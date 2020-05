a671136f70

e403a0d875

Derechos Humanos Justicia Nacional Presidenta Colegio de Periodistas: “El periodismo en Chile está bajo una cierta amenaza” Nathalie Castillo denunció los hechos de violencia de Carabineros contra equipos de prensa. La situación se vivió durante las manifestaciones del 1 de Mayo. A esta crítica se suma una serie de factores que precarizan este ejercicio profesional. Maria Luisa Cisternas Lunes 4 de mayo 2020 19:44 hrs. Compartir

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Trabajador y Trabajadora, un grupo de profesionales del área de la comunicación, que se encontraban cubriendo las manifestaciones que se realizaron tanto en Santiago como en Valparaíso, fueron reprimidos por funcionarios de Fuerzas Especiales. Al respecto de estos acontecimientos se refirió la presidenta del Consejo Nacional del Colegio de Periodistas, Nathalie Castillo en Radioanálisis de radio Universidad de Chile, donde rechazó categóricamente estos hechos de violencia que, según lo señalado por la dirigenta, se registran desde el estallido social. “Condenamos las acciones que tuvo el Estado de Chile por medio de Carabineros por ejercer la fuerza, no solo contra los manifestantes y dirigentes sociales, sino también contra trabajadores y trabajadoras de la prensa, que se encontraban desarrollando sus funciones informativas tan importantes en el contexto de esta pandemia y también en lo que es la protesta social. Ellos son agredidos y por supuesto llevados a las diferentes comisarías tanto en Santiago como Valparaíso, contraviniendo este principio tan importante de la libertad de expresión, de información y libertad del ejercicio de la prensa”. Respecto a los argumentos esgrimidos por los funcionarios de Carabineros ante su actuar, se encuentra el hecho de que advirtieron a periodistas sin credencial ni salvoconducto a la hora de estar registrando las manifestaciones. Una explicación que Castillo valoró como una excusa ante la represión desproporcionada. “Nosotros y nosotras creemos que las justificaciones, como de que no portaran credencial o identificación, no constituyen una justificación por parte de carabineros para llevar a nuestros colegas detenidos. Creemos que las medidas sanitarias que existen a propósito de la pandemia, no pueden ser utilizadas como excusa para reprimir el ejercicio profesional de los y las trabajadoras de la prensa. Y esto es una práctica que no solo se ha podido vivenciar durante el primero de mayo, donde vimos represión injustificada, sino que ya durante las últimas semanas tuvimos algunos reportes de periodistas que estaban siendo detenidos a propósito de este pequeño florecer de manifestaciones sociales luego de la pandemia. Recordemos que durante los últimos meses, el estallido social o las protestas bajaron la intensidad a propósito de coronavirus pero, en ningún momento la prensa ha dejado se actuar en su rol de informar”. Estos hechos de violencia hacia periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos y fotoreporteros, se enmarcan además en la conmemoración del día mundial de la libertad de prensa, un derecho que, según Castillo, se encuentra sistemáticamente vulnerado en nuestro país ante el enajenamiento del Estado hacia los tratados internacionales a los que suscribe. “Recordemos que los tratados internacionales que el Estado de Chile ha firmado y ratificado respecto a la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho de la información, no se están respetando, al menos en lo que vimos este fin de semana. Esto evidentemente representa un atentado a la democracia, que ya se ha visto debilitada por las diferentes violaciones a los derechos humanos”. “La “democracia” ha sido esquiva con el sistema informativo, no existe pluralismo, tenemos una enorme precariedad laboral y las agresiones a la prensa vienen cobrando intensidad desde el estallido social en adelante. Las agresiones van desde situaciones muy graves como la pérdida de ojos, fracturas, pérdida de equipos a golpes varios y mediante y gases lacrimógenos o pimienta”, denunció la presidenta del Colegio de Periodistas de la región Metropolitana, Oriana Zorrilla. Estas denuncias ya se han dado a conocer por parte del gremio ante organismos internacionales