501e38868a

0c3ddc909f

Cultura Luego de superar el COVID-19, Nova Materia publica canción con sonidos de las protestas chilenas Establecidos en París, Eduardo Henríquez y Caroline Chaspoul pasaron varias semanas contagiados con el nuevo coronavirus. Acá hablan de esa experiencia, su nueva música y la postergada reunión de Pánico: “En algún momento se va a hacer”, prometen. Rodrigo Alarcón L. Sábado 2 de mayo 2020 13:04 hrs. Compartir

La tarde del domingo 29 de marzo pasado tenía un único plan para Eduardo Henríquez y Caroline Chaspoul: debían saltar a uno de los escenarios principales del festival Lollapalooza Chile para poner fin a los ocho años de receso de Pánico, la banda que ambos lideraron desde los ‘90 entre Chile y Francia. Pero como es sabido, todos los planes se habían derrumbado para entonces. La realidad es que ese domingo estuvieron no solo en París, la ciudad en la que viven hace años. Además, se habían contagiado de Covid-19, el virus que obligó a postergar ese evento y prácticamente toda la actividad en vivo a nivel global. “Ha sido largo el confinamiento. Empezamos por enfermarnos ambos y pasamos como tres semanas con el virus”, dice Henríquez desde la capital francesa. “Es una enfermedad rarísima. A nosotros no nos pegó tan fuerte, pero fue súper cansador”. Aunque no se sometieron a un test que lo ratificara, no hay mayor espacio para dudas, afirma Chaspoul: “No se parece a nada, pasas de un síntoma a otro. Es muy extraño, por eso estamos casi seguros de que fue Covid-19, no fue una gripe o una neumonía. Nos enfermamos como tres semanas, pero no fue tan trágico. Ahora estamos bien, contestándote, vivos”, se ríe. “Lo que pasa es que acá no hay tests disponibles para la gente común. Como hay pocos, se guardan para el personal médico, las personas que están en los hospitales, etc. Nadie puede tener certeza, pero mucha gente piensa que lo tuvo y nosotros somos parte de ellos”, detalla su compañero. Ya repuestos, lo que concentra al dúo es Strenght, el EP que acaban de editar con el proyecto que iniciaron justo después de Pánico y que bautizaron como Nova Materia. Con tres versiones distintas de la composición homónima, es su primera publicación desde It comes (2018), un álbum en el que plasmaron una combinación de electrónica y sonidos recogidos de piedras, minerales y toda clase de objetos. Esa misma fórmula fue la génesis de Strenght, pero en un contexto radicalmente distinto: esta vez no fueron piedras encontradas en un entorno natural, sino las que un grupo de personas golpeaban contra el edificio corporativo de Telefónica, en plenas manifestaciones en el centro de Santiago. Así lo relata Henríquez: “En noviembre pasado tenía programado un viaje a Santiago para hacer un workshop con estudiantes de arquitectura. Fuimos a registrar sonidos a las manifestaciones con la idea de trabajar con eso después y ahí grabé cantidad de ruidos, pero algo que me marcó mucho fue ese muro de metal al que la gente estaba pegándole. Ese sonido fortísimo y esa imagen impactante me pareció icónica. Lo grabé y, cuando volví a París, lo ocupamos como base para escribir el tema”. “La canción empezó con la revolución en Chile, pero salió ahora y tiene una doble historia”, añade Chaspoul. “Está claramente dirigido a la gente por la revolución en Chile y en otras partes del mundo, pero también por lo que pasa hoy, con esto de enfrentar un virus, que nadie sepa cómo va a terminar la historia y cómo vamos a reconstruirnos todos”. Ese sonido de piedras está muy relacionado con lo que ya hacía Nova Materia… Caroline Chaspoul: Una de las particularidades de Nova Materia es usar, justamente, las materias. Cuando Eduardo escuchó eso, fue bastante visceral que lo grabara. Es lo que nos atrae a nivel de sonido, pero también en el sentido de que es algo rudo, brutal, primitivo, que viene de las profundidades. Era perfecto como emblema de un nuevo tema. Eduardo Henríquez: Queríamos hacer algo simple y enviar una suerte de contribución a lo que estaba sucediendo. Por eso se llama Strenght, con la idea de enviar fuerza. También era una forma de dar a conocer una situación local, la chilena, y ponerla en perspectiva con una situación más global. Nosotros teníamos planeada la salida de este EP antes de que comenzara la crisis del Covid-19, pero igual tenía sentido