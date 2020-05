ac18fcb3c8

f986bbc098

Covid-19 Salud “Nuestra actitud irresponsable mata a otros”: Minsal critica a quienes salieron de Santiago 985 nuevos contagiados marcan alza por aumento en testeos. En la entrega diaria de información sobre el Covid en Chile, Jaime Mañalich confirmó 7 nuevos fallecidos. Diario Uchile Viernes 1 de mayo 2020 11:25 hrs. Compartir

Al igual que el presidente Sebastián Piñera, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, inició su balance sobre situación del coronavirus en Chile con un homenaje a los trabajadores de la salud y la prensa, por los esfuerzos que los rubros hacen en medio de la pandemia. Sobre la situación de salud, el comentario del Ministro inició con el contexto internacional que, según la Organización Mundial de la Salud supera los 3 millones de contagiados. Sobre Latinoamérica, habló de Brasil y la cantidad de fallecidos que, según cifras oficiales, supera a China. Para Chile, volvió a insistir, en el cambio de actitud al usar el examen de PCR para ir a “buscar en las poblaciones de mayor riesgo a quienes, incluso sin síntomas, a los contagiados”. Por, confirmó el número de aumento en los contagios: 985 casos nuevos, 103 de ellos, documentadamente sin síntomas, advirtió. “Esta división (entre asintomáticos y no) tiene un sentido pragmático, utilitario. En primer lugar, porque los pacientes asintomáticos es altamente probable que no requieran recursos asistenciales”, explicó diciendo la importancia de ir a buscarlos poder realizar la trazabilidad y las cuarentenas necesarias. Leer también: Mesa para frenar coronavirus se divide e Instituto Milenio de Datos suspende su participación “El número de hoy se explica por el aumento del testeo. En la medida que se aumentan los testeos, aumentan los contagiados. De facto, en los últimos tres días hemos aumentado en 80 por ciento el número de exámenes, lo que dice relación con los contagiados”. Sobre los casos recuperados: 9.018 personas que corresponden al 53 por ciento del total. Son ellos, quienes recibirán este Carnet Covid-19. En su comunicación, reiteró el alza en la toma de muestras. “Los que se concentran en la Región Metropolitana” porque aquí se ha concentrado la búsqueda en hogares de ancianos, recintos carcelarios y zonas de precarias condiciones de vida. Sobre los recursos médicos disponibles, el Ministerio confirmó que hay 612 respiradores disponibles, los que van al aumento. En parte, porque hay más equipos, pero porque los pacientes en ventilación sigue bajando, siendo hoy 327 los conectados a respirador. Un 76 por ciento de quienes están en cuidados intensivos. En total, Chile tiene 17.008 casos de coronavirus confirmados, 65 pacientes en estado crítico y 234 fallecidos, siete durante las últimas 24 horas de medición del informe. Jaime Mañalich se refirió al plan de retorno seguro, para poder explicar en qué momento de la pandemia nos encontramos en nuestro país: “En la medida que aumentemos los test, creemos que es probable que tengamos un aumento en el número de casos positivos asintomáticos y sintomáticos”, proporcional a la crecida de los exámenes. “Es importante tener un foco en los números de hospitalizados, fallecidos y pacientes críticos”; dijo para analizar cómo se comporta el virus en nuestro país, lo que según el secretario de Estado se mantendría estable, negando que exista un desfase en la cifras de personas que se encuentren en esa condición. “Hacemos un llamado a que no podemos pretender que controlemos en cada caso por un oficial de la ley las medidas de cuarentena. Debemos apelar a la responsabilidad ciudadana porque las medidas de aislamiento son absolutamente necesarias. Si no se produce el distanciamiento, estaremos muy complicados”, dijo haciendo alusión a la cantidad de personas que han salido de sus casas durante este primero de mayo. Para el Ministro “pensar que solo la autoridad va a permitir que esta pandemia se controle es una absoluta utopia”, esto en relación con la gente que abandonó masivamente la ciudad de Santiago.“La enfermedad está concentrada en esta ciudad (Santiago), entonces la visita de un santiaguino es peligrosa y debe ser muy mal vista porque es un riesgo, porque puede significar que en una semana más estemos en un brote epidémico. ¡Por favor no hagamos daño! Nuestra actitud irresponsable mata a otros y, si no lo entendemos, la ansiada normalidad no va a llegar. Gran parte de la responsabilidad, reside en nosotros”, concluyó.

