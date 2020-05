219ceba806

Covid-19 Alcalde de Quilicura: "El manejo económico del Gobierno ha sido nefasto" Juan Carrasco criticó el anuncio de cuarentena parcial para su comuna, del que se enteró por la prensa, según señaló. Además, expresó su inquietud por la rápida propagación del COVID-19 en Quilicura donde hay al menos once mil viviendas que no exceden los 44 metros cuadrados y con altos niveles de hacinamiento. Claudia Carvajal G. Martes 5 de mayo 2020 13:17 hrs.

Este martes, a partir de las 22 horas, la comuna de Quilicura, de acuerdo a lo informado por la subsecretaria de prevención del delito Katherine Martorell, entra en una cuarentena parcial y no total como había señalado el ministro de Salud, Jaime Mañalich la noche del domingo. Al respecto el alcalde de esa comuna Juan Carrasco (IND) conversó con Patricio López, director de Diario y Radio Universidad de Chile y criticó la forma en que el Gobierno dio a conocer el cambio en la decisión sanitaria, de la que se enteró, según señaló, por la prensa. “Hace un mes que veníamos señalando la necesidad de declararla, a raíz de una serie de brotes de contagio que podían masificarse rápidamente, especialmente considerando nuestra realidad: somos una comuna en la que casi hay 11 mil viviendas de 44 m2 y ello significa un hacinamiento importante y con hacinamiento este virus es mortal. Lamentablemente esta medida no sé si llega a buen tiempo”. En Quilicura, los contagios han evolucionado con gran rapidez, a la fecha tienen más de 400 personas que han testado positivo y en 48 goras duplicaron los infectado. “Cumplir con los testeos, que es una tarea que se nos encomendó, ha sido complejo también, porque detrás de cada prueba seguimos en búsqueda de los que pueden seguir contagiando. Esto inicialmente no lo teníamos previsto, pero en las últimas 3 semanas hemos salido a la calle en busca de contagiados y asintomáticos”, manifestó el jefe comunal. Consultado sobre como la pandemia ha revelado una gran cantidad de problemas de arrastre y que ahora explotan con especial gravedad, como por ejemplo la desigualdad presupuestaria entre las distintas comunas, el alcalde Carrasco relevó el papel que ha cumplido Mauro Tamayo, en Cerro Navia en hacer patente las dificultades económicas de su comuna, algo que también afecta a Quilicura. “Nuestra comuna ha tenido un crecimiento exponencial estos últimos diez años y el incremento en nuestro presupuesto se ha materializado en la comunidad, ya sea en nuevos jardines infantiles o nuevos Cesfam. Todos los municipios, y entiendo que hoy va a haber un comunicado de más de la mitad de los municipios de la RM no solo pidiendo cuarentena total, sino haciendo un llamado en relación a la situación financiera de cada uno porque con el no pago de los permisos de circulación, o de contribuciones los Municipios no tenemos ni un peso para ayudar a su gente. Nosotros somos el primer canal que tienen los vecinos para acercarse, incluso para los bonos del Gobierno que han sido preocupantes. Hay una incoherencia en el paquete completo económico robusto para una situación que pudo haberse controlado en menos tiempo, con medidas más restrictivas pero más breves y que no significara esta larga esperanza de que no vamos a contagiarnos”. En cuanto a cómo se puede hacer la cuarentena por parte de los sectores más vulnerables, Carrasco elevó una crítica a la cobertura mediática a la situación de 33 personas de nacionalidad haitiana que vivían en un cité y estaban contagiados por la nueva cepa de coronavirus, lo que fue ampliamente mostrado en los canales de televisión. “Evidentemente el conflicto era la nacionalidad de las personas. Nadie habló del abuso del empresario dueño de ese inmueble, el que hizo esa especie de casetas y eso es muy extraño, porque parece habilitar que se sigan practicando tales abusos”, reflexionó la autoridad comunal. Juan Carrasco también explicó lo que significa tener una cuarentena parcial a diferencia de la total. “En la cuarentena total hay medidas restrictivas, implica quedarse en la casa, en cambio la parcial solo se refiere al territorio. En el caso de Quilicura, tenemos un parque industrial que abarca hasta 25 mil trabajadores aproximadamente y eso implica un tránsito constante de posibles contagiados y del virus. El Estado debió ser muy sólido para poder cubrir lo que iba a significar una cuarentena para las familias que podían perder sus ingresos, las de los trabajadores independientes que dependen del día a día y entre tanto bono extraño que no se sabe a quien le corresponde, el Gobierno ha tenido un manejo económico nefasto”. El jefe comunal de Quilicura criticó el manejo comunicacional entre el Ejecutivo y los Municipios. “Hemos tenido una autoridad sanitaria a la que le cuesta escuchar, los municipios enfrentan un trabajo en el territorio muy importante y no se nos ha considerado, no hemos sido citados a una reunión para expresar nuestras necesidades”, aseguró Carrasco. Finalmente, la autoridad comunal reflexionó sobre las normativas laborales impulsadas desde La Moneda. “La ley de protección al empleo y la del seguro único universal solo benefician a los empresarios. A los trabajadores se les exige de manera brutal, hay que levantar la mano y empezar a hacer ruido porque de lo contrario la reactivación económica será de costo del pueblo , concluyó.

