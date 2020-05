501e38868a

Nuevo representante del Club Social Colo-Colo: "Podemos buscar un acuerdo con los jugadores" Un conflicto que no se apacigua es el que enfrenta a jugadores con la dirección de Blanco y Negro, en medio de una crisis económica y de relaciones que se avizora más grave que la del 2002. Sábado 2 de mayo 2020

Luego que Blanco y Negro anunciara que se acoge a la Ley de Protección al Empleo. De acuerdo a lo señalado por la dirigencia, los jugadores no habrían aceptado la propuesta de rebaja de sueldos, lo que después fue rebatido por el plantel en voz de Esteban Paredes quien señaló que el plantel estaba dispuesto a la rebaja y que el problema habría sido respecto de una posible devolución de lo descontado durante la temporada 2021. La discusión fue subiendo de tono y terminó con la salida de un histórico colocolino como Daniel Morón de la directiva. Quien ocupó su lugar, José Miguel Sanhueza, manifestó en entrevista con El Mercurio que espera que el Club Social y Deportivo pueda actuar como “mediador” en el conflcito entre jugadores y Blanco y Negro. “Hay plazos y trámites que ya están corriendo, pero eso no implica que no podamos llegar a un acuerdo”, aeguró el sociólogo, quien además se refirió a los dichos de Esteban Paredes respecto de la mala administración que ha tenido la sociedad anónima con el equipo. “Como club social hemos sido siempre muy críticos con la administración de Blanco y Negro. El modelo de las sociedades anónimas deportivas no fue lo que se esperaba”. “Salvo en dos oportunidades, todos los años hay números rojos. Esperamos que como representantes del club social podamos aportar para mejorar esa situación”, concluyó Saanhueza. La situación del plantel es compleja, pues, según reporta AS, hay nueve jugadores que terminan contrato este año: esteban Paredes, ju7lio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Pablo Mouche, Carlos Carmona, Óscar Opazo, Miguel Pinto, Nicolás Maturana y Darío Melo, quienes podrían iniciar negociaciones con otros clubes a partir de junio. Foto @csdcolocolo.cl