y diferentes relatorías para la libertad de expresión, en sus visitas realizadas al país, en el contexto del estallido social, afirmó Castillo. “Vamos a perseverar en estas iniciativas. Creemos que no solamente tenemos que hablar de la represión por parte del Estado y de carabineros, que ejecuta la acción. En nuestras declaraciones hemos emplazado al Director de Carabineros, Mario Rozas, y al Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, a dar explicaciones sobre el actuar de las fuerzas especiales y a todo este tipo de limitaciones graves que han sucedido, no solo en la detención de nuestros colegas, sino también en las restricciones de la libertad de prensa que son un hecho grave”. Ojos en el proceso constituyente Este tipo violencia directa es una de las tantas vulneraciones a las que están sometidos los profesionales de la comunicación en el ejercicio diario de sus funciones, afirmó Castillo, y es que el periodismo en nuestro país se encuentra bajo una cierta amenaza a propósito de la inestabilidad laboral y de los contratos precarios que existe en el sector, aseveró. En esa línea, la Presidenta del Consejo Nacional, reparó en la importancia del proceso constituyente para fortalecer el sector de las comunicaciones y garantizar el derecho a la comunicación que tribute a una democracia plena para la ciudadanía. “Las Naciones Unidas exigen a los gobiernos el garantizar a los comunicadores el poder desarrollar su trabajo con plena libertad, no solamente en el marco de esta pandemia, sino en esta acción sistemática que ejercen los estados para resguardar este control social que existe. Por eso, como Colegio de Periodistas, para poder seguir fortaleciendo nuestro sector y no solamente para quienes pertenecemos a la organización, debemos avanzar en una plataforma amplia que nos permita trabajar en conjunto el derecho a la información como un derecho humano en el marco de esta nueva constitución. No hay que perder de vista el proceso constituyente que se levanta a propósito de las manifestaciones de octubre y que pone en evidencia la necesidad de la ciudadanía, de las audiencias, de tener información de calidad y diversidad de voces en las que se vean representados en los medios de comunicación y así entregar sus perspectivas territoriales, locales y pluriculturales con información tan necesaria para el robustecimiento democrático”, declaró. Detención de Danilo Ahumada En la búsqueda de responsabilidades y reparaciones, el Colegio de Periodistas se encuentra preparando las acciones legales por las agresiones arbitrarias en manos de las fuerzas del Estado, entre las que se encuentran la detención del presidente el gremio en la región de Valparaíso, Danilo Ahumada. “Durante esta semana no solo vivimos estas detenciones masivas a periodistas, sino también a uno de nuestros dirigentes nacionales en la ciudad de Valparaíso, el presidente regional Daniel Ahumada, quien ya por segunda vez recibe represión de carabineros. Por este motivo es que nos estamos asesorando y preparando para poder realizar diversas acciones que vayan en sentido de la defensa irrestricta de la libertad de expresión”. En esa línea, la presidenta del gremio consideró una contradicción el hecho que la autoridad de gobierno de la V región, el intendente Jorge Martínez, diera disculpas públicas a los periodistas y profesionales de la comunicación a raíz del violento actuar de carabineros, mas, no ha cesado en la querella interpuesta contra el periodista. “Vamos a presentar un oficio a la Intendencia de la región de Valparaíso, exigiendo el retiro de la querella de la autoridad regional a nuestro dirigente Danilo Ahumada. Creemos que hay una persecución que no podemos tolerar, por lo que es necesario ingresar esa presentación a la Intendencia como también desarrollar algunas presentaciones y denuncias al Ministerio Público, tanto en Valparaíso como en Santiago, para poder encontrar a aquellas personas que sean responsables de estas agresiones a la prensa. Paralelamente, vamos a seguir preparando la presentación de una petición a organismos internacionales para denunciar lo que sucedió este primero de mayo en nuestro país”, afirmó Nathalie Castillo. Leer también: Lucía Dammert: “El Ministerio del Interior no da el ancho para encargarse de temas de seguridad” Por su parte, el dirigente