Al igual que el presidente Sebastián Piñera, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, inició su balance sobre situación del coronavirus en Chile con un homenaje a los trabajadores de la salud y la prensa, por los esfuerzos que los rubros hacen en medio de la pandemia. Sobre la situación de salud, el comentario del Ministro inició con el contexto internacional que, según la Organización Mundial de la Salud supera los 3 millones de contagiados. Sobre Latinoamérica, habló de Brasil y la cantidad de fallecidos que, según cifras oficiales, supera a China. Para Chile, volvió a insistir, en el cambio de actitud al usar el examen de PCR para ir a “buscar en las poblaciones de mayor riesgo a quienes, incluso sin síntomas, a los contagiados”. Por, confirmó el número de aumento en los contagios: 985 casos nuevos, 103 de ellos, documentadamente sin síntomas, advirtió. “Esta división (entre asintomáticos y no) tiene un sentido pragmático, utilitario. En primer lugar, porque los pacientes asintomáticos es altamente probable que no requieran recursos asistenciales”, explicó diciendo la importancia de ir a buscarlos poder realizar la trazabilidad y las cuarentenas necesarias. Leer también: Mesa para frenar coronavirus se divide e Instituto Milenio de Datos suspende su participación “El número de hoy se explica por el aumento del testeo. En la medida que se aumentan los testeos, aumentan los contagiados. De facto, en los últimos tres días hemos aumentado en 80 por ciento el número de exámenes, lo que dice relación con los contagiados”. Sobre los casos recuperados: 9.018 personas que corresponden al 53 por ciento del total. Son ellos, quienes recibirán este Carnet Covid-19. En su comunicación, reiteró el alza en la toma de muestras. “Los que se concentran en la Región Metropolitana” porque aquí se ha concentrado la búsqueda en hogares de ancianos, recintos carcelarios y zonas de precarias condiciones de vida. Sobre los recursos médicos disponibles, el Ministerio confirmó que hay 612 respiradores disponibles, los que van al aumento. En parte, porque hay más equipos, pero porque los pacientes en ventilación sigue bajando, siendo hoy 327 los conectados a respirador. Un 76 por ciento de quienes están en cuidados intensivos. En total, Chile tiene 17.008 casos de coronavirus confirmados, 65 pacientes en estado crítico y 234 fallecidos, siete durante las últimas 24 horas de medición del informe. Jaime Mañalich se refirió al plan de retorno seguro, para poder explicar en qué momento de la pandemia nos encontramos en nuestro país: “En la medida que aumentemos los test, creemos que es probable que tengamos un aumento en el número de casos positivos asintomáticos y sintomáticos”, proporcional a la crecida de los exámenes. “Es importante tener un foco en los números de hospitalizados, fallecidos y pacientes críticos”; dijo para analizar cómo se comporta el virus en nuestro país, lo que según el secretario de Estado se mantendría estable, negando que exista un desfase en la cifras de personas que se encuentren en esa condición. “Hacemos un llamado a que no podemos pretender que controlemos en cada caso por un oficial de la ley las medidas de cuarentena. Debemos apelar a la responsabilidad ciudadana porque las medidas de aislamiento son absolutamente necesarias. Si no se produce el distanciamiento, estaremos muy complicados”, dijo haciendo alusión a la cantidad de personas que han salido de sus casas durante este primero de mayo. Para el Ministro “pensar que solo la autoridad va a permitir que esta pandemia se controle es una absoluta utopia”, esto en relación con la gente que abandonó masivamente la ciudad de Santiago.“La enfermedad está concentrada en esta ciudad (Santiago), entonces la visita de un santiaguino es peligrosa y debe ser muy mal vista porque es un riesgo, porque puede significar que en una semana más estemos en un brote epidémico. ¡Por favor no hagamos daño! Nuestra actitud irresponsable mata a otros y, si no lo entendemos, la ansiada normalidad no va a llegar. Gran parte de la responsabilidad, reside en nosotros”, concluyó.