Salud Secretario del Colmed y reapertura de malls: "Los túneles de sanitización no sirven" En Recoleta, Las Condes, Independencia, Viña del Mar, Curicó y Concepción ya se anunció que se retoman las atividades comerciales. José Miguel Bernucci pone el acento en que tanto el Consejo Asesor como la Mesa Social han desaconsejado respecto de reuniones de personas en distintas situaciones. Diario Uchile Miércoles 29 de abril 2020 11:37 hrs.

Este miércoles, el reconocido paseo Santa Filomena en el barrio Patronato retoma su funcionamiento. De acuerdo a lo señalado por su gerente comercial, Mario Zacarías, en el área se implementarán las medidas de seguridad señaladas en el protocolo difundido por el Gobierno y que incluyen disponibilidad de alcohol gel, toma de temperatura y límite de clientes en los locales. En Las Condes, también el centro comercial Apumanque prepara su apertura al público para los primeros días de mayo luego de que el martes realizara pruebas de revisión de sus medidas sanitarias. En tanto, el grupo comercial Marina Arauco, cuyos dueños son Parque Arauco y Ripley, ya anunció a sus trabajadores que retomarán sus funciones a partir de la próxima semana. “Considerando la evolución de la pandemia Covid-19 y la necesidad de comenzar a convivir con esta amenaza que nos acompañará por muchos meses más, hemos considerado prudente comenzar a retomar nuestras actividades para ir estableciendo nuestro ‘nuevo-normal’. Por esta razón hemos programado abrir nuestros centros comerciales este próximo 4 de mayo”, se lee en la circular enviada ayer a los colaboradores y firmada por Diego Alliende, gerente comercial del conglomerado. Consultado sobre la decisión de reiniciar la actividad comercial, el secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, señaló en nuestro noticiario Radioanálisis que las recomendaciones tanto del Consejo Asesor como de la Mesa Social han sido consistentes con mantener el distanciamiento y aislamiento social. “El Comité de Expertos ha dicho que hay que mantener cerrado todo lo que no sea indispensable, y dentro de eso están los malls o centros comerciales, pues no pertenecen al aparato productivo principal. Ayer la Mesa Social entregó un comunicado en el que se llama a mantener las medidas de aislamiento social y evitar las aglomeraciones y elloi ttiene que ver tanto con las personas que se reúnen en la Plaza Baquedano, o de la Dignidad, como con otro tipo de reuniones como las que se producirían en los malls”. A la pregunta de si las medidas de sanitización de los locales comerciales, como por ejemplo los cada vez más presentes túneles de sanitización, el especialista en medicina interna fue tajante al señalar que la utilidad de estos mecanismos es nula. “Los túneles de santización no sirven y entregan una falsa situación de seguridad. En cuanto a la sanitización de las tiendas, esta dura hasta que llegan las personas, luego de eso ya no hay sanitización. Estas medidas de seguridad en la práctica no han logrado demostrar su efectividad. Para el manejo de la pandemia en el mundo lo más útil es el aislamiento social y, sobre eso, el lavado de manos, el uso de alcohol gel etcétera, pero la medida más efectiva es el aislamiento social y cualquier cosa que lo disminuya, disminuye la protección de las medidas”. La Cámara de Centros Comerciales mantiene reuniones permanentes con los ministerios de Salud y Economía en orden a trabajar en nuevos protocolos de seguridad sanitarios que permitan al comercio reanudar su actividad económica e instalar, efectivamente, una nueva normalidad.