Danilo Ahumada dio cuenta de la violenta detención de la que fue protagonista, junto a un gráfico del diario La Estrella y un grupo de manifestantes, en circunstancias que se encontraba realizando un registro para el canal de televisión de la Universidad de Playa Ancha. “Fui subido a un carro policial y trasladado a la segunda comisaría de Valparaíso. Nunca se nos explicó el por qué estábamos detenidos y qué norma habíamos infligido, porque además era una movilización tremendamente pacifica, no había corte de calle”, relató Ahumada. Ante la vivencia, el periodista denunció un des criterio por parte de la fiscalía y un uso desproporcionado e irracional de la fuerza de carabineros, quienes tampoco tuvieron resguardo de las medidas sanitarias, como de aislamiento social, una vez ingresaron a los detenidos a comisaria. “A mi juicio, carabineros actúa sin ningún tipo de protocolo serio, completamente enajenados, sobretodo dentro de las comisarías, con una acción desproporcionada. El fiscal, a criterio de él, determinó liberar a número importante de manifestantes, a mí me mantuvo detenido junto a otros dirigentes y pasé la noche en la comisaría”. El periodista apuntó toda la responsabilidad política de los hechos acontecidos el primero de mayo y de los que fue víctima, al intendente Jorge Martínez, quien aseguró, ha amparado estas prácticas de violencia. “Mi detención se declaró ilegal, eso quiere decir que no existe delito y así todo el Intendente sigue perseverando en mantener la querella que esta interpuesta contra mí y a otra gente que participó en la movilización, y ese doble discurso lo hace aún más preocupante, porque es un discurso vacío y nace de la máxima autoridad regional. Esto afecta a la credibilidad que debe tener la autoridad con la ciudadanía y sobretodo con los medios de comunicación”. Leer también: Operación Huracán: preparación de juicio oral quedó pospuesta hasta septiembre Ahumada puntualizó también en la contradicción que existe entre los argumentos detrás de esta detención, que apuntan a una infracción de las medidas sanitarias por parte de los manifestantes al salir a protestar a la vía pública, en circunstancias que la ciudad funciona con normalidad y con una presencia importante de personas circulando por las calles. “Cuando salí de la comisaría el día sábado, habían filas para entrar a Falabella, que está al lado de la comisaría, en circunstancias que a nosotros nos detienen por infringir las medidas sanitarias en el marco del Covid-19, entonces es una contradicción enorme. La ciudad funciona tranquilamente, está llena, entonces es un des criterio porque el Primero de mayo es una fecha que todo el mundo sabe qué se conmemora. Por otro lado, era un grupo reducido, efectivamente eran más de cincuenta personas, pero todos ellos acataron las medidas de seguridad y de distancia social. Hay vídeos que así lo muestran, todos con mascarilla y por lo tanto no era ninguna situación que implicara una situación compleja en virtud del contexto. Ocupan ese argumento, pero sin embargo, la contradicción uno la ve en la calle todos los días en la ciudad de Valparaíso”. La detención de Ahumada, y los hechos de violencia de la fuerza policial, fueron condenados en la declaración que realizó el gremio y por la que exigen el pronunciamiento y las disculpas públicas por parte del Gobierno Regional. Asimismo, con la finalidad de resguardar la libertad de prensa y el derecho a la información en el contexto de la pandemia, es que se demanda el fin de la modalidad virtual de los puntos de prensa respecto a los informes sobre el virus en nuestro país. “Con tal de garantizar el ejercicio de la profesión en un contexto de respeto del derecho a la información y a la comunicación, exigimos eliminar puntos de prensa virtuales para la entrega de información oficial, como reportes sobre COVID-19 a nivel local, ya que es una modalidad que no permite contra preguntar, cuestión fundamental en una crisis por pandemia en que la autoridad debe asegurar un tratamiento igualitario, respetuoso y explicativo de la información que se entrega a medios de comunicación”, detalla el documento, que hasta el momento reúne 149 firmas de adhesión de periodistas, comunicadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, el Colegio de Periodistas se encuentra realizando un catastro de periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos, fotoreporteros, trabajadores de la prensa comunitaria y organizacional, que fueron detenidos durante el Primero de mayo, entre los que se registran por el momento un total de 16 personas en la Región Metropolitana.