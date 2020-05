Diputado Juan Luis Castro: “¿Qué país puede retornar a la actividad si no ha superado lo peor de la crisis?”

La discusión sobre las cifras de contagio y la información entregada por el Gobierno a la Organización Mundial de la Salud está lejos de apaciguar. Mientras el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (Imfd) anunció que congela su participación en la Mesa de Datos del coronavirus, debido a la falta de información abierta de datos de salud que permitan hacer el trabajo comprometido, la Socieded de Epidemiología, por su parte emplazó al Gobierno a entregar a la OMS una enmienda respecto del número de contagiados. “El reporte de información parcial o errónea constituye una falta grave que pone en tela de juicio el prestigio bien ganado que tiene la autoridad sanitaria”, dice el documento difundido públicamente la noche del 1 de mayo.

Respecto de esta controversia, el diputado socialista Juan Luis Castro, médico e integrante de la Comisión de Salud expresó su inquietud por la condución del Gobierno durante la pandemia.

“Lo que manda son los datos, no los discursos. La gente cada día ha conocido cifras superiores, que avanzan con una rapidez alarmante y que no habíamos tenido nunca en los dos meses que llevamos de epidemia, por lo tanto si los datos por el Gobierno se triplican y son galopantes, ¿cómo es posible que, a la vez, digan que hay nueva normalidad? Eso es una contradición política y sanitaria enorme. Que el Presidente haya dicho que no podemos seguir acuarentenados en aras de estabilizar el empleo o recuperar la economía, habla de la prioridad que tiene que no es precisamente la salud de la población. Seamos sinceros: aquí hay una grave irresponsabilidad a mi juicio, en el mensaje del Gobierno que por la mañana da un discurso prácticamente de catástrofe en lo sanitario, pero lo hace tratando de llamar a la tranquilidad; y por la tarde dice que la gente debe retornar gradualmente a su actividad. ¿Qué país del mundo puede retornar a la actividad si no he superado lo peor de la crisis? Recién lo están haciendo los países de Europa y muy timidamente, y ellos levan más de 80 días de epidemia y no los 59 que llevamos en Chile”.

Por su parte, el diputado Daniel Verdessi interpeló directamente al Gobierno en cuanto a la necesidad urgente de decretar una cuarentena total en la Región Metropolitana. El representante de la DC y ex director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio manifestó que dado que esta región es la que concentra el 61% de los casos, “es necesario ir a la cuarentena total en esta zona, ya que esto se puede escapar, no estamos en una meseta, ha habido un aumento de los casos”. Además Verdessi expresó la urgencia de prestar oídos a la información que se tiene y la opinión de la mesa técnica, “para que se tomen medidas más severas para frenar ahora, cuando todavía es posible, un colapso del sistema”.

Juan Luis Castro coincidió con el representante de la DC y manifestó sus críticas a la conducción del Gobierno y a los mensajes confusos ques ehan entregado a la población.

“Cuando dos médicos y parlamentarios tenemos una visión sanitaria de cómo son las cosas en la realidad, que las cuarentenas tibias y parciales no sirven, es porque las medidas de aislamiento a medias no se entienden. La gente se aburre porque no entiende que en una esquina no haya virus, y en la siguiente sí y debo estar encerrado en mi casa o se confunde porque le dicen que puede ir a pasear el perro, ir al mall o a tomarse un café. La responsabilidad es de quien conduce y lidera desde el Estado la protección de la población en esta crisis, el Gobierno es la única voz que todos queremos sostener para que conduzca, pero si el Gobierno tiene un discurso ambivalente y que finalmente protege más el futuro de la economía que la salud de la gente, los que somos médicos no podemos sino levantar la voz y decir: ¡basta! porque esto se puede ir de las manos”, expresó tajantemente el miembro de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Si hemos casi triplicado la cifra diaria de casos en esta semana, la pandemia esta en modo PEAK. Y Piñera dice que ya no hay estar en cuarentena(!) Si los datos no mienten, por qué no asume de una vez el Gob. su enorme irresponsabilidad por mantener a la gente sin AISLAMIENTO!! — Juan Luis Castro G. (@DoctorJLCastro) May 2, 2020

En cuanto a la controversia por la mesa de datos, Castro señaló que el Gobierno ha mantendio una actitud de menosprecio hacia los científicos. “Los han ninguneado. Cuando hay controversia dicen que ellos dividen a la población o buscan intereses pequeños y no el nacional. Ahora dicen que ellos exigen cosas que se les han proporcionado siempre y que ellos no las han visto. El Ministro de Salud señala que la Sociedad de Epidemiología actúa de mala fe y que, en vez de preocuparse de lo importante, anda escarbando y provocando divisiones y odios. Todo eso es una especie de discurso nacionalista para tener un pretexto y no reconocer que están escondiendo la pelota, que son ellos los que no entregan todo lo que debieran entregar. Por ejemplo, si afirman que Chile tiene holgura para practicar doce mil tests diarios, ¿ por qué no los han ocupado entonces, desde el día 1? Ellos dicen que ahora están buscando los casos, ¿por qué no empezaron antes? ¿La verdad estuvo desde antes y no se quiso informar o solo se está descubriendo ahora que tenemos más de 1400 casos diarios?.

Finalmente y en relación al rol del Ministerio de las Ciencias, el diputado socialista aseveró que ha cumplido un papel secundario, porque al ser científico está al margen del poder político y no toma decisiones en ese ámbito. “Ignoro si siquiera lo consultan, pero si los que están ahí, que son serios desde el Ministro para abajo, están dando puntos de vista y están quebrándose es porque seguramente se pelearon internamente y no llegaron a acuerdo, entonces esto se está desgranando desde dentro. Cuando el comité asesor dice, hace más de una semana que no fue sido consultado para volver a clases o para el retorno de los funcionarios públicos, cuando las sociedades científicas, que no forman parte de la política, que no son voces interesadas sino colaborativas, cuestionan los datos y la respuesta que se les da es una bofetada y se les critica por no buscar la unidad nacional, esa es una actitud de tapar el sol con un dedo, de creer que se tiene el monopolio de la verdad. Sin embargo cada día hay más fisuras y la verdad sale sola: la gente se da cuenta y siente desconfianza de la voz del Gobierno y del ministro de Salud, la gente no le cree porque se contradice. Ese es el problema de la no conducción de una campaña para el aislamiento estricto que debería haber a lo menos en Santiago en las próximas horas”, concluyó el médico cirujano y ex presidente del Colegio Médico.

Este sábado el Ministro de Ciencias, Andrés Couve, desmintió públicamente un quiebre en la mesa de datos Covid-19 y aseguró que las críticas elevadas a la instancia son injustas ya que la información con la que se cuenta es suficiente y comparable con los estándares europeos. “Hay que transmitir un mensaje de tranquilidad. Las decisiones que se toman todos los días respecto a la epidemia es información con buenos estándares”, aseguró el secretario de Estado.