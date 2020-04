2565edf80f

Plebiscito Chile Vamos se desmarca de Piñera: Razones económicas "no son suficientes" para postergar plebiscito El mandatario se reunió con representantes del oficialismo e hizo una presentación de los alcances económicos de la pandemia, a días de señalar que la recesión se debe considerar para reagendar la votación constituyente pactada para el próximo 25 de octubre. Tomás González F. Martes 28 de abril 2020 15:36 hrs.

Las palabras del Presidente Sebastián Piñera, quien sostuvo que la fecha del plebiscito constitucional se podría volver a discutir debido a la recesión económica, generaron repercusiones no sólo en la oposición, sino que también en el sector oficialista. “Quizás la recesión económica va a ser tan grande, va a poner tantos desafíos a todos los países, incluyendo a Chile, que este es un tema que quizás se va a volver a discutir”, fueron las palabras del mandatario, en entrevista con CNN en Español, que abrieron el debate sobre una eventual postergación por motivos económicos de la votación programada para el 25 de octubre. Fue desde la vereda opositora que surgieron las primeras reacciones y el timonel del PPD, Heraldo Muñoz, comenzó a coordinar una respuesta conjunta entre todos los partidos contrarios al gobierno de Piñera. Así, en una carta -que contó con las firmas del Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, la Democracia Cristiana, Revolución Democrática, Comunes, Convergencia Social y el Partido Liberal-, las colectividades de la centroizquierda tildaron de “preocupante” e “incoherente” que el jefe de Estado haya deslizado esa idea, llamando a la autoridad a planificar “todos los resguardos sanitarios para que Chile tenga un plebiscito seguro”. Pero no solamente hubo coletazos en la oposición, sino que también en el oficialismo. Así fue como se gestó la reunión que tuvieron durante la mañana de este martes en La Moneda los representantes de los partidos de Chile Vamos, tanto parlamentarios como directivos, junto al Presidente Piñera y el ministro Blumel. Reunión que tuvo como eje principal las medidas que ha tomado el Gobierno para enfrentar la pandemia, pero además, tuvo como protagonista al mandatario, quien, en la misma línea de sus polémicos dichos sobre el plebiscito, hizo una presentación sobre las graves consecuencias económicas que tendrá la crisis sanitaria en nuestro país y el mundo. Al salir de la cita y al ser consultado sobre si se conversó sobre el plebiscito, el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, sostuvo que éste no fue el tema principal, pero manifestó la postura de su partido afirmando que si se evalúa la fecha, será por razones sanitarias y no económicas. “El Presidente (Piñera) se refirió a la gestión de la crisis, al tema económico y al plan de retorno seguro, más que entrar al tema electoral“, relató Larraín. “De todas maneras nosotros, entre otros, le hicimos presente que hoy día lo fundamental es enfocarnos en lo urgente, en gestionar la crisis del COVID-19, en sacar adelante una agenda que permita mitigar los efectos económicos. Si más adelante, y dado que por razones sanitarias se debe volver a evaluar postergar el plebiscito, es algo que hay que hacer más adelante escuchando la voz de los expertos y de la ciencia“, sostuvo el representante de Evópoli. De la reunión también fueron parte los jefes de bancada de los distintos partidos del bloque oficialista. Entre ellos, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba, quien conversó con nuestro medio sobre las conversaciones que tuvieron con el mandatario. En ese sentido, Torrealba reafirmó lo planteado por Evópoli, señalando que hablar de elecciones en estos momentos “no viene al caso”, y que el foco debe estar en cómo sortear la fuerte crisis que se avecina. Pero además, recordó el compromiso que suscribieron quienes dieron el vamos a la reforma constitucional que postergó el proceso para el 25 de octubre. “Desde Renovación Nacional pusimos una condición, y esa condición era que teníamos que revisar las condiciones sanitarias de nuestro país en el mes de julio“, recordó el parlamentario. “Por lo tanto, hoy día tenemos que dejar avanzar al gobierno respecto a la lucha que está llevando frente a la crisis del coronavirus. Esa es la prioridad hoy día en nuestro país. Luego tendremos tiempo para analizar, de manera objetiva y con puntos de vista sanitarios, la realización o no realización de un evento“, aseguró Torrealba. Por su parte, en representación del Partido Regionalista Independiente, de la reunión en La Moneda participó el secretario general del partido, Rodrigo Caramori. En conversación con nuestro medio, Caramori confirmó lo dicho por los otros asistentes, pero fue más duro ante lo esbozado por el mandatario en su entrevista con CNN en español y las razones que deslizó para cambiar la fecha del plebiscito. Consultado por los dichos del Presidente Piñera, el secretario general del PRI sostuvo que “sin duda” generan confusión en la ciudadanía ya que dentro de Chile Vamos nunca se han esbozado argumentos de ese tipo. “Sin duda (que generan confusión), yo creo que las palabras del Presidente en ese sentido, más allá que desconozco el trasfondo de lo que se refería él en concreto, solamente son unas malas declaraciones. Yo creo que trató de explicar otro tema distinto“, comentó Caramori a Radio Universidad de Chile. “Nunca, en ninguna reunión pública y menos privada tampoco, se ha esgrimido algún tipo de argumento como aquél para modificar el calendario electoral. Solamente el tema sanitario puede influir para octubre”, aseveró el secretario general del PRI. Tanto el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, como la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, salieron raudos luego de la reunión. No obstante, esta última ya había señalado que “las elecciones efectivamente hay que evaluarlas”. Desbordes, por su parte, se refirió a la situación al llegar al Congreso Nacional en Valparaíso. Desde ahí, aclaró que como Chile Vamos no han definido una postura respecto de una eventual postergación del plebiscito. No obstante, expresó su opinión personal frente al tema, apuntando en la misma línea que sus correligionarios. “Mi posición es que el plebiscito se debe hacer, salvo que la pandemia o el coronavirus diga otra cosa“, sostuvo el timonel de RN. “La salud de los chilenos está por sobre toda otra consideración, es la primera prioridad, y si el plebiscito no pone en riesgo la salud de los chilenos, hay que hacerlo. Yo creo que el cronograma constitucional se debe respetar, hay un compromiso ante la ciudadanía chilena, y las razones económicas a mi me parece que no son suficientes como para no hacer el plebiscito“, añadió el diputado. Al encuentro con el mandatario, además, asistieron los senadores Iván Moreira (UDI), Felipe Kast (Evópoli), Rodrigo Galilea (RN) y los diputados Torrealba (RN), María José Hoffmann (UDI) y Luciano Cruz Coke (Evópoli). Pese a la completa presentación del panorama económico que hizo el presidente Sebastián Piñera -en la que, según asistentes, esbozó que la crisis derivada del coronavirus será mayor aún que la gran depresión de 1929-, la postura de Chile Vamos pareciera ser la misma: se deben primar criterios sanitarios por sobre los económicos para tomar una decisión respecto del plebiscito.