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Trabajador y Trabajadora, un grupo de profesionales del área de la comunicación, que se encontraban cubriendo las manifestaciones que se realizaron tanto en Santiago como en Valparaíso, fueron reprimidos por funcionarios de Fuerzas Especiales. Al respecto de estos acontecimientos se refirió la presidenta del Consejo Nacional del Colegio de Periodistas, Nathalie Castillo en Radioanálisis de radio Universidad de Chile, donde rechazó categóricamente estos hechos de violencia que, según lo señalado por la dirigenta, se registran desde el estallido social. “Condenamos las acciones que tuvo el Estado de Chile por medio de Carabineros por ejercer la fuerza, no solo contra los manifestantes y dirigentes sociales, sino también contra trabajadores y trabajadoras de la prensa, que se encontraban desarrollando sus funciones informativas tan importantes en el contexto de esta pandemia y también en lo que es la protesta social. Ellos son agredidos y por supuesto llevados a las diferentes comisarías tanto en Santiago como Valparaíso, contraviniendo este principio tan importante de la libertad de expresión, de información y libertad del ejercicio de la prensa”. Respecto a los argumentos esgrimidos por los funcionarios de Carabineros ante su actuar, se encuentra el hecho de que advirtieron a periodistas sin credencial ni salvoconducto a la hora de estar registrando las manifestaciones. Una explicación que Castillo valoró como una excusa ante la represión desproporcionada. “Nosotros y nosotras creemos que las justificaciones, como de que no portaran credencial o identificación, no constituyen una justificación por parte de carabineros para llevar a nuestros colegas detenidos. Creemos que las medidas sanitarias que existen a propósito de la pandemia, no pueden ser utilizadas como excusa para reprimir el ejercicio profesional de los y las trabajadoras de la prensa. Y esto es una práctica que no solo se ha podido vivenciar durante el primero de mayo, donde vimos represión injustificada, sino que ya durante las últimas semanas tuvimos algunos reportes de periodistas que estaban siendo detenidos a propósito de este pequeño florecer de manifestaciones sociales luego de la pandemia. Recordemos que durante los últimos meses, el estallido social o las protestas bajaron la intensidad a propósito de coronavirus pero, en ningún momento la prensa ha dejado se actuar en su rol de informar”. Estos hechos de violencia hacia periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos y fotoreporteros, se enmarcan además en la conmemoración del día mundial de la libertad de prensa, un derecho que, según Castillo, se encuentra sistemáticamente vulnerado en nuestro país ante el enajenamiento del Estado hacia los tratados internacionales a los que suscribe. “Recordemos que los tratados internacionales que el Estado de Chile ha firmado y ratificado respecto a la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho de la información, no se están respetando, al menos en lo que vimos este fin de semana. Esto evidentemente representa un atentado a la democracia, que ya se ha visto debilitada por las diferentes violaciones a los derechos humanos”. “La “democracia” ha sido esquiva con el sistema informativo, no existe pluralismo, tenemos una enorme precariedad laboral y las agresiones a la prensa vienen cobrando intensidad desde el estallido social en adelante. Las agresiones van desde situaciones muy graves como la pérdida de ojos, fracturas, pérdida de equipos a golpes varios y mediante y gases lacrimógenos o pimienta”, denunció la presidenta del Colegio de Periodistas de la región Metropolitana, Oriana Zorrilla. Estas denuncias ya se han dado a conocer por parte del gremio ante organismos internacionales y diferentes relatorías para la libertad de expresión, en sus visitas realizadas al país, en el contexto del estallido social, afirmó Castillo. “Vamos a perseverar en estas iniciativas. Creemos que no solamente tenemos que hablar de la represión por parte del Estado y de