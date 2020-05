a671136f70

Covid-19 Educación Nacional Mineduc y profesores se enfrentan por vuelta a clases: Gremio acusa no conocer el plan de retorno La cartera de Educación fijó para mayo el retorno gradual a las clases, sin entregar una fecha específica. Hoy en sesión especial de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, el ministro Raúl Figueroa reconoció la dificultad de ejecutar este plan, mientras que el presidente del colegio profesional, Mario Aguilar, acusó no conocer ninguna estrategia. Diario Uchile Lunes 4 de mayo 2020 19:54 hrs.

Este lunes, en sesión especial de la Cámara de Diputados, la comisión de Educación recibió al ministro Raúl Figueroa y al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. El titular de la cartera en Educación fue enfático en señalar que las clases en línea nunca podrán compensar la realización de clases de manera presencial, además de expresar que el volver a clases es ”una cuestión de equidad”. En la reunión, además, aprovechó de rechazar las críticas que se realizaron por haber decretado en mayo el inicio de las clases presenciales, cuando las autoridades sanitarias establecieron este tiempo como el peak del brote de coronavirus. “Todo lo que aquí se ha planteado, ha sido recogido, y creo que eso es importante que se sepa y que se note, pero no vamos a salir simplemente enumerando problemas, vamos a salir de esta situación dando soluciones a los problemas que se identifiquen. Quedarnos simplemente en la identificación de problemas creo que es una cuestión que claramente nos frena en el trabajo que como país tenemos que abordar” expresó Figueroa. Sin embargo, Figueroa sostuvo que mantendrán con las decisiones de retornar a las clases presenciales donde sea posible. El representante del gremio de profesores, Mario Aguilar, no hizo esperar sus críticas ante las decisiones que se han tomado desde el Ministerio, acusando de “pantomima” las reuniones que la cartera ha llevado a cabo con sectores de la educación, dejando de lado a quienes son parte integral del sistema educativo. Además, acusó el hecho de enterar del plan de retorno a clases extraoficialmente. “Nosotros no conocemos ese plan de retorno a clases, no nos ha sido informado, no hemos sido invitados a tratar el tema. Nosotros hemos propuesto que se pueda generar una mesa de trabajo donde estén los expertos sanitarios y los miembros de las comunidades educativas. En esa integralidad de opiniones es donde es posible llegar a las mejores visiones del problema”, aseguró Aguilar. Además, se hizo presente en la sesión la académica de la Universidad Católica de Valparaíso y parte de la Submesa Social de Educación por el Covid 19, Verónica López, quien comunicó su descontento con la medida de volver a clases presenciales, pues no existen dichas condiciones. “Nosotros no estamos de acuerdo con el anuncio por parte del Ministerio de Educación del regreso, ni en abril ni en mayo, porque aún no se cumplen las condiciones sanitarias, todavía no hay garantías de información necesarias para tomar decisiones respecto de que si se cumplen o no las condiciones sanitarias que ya se han mencionado. Nuestra pregunta, más allá del cuándo, nos gustaría insistir en el cómo”, dijo la también directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Esta mañana, en conversación con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, el Doctor en Educación y académico del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile Cristian Bellei, puntualizó otra perspectiva al tema, considerando beneficioso la vuelta a clases para sectores que puedan realizarla, esto, siempre y cuando, se tome en consideración a las familias y al profesorado. “Dado que va a tener que ser muy descentralizado, debiera ser muy participativo. En las comunidades donde se den las mejores situaciones para volver lo más parecido a las clases presenciales, las familias debiesen verlo como un gran beneficio, un privilegio. Esta percepción solo va a ser posible si las familias comprenden eso y hayan participado en el proceso. Si no, van a sentir que están probando con ellos y que son los conejillos de indias para ver qué pasa”, aseguró. Aún no existen fechas tentativas para el retorno a clases, a las señales del Ministerio de Educación de seguir con el plan de retorno. Se espera que mañana realice una nueva sesión en la Comisión de diputados que ve estos temas, contando nuevamente con la presencia con los representantes del gremio de profesores.

