de Jeanine Áñez, exigiendo de forma urgente que se les permita hacer la cuarentena en Chile y volver a su país. “No puedo ponerme en el caso de que la Presidenta de Bolivia no dé una respuesta hoy día. No lo podría creer, son sus propios connacionales, esto depende exclusivamente del Gobierno de Bolivia, que nos den la seguridad de decir que los van a dejar entrar a Bolivia si hacen una cuarentena fiscalizada“, agregó Matthei. En esa línea, fue que la alcaldesa se reunió con el cónsul general de La Paz en Santiago, Gonzalo Montenegro, para poder resolver la demanda. Terminada la cita, confirmó que junto al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, gestionarán el viaje de los más de 400 ciudadanos de Bolivia que acampan esperando poder regresar, vía Iquique. “Hemos buscado una solución, pero esta es solamente para los que estaban esta mañana ahí en situación de calle”. De esa manera, confirmó que la respuesta es para las 400 personas que estaban en la lista de espera, pero no para quienes, durante el día se agolparon en el mismo sitio exigiendo una salida. Ante esto, Evelyn Matthei advirtió que “ha llegado muchísima más gente y quiero decir que para ellos no hay solución, porque no van a poder hacer la cuarentena en Iquique y sin cuarentena no los van a dejar entrar a su país y tampoco les van a permitir irse a Iquique”. “Así que por favor, no llegue más gente”. El cónsul, en tanto, señaló que han “buscado las mejores alternativas para resolver el problema que tenemos en este momento de mis compatriotas que están en calidad de calle. No podemos permitir que sigan en la calle”. “Gracias al trabajo, la dedicación y el compromiso de la alcaldesa se encuentra un albergue momentáneo, para después llevar a mis compatriotas a un albergue final para que concluyan su periodo de cuarentena y de ahí puedan ingresar directamente a Bolivia”, dijo según consigna Emol. Fotos: Radio Universidad de Chile