carabineros, que ejecuta la acción. En nuestras declaraciones hemos emplazado al Director de Carabineros, Mario Rozas, y al Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, a dar explicaciones sobre el actuar de las fuerzas especiales y a todo este tipo de limitaciones graves que han sucedido, no solo en la detención de nuestros colegas, sino también en las restricciones de la libertad de prensa que son un hecho grave”. Ojos en el proceso constituyente Este tipo violencia directa es una de las tantas vulneraciones a las que están sometidos los profesionales de la comunicación en el ejercicio diario de sus funciones, afirmó Castillo, y es que el periodismo en nuestro país se encuentra bajo una cierta amenaza a propósito de la inestabilidad laboral y de los contratos precarios que existe en el sector, aseveró. En esa línea, la Presidenta del Consejo Nacional, reparó en la importancia del proceso constituyente para fortalecer el sector de las comunicaciones y garantizar el derecho a la comunicación que tribute a una democracia plena para la ciudadanía. “Las Naciones Unidas exigen a los gobiernos el garantizar a los comunicadores el poder desarrollar su trabajo con plena libertad, no solamente en el marco de esta pandemia, sino en esta acción sistemática que ejercen los estados para resguardar este control social que existe. Por eso, como Colegio de Periodistas, para poder seguir fortaleciendo nuestro sector y no solamente para quienes pertenecemos a la organización, debemos avanzar en una plataforma amplia que nos permita trabajar en conjunto el derecho a la información como un derecho humano en el marco de esta nueva constitución. No hay que perder de vista el proceso constituyente que se levanta a propósito de las manifestaciones de octubre y que pone en evidencia la necesidad de la ciudadanía, de las audiencias, de tener información de calidad y diversidad de voces en las que se vean representados en los medios de comunicación y así entregar sus perspectivas territoriales, locales y pluriculturales con información tan necesaria para el robustecimiento democrático”, declaró. Detención de Danilo Ahumada En la búsqueda de responsabilidades y reparaciones, el Colegio de Periodistas se encuentra preparando las acciones legales por las agresiones arbitrarias en manos de las fuerzas del Estado, entre las que se encuentran la detención del presidente el gremio en la región de Valparaíso, Danilo Ahumada. “Durante esta semana no solo vivimos estas detenciones masivas a periodistas, sino también a uno de nuestros dirigentes nacionales en la ciudad de Valparaíso, el presidente regional Daniel Ahumada, quien ya por segunda vez recibe represión de carabineros. Por este motivo es que nos estamos asesorando y preparando para poder realizar diversas acciones que vayan en sentido de la defensa irrestricta de la libertad de expresión”. En esa línea, la presidenta del gremio consideró una contradicción el hecho que la autoridad de gobierno de la V región, el intendente Jorge Martínez, diera disculpas públicas a los periodistas y profesionales de la comunicación a raíz del violento actuar de carabineros, mas, no ha cesado en la querella interpuesta contra el periodista. “Vamos a presentar un oficio a la Intendencia de la región de Valparaíso, exigiendo el retiro de la querella de la autoridad regional a nuestro dirigente Danilo Ahumada. Creemos que hay una persecución que no podemos tolerar, por lo que es necesario ingresar esa presentación a la Intendencia como también desarrollar algunas presentaciones y denuncias al Ministerio Público, tanto en Valparaíso como en Santiago, para poder encontrar a aquellas personas que sean responsables de estas agresiones a la prensa. Paralelamente, vamos a seguir preparando la presentación de una petición a organismos internacionales para denunciar lo que sucedió este primero de mayo en nuestro país”, afirmó Nathalie Castillo. Leer también: Lucía Dammert: “El Ministerio del Interior no da el ancho para encargarse de temas de seguridad” Por su parte, el dirigente Danilo Ahumada dio cuenta de la violenta detención de la que fue protagonista, junto a un gráfico del diario La Estrella y un grupo de manifestantes, en circunstancias que se encontraba realizando un registro para el canal de televisión de la Universidad de Playa Ancha. “Fui