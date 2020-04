d715203f31

Política Catalina Pérez (RD): "Hay una oposición que parece querer ser cómplice del gobierno" En conversación con nuestro medio, la diputada y presidenta de Revolución Democrática abordó el rol de la oposición en la crisis sanitaria y aseguró que hay dos oposiciones: "una que quiere renunciar a su rol y otra que se atreve a alzar la voz contra el gobierno". Tomás González F. Jueves 30 de abril 2020 16:31 hrs.

La crisis a raíz del coronavirus también ha hecho lo propio en una oposición que, fracturada desde el estallido social, no ha logrado sostener una postura que haga frente al gobierno de Sebastián Piñera y ha hecho dudar a sus adherentes de las reales posibilidades que tienen de liderar un proyecto político que llegue a gobernar el país. La fantasía del bloque unido que logró el proceso constituyente hoy en día se ha difuminado y las divisiones al interior del sector comenzaron a resurgir en cuanto aterrizó otro problema en nuestro país. En entrevista con nuestro medio, la diputada y presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, advirtió que el ser proyectos políticos diversos no debiese impedir que se avance en una estrategia política común para hacer frente al este gobierno. Sin embargo, precisó que para ella hay dos oposiciones. “Una que parece querer renunciar a su rol y ser cómplice del gobierno, y otra que está empujando cambios y que se atreve a alzar la voz, como estamos haciendo hoy con Renta Básica de Emergencia”. – ¿Por dónde han pasado los problemas que ha tenido la oposición para aunarse y hacer frente al gobierno? “La dificultad para la creación de esa estrategia común radica en que existen sectores que parecen querer renunciar a ser oposición y prefieren ser cómplices de la acción del gobierno, actuando al margen de esta otra oposición que está dispuesta a golpear la mesa y alzar la voz. Eso, lamentablemente, deja a esta segunda oposición en minoría permanentemente”. – Pero hay quienes dicen que la oposición está en estado de ‘hibernación’ y que no podría gobernar. ¿Eso no les preocupa? “No entiendo a quienes esperan que la oposición gobierne. La oposición no va a gobernar y por tanto es el gobierno el que tiene la responsabilidad, así como la tenía el 18 de octubre de resguardar el orden público, la tiene hoy día de encontrar las medidas sanitarias que logren resguardar el derecho a la salud de las personas”. – ¿Esa no es labor de la oposición? “Esas soluciones no las va a encontrar la oposición, porque no le corresponde encontrarlas, y porque simplemente no tenemos atribuciones tampoco para implementar esas definiciones. Si el gobierno espera que gobernemos mediante el Congreso Nacional, le va a ir mal”. – ¿Dónde entra el rol de la oposición? “El rol debe ser avanzar hacia una estrategia política común, que logre poner en el centro una respuesta económica para la clase media y los sectores populares de nuestro país. He visto que no hay disposición de eso en algunos sectores que buscan más bien el camino propio y no ponen en el centro la necesidad de generar mayorías para defender a la gente y exigirle más al gobierno”. “La oposición no puede dejar de hacer su trabajo y levantar la voz cuando creen que se está poniendo en riesgo la vida de la gente”. – ¿Cómo han visto el rol y el manejo del Ejecutivo en medio de esta crisis? “Lamentablemente tenemos un gobierno que ha buscado resguardar con uñas y dientes el actual modelo, incluso a costa de la salud de las personas. Creo que eso ha sido una tremenda vulnerabilidad a la hora de enfrentar la crisis”. – ¿Una vulnerabilidad en qué sentido? “Finalmente el modelo neoliberal y el gobierno están siendo la principal vulnerabilidad política y económica de nuestro país para enfrentar de manera adecuada la crisis sanitaria del COVID-19 y están generando una crisis político y económica importantísima”. – ¿Cómo se puede relacionar esto con el proceso constituyente? “Hoy día las reformas son más necesarias que nunca y son las trabas constitucionales las que nos han impedido avanzar en garantizar los derechos de las personas, la crisis sanitaria ha dejado en evidencia la crisis del modelo neoliberal consagrado en la Constitución Política de Pinochet”. “La relevancia y la importancia del proceso constituyente está más vigente que nunca y vamos a seguir poniendo los esfuerzos ahí para generar una mayoría transformadora en ese proceso”. – ¿Y cómo ve el relato de postergación que se ha intentado instalar respecto del proceso constituyente? “El gobierno logró aglutinar a la oposición en torno a la defensa del plebiscito. Adoptó una posición inentendible que une a nuestro sector, que conecta la mayoría política opositora con una mayoría social opositora al gobierno, una postura que divide sus propias filas que acusan la maniobra”. “El miedo del gobierno y la presión de los grupos empresariales lo empujan a equivocarse y medir fuerzas en algo que ya le arrebatamos el 15 de noviembre. Vamos a tener que seguir defendiendo el Plebiscito en cada paso del proceso”. Foto en portada: Agencia UNO.

