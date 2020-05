a671136f70

Política De "Nueva Normalidad" a "La Batalla de Santiago": el giro abrupto de La Moneda tras el aumento de los contagios Un cambio de foco que surge a raíz del único error que reconocen dentro del círculo más cercano al Mandatario: no haber dado a entender que la 'nueva normalidad' no iba a suceder 'mañana', sino que "el día de mañana", en sentido figurado. Tomás González F. Lunes 4 de mayo 2020 20:49 hrs.

El explosivo aumento en nuestro país de los contagios por COVID-19 echó por tierra las aspiraciones de “nueva normalidad” y “retorno seguro” del gobierno de Sebastián Piñera. En tan solo dos semanas se habló de la vuelta a clases de los escolares, del regreso a sus puestos de trabajo de los funcionarios públicos y de la apertura de centros comerciales. Pero terminó abruptamente en un incremento de más del 40 por ciento en los casos confirmados -de los cuales más del 80 son de la Región Metropolitana- y nuevas medidas restrictivas decretadas a último minuto por la autoridad sanitaria. Ya desde su origen, la frase “nueva normalidad” generó incomodidad en aquellos actores que viven más de cerca los efectos de la pandemia y tanto alcaldes, dirigentes sindicales y expertos cuestionaron los alcances que podía tener el celebrar antes de que se produjera un peak de contagios, que el mismo Ejecutivo había agendado para fines de abril y principios de mayo. Desde el Colegio Médico han tenido una postura tajante desde que se comenzó a hacer reiterativo el uso del concepto por parte del Gobierno y así lo reafirmó este lunes su presidenta Izkia Siches quien, frente al significativo aumento de casos confirmados, aseguró que “la nueva normalidad fue un paso en falso”. En conversación con nuestro medio, el vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza, profundizó en la posición que existe al interior del gremio respecto del que, señalan, ha sido un concepto que “desde un inicio ha llamado a la confusión”. “Ese término siempre nos incomodó, no lo podemos compartir de ninguna forma. Lo que sí entendemos, es que durante mucho tiempo vamos a tener que vivir de una forma diferente, con medidas que distan de las que habitualmente hemos tenido, una forma distinta de relacionarnos. Pero nueva normalidad no es así, porque no vamos estar durante mucho tiempo en ningún tipo de normalidad”, sostuvo Meza. “Los mensajes que debe dar la autoridad sanitaria deben ser categóricos, claros, que no tengan ninguna posibilidad de ser mal interpretados“, agregó el dirigente del Colegio Médico. “Cuando uno le dice a la gente que se debe quedar en su casa, pero por un lado un ministro anuncia que se abrirán más de cien malls, otro alcalde habla que se abrirá un mall emblemático de la ciudad de Santiago y una serie de otras situaciones como esa que llaman a la confusión, incluso cuando una subsecretaria habla de empezar a tomar once con las amigas, son elementos que confunden a la comunidad y hacen pensar que le vamos ganando a esta epidemia. Pero nosotros insistimos, estamos recién en el primer tiempo y no sabemos cuán grave va a ser“, advirtió. Muy en su estilo, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que no hay mensajes confusos. “Yo no veo ambivalencia”, señaló este lunes, refiriéndose al llamado que se había hecho a una nueva normalidad y cómo éste se relacionaba con el aumento de las medidas restrictivas en la Región Metropolitana. Pero también él dejó de utilizar el concepto y acuñó otro de su autoría, aseguran en Palacio, por iniciativa propia. “La Batalla de Santiago” fue el título que le dio al cambio de estrategia con que La Moneda busca poner el foco en el grave incremento de contagios en la capital y dejar atrás la alicaída ‘nueva normalidad’. Una batalla contra “la estupidez humana”, como la calificó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, refiriéndose a las fiestas con cientos de personas que se hicieron en Maipú y Melipilla, que se sumaron a otros miles que intentaron salir de Santiago el pasado fin de semana. Pero para el analista político y académico de la Universidad de Chile, Ernesto Águila, es necesario hacer una diferencia entre el caso de aquellos a los que se refiere Blumel y quienes deben salir todos los días a trabajar o a realizar trámites necesarios. En ese sentido, Águila señaló que la estrategia del Ejecutivo sigue siendo la misma que tuvo durante el período posterior al 18 de octubre, en donde los errores del Gobierno son rápidamente atribuidos a la gente. “Como las cifras ya no empezaron a calzar con el discurso exitoso, el guión siguiente es echarle la culpa a los ciudadanos”, sostuvo en conversación con Radioanálisis. “Parte de ese comportamiento tiene que ver con una autoridad que tiene problemas de credibilidad por una parte, y también con una autoridad que ha señalado erráticas, por otra”, añadió el analista. Y es que más allá de una autocrítica y pese a admitir, puertas adentro, que hubo una confusión sobre el concepto, en el Gobierno existe una convicción de que el problema estuvo en el receptor y no en el emisor. Así también se expresó en la reunión de este lunes entre el Presidente y su Comité Político en donde, según presentes, se habló del tema y se expuso que el aumento de los contagios no tiene que ver con la estrategia que ha llevado la autoridad sanitaria, sino que más bien con una actitud irresponsable de la comunidad y el aumento de la capacidad de testeo. Así se gestaron las palabras que más tarde diría a todo el país el Mandatario, en una alocución similar a la que hizo ante las primeras críticas por una aparente actitud ‘exitista’ del Ejecutivo y la autoridad sanitaria. Lejos del discurso del “retorno seguro” o la “nueva normalidad”, Sebastián Piñera hizo un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención, redirigiendo el mensaje de tranquilidad hacia la capacidad de la red asistencial en el país, sin hacer mención a los que habían sido los conceptos más utilizados en sus discursos. “Sin duda, la pandemia del coronavirus es una amenaza formidable, es un peligro gigantesco, es un desafío enorme que tenemos que enfrentar”, sostuvo Piñera este lunes mientras anunciaba la entrega del Bono Invierno. “Frente a esta tremenda pandemia no hay ningún espacio para falsos triunfalismos, falsas confianzas, para bajar los brazos, porque todavía tenemos que seguir combatiendo a esta pandemia con toda la fuerza del mundo”, agregó. “Un cambio de foco”, admiten en La Moneda, que surge a raíz del único error que reconocen dentro del círculo más cercano al mandatario: un fracaso, al menos, en no haber dado a entender que este concepto mundial de “nueva normalidad” no iba a suceder ‘mañana’, sino que “el día de mañana”. En concreto, entre septiembre y noviembre, período en que el Gobierno espera retomar los discursos de “retornos seguros” y “nuevas normalidades”. Foto en portada: Agencia UNO.