subido a un carro policial y trasladado a la segunda comisaría de Valparaíso. Nunca se nos explicó el por qué estábamos detenidos y qué norma habíamos infligido, porque además era una movilización tremendamente pacifica, no había corte de calle”, relató Ahumada. Ante la vivencia, el periodista denunció un des criterio por parte de la fiscalía y un uso desproporcionado e irracional de la fuerza de carabineros, quienes tampoco tuvieron resguardo de las medidas sanitarias, como de aislamiento social, una vez ingresaron a los detenidos a comisaria. “A mi juicio, carabineros actúa sin ningún tipo de protocolo serio, completamente enajenados, sobretodo dentro de las comisarías, con una acción desproporcionada. El fiscal, a criterio de él, determinó liberar a número importante de manifestantes, a mí me mantuvo detenido junto a otros dirigentes y pasé la noche en la comisaría”. El periodista apuntó toda la responsabilidad política de los hechos acontecidos el primero de mayo y de los que fue víctima, al intendente Jorge Martínez, quien aseguró, ha amparado estas prácticas de violencia. “Mi detención se declaró ilegal, eso quiere decir que no existe delito y así todo el Intendente sigue perseverando en mantener la querella que esta interpuesta contra mí y a otra gente que participó en la movilización, y ese doble discurso lo hace aún más preocupante, porque es un discurso vacío y nace de la máxima autoridad regional. Esto afecta a la credibilidad que debe tener la autoridad con la ciudadanía y sobretodo con los medios de comunicación”. Leer también: Operación Huracán: preparación de juicio oral quedó pospuesta hasta septiembre Ahumada puntualizó también en la contradicción que existe entre los argumentos detrás de esta detención, que apuntan a una infracción de las medidas sanitarias por parte de los manifestantes al salir a protestar a la vía pública, en circunstancias que la ciudad funciona con normalidad y con una presencia importante de personas circulando por las calles. “Cuando salí de la comisaría el día sábado, habían filas para entrar a Falabella, que está al lado de la comisaría, en circunstancias que a nosotros nos detienen por infringir las medidas sanitarias en el marco del Covid-19, entonces es una contradicción enorme. La ciudad funciona tranquilamente, está llena, entonces es un des criterio porque el Primero de mayo es una fecha que todo el mundo sabe qué se conmemora. Por otro lado, era un grupo reducido, efectivamente eran más de cincuenta personas, pero todos ellos acataron las medidas de seguridad y de distancia social. Hay vídeos que así lo muestran, todos con mascarilla y por lo tanto no era ninguna situación que implicara una situación compleja en virtud del contexto. Ocupan ese argumento, pero sin embargo, la contradicción uno la ve en la calle todos los días en la ciudad de Valparaíso”. La detención de Ahumada, y los hechos de violencia de la fuerza policial, fueron condenados en la declaración que realizó el gremio y por la que exigen el pronunciamiento y las disculpas públicas por parte del Gobierno Regional. Asimismo, con la finalidad de resguardar la libertad de prensa y el derecho a la información en el contexto de la pandemia, es que se demanda el fin de la modalidad virtual de los puntos de prensa respecto a los informes sobre el virus en nuestro país. “Con tal de garantizar el ejercicio de la profesión en un contexto de respeto del derecho a la información y a la comunicación, exigimos eliminar puntos de prensa virtuales para la entrega de información oficial, como reportes sobre COVID-19 a nivel local, ya que es una modalidad que no permite contra preguntar, cuestión fundamental en una crisis por pandemia en que la autoridad debe asegurar un tratamiento igualitario, respetuoso y explicativo de la información que se entrega a medios de comunicación”, detalla el documento, que hasta el momento reúne 149 firmas de adhesión de periodistas, comunicadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, el Colegio de Periodistas se encuentra realizando un catastro de periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos, fotoreporteros, trabajadores de la prensa comunitaria y organizacional, que fueron detenidos durante el Primero de mayo, entre los que se registran por el momento un total de 16 personas en la Región Metropolitana.