sacarlo, porque se han revelado también muchas fallas a nivel social y político: no hay igualdad en la manera de vivir este confinamiento. “Fue un golpe” Pánico fue uno de los grupos más singulares entre los que estuvieron activos en Chile desde los ‘90: en sus siete discos, varios EPs y otras participaciones transitaron por el punk, la sicodelia, la cumbia, la electrónica y la experimentación, siempre de la mano de una estética inusual para el circuito de esa época. Por eso, el retorno del grupo -que completan el guitarrista Memo Dumay y el baterista Sebastián Arce- había generado una expectativa que quedó en suspenso. CC: Estábamos totalmente excitados. De hecho, alcanzamos a viajar a Chile y supimos que el festival se había anulado cuando llegamos. Fue muy duro para el grupo y todo el equipo técnico con el que trabajamos, fue un golpe, pero nosotros estamos dispuestos. Aunque creo que nadie sabe mucho, no dudo de que se hará. EH: Con Pánico no tocamos hace casi diez años, entonces habíamos hecho todo un trabajo para volver a poner en pie nuestra discografía en servicios de streaming, para que el público tuviera todo el material a disposición. Todo eso quedó en nada. Como habíamos decidido armar el show en Chile, viajamos tres semanas antes de Lollapalooza y tuvimos 24 horas muy locas en Santiago. Quedamos con esa frustración, pero en algún momento se va a hacer. Después de tantos años, ¿qué los había impulsado a volver? EH: Pánico nunca se separó. Nunca lo necesitamos, porque para qué hacer cosas tan definitivas y dramáticas… CC: La vida no es tan así. EH: Lo que sí podemos decir es que probablemente nunca más hagamos un álbum de temas nuevos, no sentimos esa necesidad. Sí tenemos ganas de juntarnos de vez en cuando a tocar y revivir los temas. Es inexacto decir que Pánico se separó, pero tampoco es un grupo activo. Ahora, las motivaciones fueron varias. Surgió la invitación de Lollapalooza, le preguntamos a Memo y Sebastián y ellos estuvieron súper positivos a la idea. Mucha gente ha escuchado hablar de Pánico y nunca nos ha visto en vivo. Además, esta proposición se transformó en algo muy distinto cuando surgió la revolución chilena, muchos temas del grupo tenían que ver con eso. La posibilidad de redescubrir Pánico para el público en Chile nos pareció importante y no queríamos perder la oportunidad. Foto: Facebook Nova Materia.

La tarde del domingo 29 de marzo pasado tenía un único plan para Eduardo Henríquez y Caroline Chaspoul: debían saltar a uno de los escenarios principales del festival Lollapalooza Chile para poner fin a los ocho años de receso de Pánico, la banda que ambos lideraron desde los ‘90 entre Chile y Francia. Pero como es sabido, todos los planes se habían derrumbado para entonces. La realidad es que ese domingo estuvieron no solo en París, la ciudad en la que viven hace años. Además, se habían contagiado de Covid-19, el virus que obligó a postergar ese evento y prácticamente toda la actividad en vivo a nivel global. “Ha sido largo el confinamiento. Empezamos por enfermarnos ambos y pasamos como tres semanas con el virus”, dice Henríquez desde la capital francesa. “Es una enfermedad rarísima. A nosotros no nos pegó tan fuerte, pero fue súper cansador”. Aunque no se sometieron a un test que lo ratificara, no hay mayor espacio para dudas, afirma Chaspoul: “No se parece a nada, pasas de un síntoma a otro. Es muy extraño, por eso estamos casi seguros de que fue Covid-19, no fue una gripe o una neumonía. Nos enfermamos como tres semanas, pero no fue tan trágico. Ahora estamos bien, contestándote, vivos”, se ríe. “Lo que pasa es que acá no hay tests disponibles para la gente común. Como hay pocos, se guardan para el personal médico, las personas que están en los hospitales, etc. Nadie puede tener certeza, pero mucha gente piensa que lo tuvo y nosotros somos parte de ellos”, detalla su compañero. Ya repuestos, lo que concentra al dúo es Strenght, el EP que acaban de editar con el proyecto que iniciaron justo después de Pánico y que bautizaron como Nova Materia. Con tres versiones distintas de la composición homónima, es su primera publicación desde It comes (2018), un álbum en el que plasmaron una combinación de electrónica y sonidos recogidos de piedras, minerales y toda clase de objetos. Esa misma fórmula fue la génesis de Strenght, pero en un contexto radicalmente distinto: esta vez no fueron piedras encontradas en un entorno natural, sino las que un grupo de personas golpeaban contra el edificio corporativo de Telefónica, en plenas manifestaciones en el centro de Santiago. Así lo relata Henríquez: “En noviembre pasado tenía programado un viaje a Santiago para hacer un workshop con estudiantes de arquitectura. Fuimos a registrar sonidos a las manifestaciones con la idea de trabajar con eso después y ahí grabé cantidad de ruidos, pero algo que me marcó mucho fue ese muro de metal al que la gente estaba pegándole. Ese sonido fortísimo y esa imagen impactante me pareció icónica. Lo grabé y, cuando volví a París, lo ocupamos como base para escribir el tema”. “La canción empezó con la revolución en Chile, pero salió ahora y tiene una doble historia”, añade Chaspoul. “Está claramente dirigido a la gente por la revolución en Chile y en otras partes del mundo, pero también por lo que pasa hoy, con esto de enfrentar un virus, que nadie sepa cómo va a terminar la historia y cómo vamos a reconstruirnos todos”. Ese sonido de piedras está muy relacionado con lo que ya hacía Nova Materia… Caroline Chaspoul: Una de las particularidades de Nova Materia es usar, justamente, las materias. Cuando Eduardo escuchó eso, fue bastante visceral que lo grabara. Es lo que nos atrae a nivel de sonido, pero también en el sentido de que es algo rudo, brutal, primitivo, que viene de las profundidades. Era perfecto como emblema de un nuevo tema. Eduardo Henríquez: Queríamos hacer algo simple y enviar una suerte de contribución a lo que estaba sucediendo. Por eso se llama Strenght, con la idea de enviar fuerza. También era una forma de dar a conocer una situación local, la chilena, y ponerla en perspectiva con una situación más global. Nosotros teníamos planeada la salida de este EP antes de que comenzara la crisis del Covid-19, pero igual tenía sentido sacarlo, porque se han revelado también muchas fallas a nivel social y político: no hay igualdad en la manera de vivir este confinamiento. “Fue un golpe” Pánico fue uno de los grupos más singulares entre los que estuvieron activos en Chile desde los ‘90: en sus siete discos, varios EPs y otras participaciones transitaron por el punk, la sicodelia, la cumbia, la electrónica y la experimentación, siempre de la mano de una estética inusual para el circuito de esa época. Por eso, el retorno del grupo -que completan el guitarrista Memo Dumay y el baterista Sebastián Arce- había generado una expectativa que quedó en suspenso. CC: Estábamos totalmente excitados. De hecho, alcanzamos a viajar a Chile y supimos que el festival se había anulado cuando llegamos. Fue muy duro para el grupo y todo el equipo técnico con el que trabajamos, fue un golpe, pero nosotros estamos dispuestos. Aunque creo que nadie sabe mucho, no dudo de que se hará. EH: Con Pánico no tocamos hace casi diez años, entonces habíamos hecho todo un trabajo para volver a poner en pie nuestra discografía en servicios de streaming, para que el público tuviera todo el material a disposición. Todo eso quedó en nada. Como habíamos decidido armar el show en Chile, viajamos tres semanas antes de Lollapalooza y tuvimos 24 horas muy locas en Santiago. Quedamos con esa frustración, pero en algún momento se va a hacer. Después de tantos años, ¿qué los había impulsado a volver? EH: Pánico nunca se separó. Nunca lo necesitamos, porque para qué hacer cosas tan definitivas y dramáticas… CC: La vida no es tan así. EH: Lo que sí podemos decir es que probablemente nunca más hagamos un álbum de temas nuevos, no sentimos esa necesidad. Sí tenemos ganas de juntarnos de vez en cuando a tocar y revivir los temas. Es inexacto decir que Pánico se separó, pero tampoco es un grupo activo. Ahora, las motivaciones fueron varias. Surgió la invitación de Lollapalooza, le preguntamos a Memo y Sebastián y ellos estuvieron súper positivos a la idea. Mucha gente ha escuchado hablar de Pánico y nunca nos ha visto en vivo. Además, esta proposición se transformó en algo muy distinto cuando surgió la revolución chilena, muchos temas del grupo tenían que ver con eso. La posibilidad de redescubrir Pánico para el público en Chile nos pareció importante y no queríamos perder la oportunidad. Foto: Facebook Nova Materia.