a98d9e199d

d36a1a7244

Nacional Profunda molestia en Bomberos por reducción de presupuesto “unilateral e inconsulta” En un 7,86 por ciento será la disminución de aportes estatales confirmada a propósito de la pandemia. DiarioUchile Martes 5 de mayo 2020 20:16 hrs. Compartir

La tarde de este martes, Bomberos de Chile emitió un comunicado en el que critican al Gobierno por la rebaja presupuestaria que realizó a la institución voluntaria para el año 2020. En el texto se lee que, “De manera inesperada y con profunda molestia hemos tomado conocimiento extraoficial, del envío al trámite de Toma de Razón del Decreto N°707 de Hacienda, mediante el cual se materializa una rebaja del presupuesto de los Bomberos de Chile del año 2020, que supera con creces el monto del reajuste considerado para el presente año”. Si bien la institución aclara que comprenden la actual situación de crisis que atraviesa el país, “no es aceptable que sean parte de los recursos destinados a apoyar el financiamiento de Bomberos de Chile, los que se recorten de manera unilateral e inconsulta, como si se tratara de uno más de los servicios del sector público, en circunstancias de que nuestra institución es de carácter privado y solo tiene la condición se servicio de utilidad pública por la labor que voluntaria y gratuitamente viene desarrollando desde 1851”. En concreto, el Ejecutivo recortó el presupuesto de Bomberos en 3.755.793 pesos, lo que se traduce en un recorte de $1.500.000.000 en recursos para la Capacitación de Bomberas y Bomberos, $1.450.000.000 comprometidos en el pago de carros bomba y material menor para los Cuerpos de Bomberos y, $805.793.000-para Ayudas Extraordinarias para Cuerpos de Bomberos. En total, el recorte a Bomberos representa una disminución del 7,86 por ciento de los recursos aportados por el Estado. Rápidamente desde el mundo político reaccionaron a la disminución presupuestaria. La diputada socialista Maya Fernández, junto a su colega Manuel Monsalve, enviaron una carta al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en la que expresan “el servicio que presta Bomberos de Chile a la comunidad es de un incalculable valor, por lo que su gestión debiera siempre fortalecerse. Una medida como la descrita en la misiva, muy por el contrario, debilita su gestión”. Por lo mismo, ambos parlamentarios solicitaron al titular de Hacienda que informe a la Cámara la posibilidad de “dejar sin efecto el Decreto 707 de Hacienda con fecha 30 de abril del presente año, mediante el cual se materializa una rebaja del presupuesto de los Bomberos de Chile del año 2020, ya que supera con creces el monto del reajuste considerado para el presente año”. Acción similar realizó el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, quien escribió al ministro Briones para solicitar la evaluación de la medida. “Entendiendo la necesidad de contar con más recursos para el combate de la pandemia, me parece que el camino no es recurrir a los fondos de aquellos que colaboran activamente con la ciudadanía en crisis como éstas”. “Confío que podrá evaluar esta medida y enmendarla oportunamente“, finaliza la carta. Ante las críticas, el Gobierno salió a defender el recorte hecho a Bomberos. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, habló con la prensa indicando que “son situaciones que preferiríamos que no ocurrieran. Tenemos el máximo cariño por bomberos de Chile. Ha habido esfuerzos importantes en el último tiempo, pero hoy el país está enfrentando una situación muy excepcional por la pandemia”. “Ese recorte presupuestario, que no nos gusta, que idealmente si hubiésemos podido no realizarlo, no lo hubiésemos realizado, se ha hecho con muchísimas instituciones”, puntualizó el jefe de gabinete de Sebastián Piñera.

La tarde de este martes, Bomberos de Chile emitió un comunicado en el que critican al Gobierno por la rebaja presupuestaria que realizó a la institución voluntaria para el año 2020. En el texto se lee que, “De manera inesperada y con profunda molestia hemos tomado conocimiento extraoficial, del envío al trámite de Toma de Razón del Decreto N°707 de Hacienda, mediante el cual se materializa una rebaja del presupuesto de los Bomberos de Chile del año 2020, que supera con creces el monto del reajuste considerado para el presente año”. Si bien la institución aclara que comprenden la actual situación de crisis que atraviesa el país, “no es aceptable que sean parte de los recursos destinados a apoyar el financiamiento de Bomberos de Chile, los que se recorten de manera unilateral e inconsulta, como si se tratara de uno más de los servicios del sector público, en circunstancias de que nuestra institución es de carácter privado y solo tiene la condición se servicio de utilidad pública por la labor que voluntaria y gratuitamente viene desarrollando desde 1851”. En concreto, el Ejecutivo recortó el presupuesto de Bomberos en 3.755.793 pesos, lo que se traduce en un recorte de $1.500.000.000 en recursos para la Capacitación de Bomberas y Bomberos, $1.450.000.000 comprometidos en el pago de carros bomba y material menor para los Cuerpos de Bomberos y, $805.793.000-para Ayudas Extraordinarias para Cuerpos de Bomberos. En total, el recorte a Bomberos representa una disminución del 7,86 por ciento de los recursos aportados por el Estado. Rápidamente desde el mundo político reaccionaron a la disminución presupuestaria. La diputada socialista Maya Fernández, junto a su colega Manuel Monsalve, enviaron una carta al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en la que expresan “el servicio que presta Bomberos de Chile a la comunidad es de un incalculable valor, por lo que su gestión debiera siempre fortalecerse. Una medida como la descrita en la misiva, muy por el contrario, debilita su gestión”. Por lo mismo, ambos parlamentarios solicitaron al titular de Hacienda que informe a la Cámara la posibilidad de “dejar sin efecto el Decreto 707 de Hacienda con fecha 30 de abril del presente año, mediante el cual se materializa una rebaja del presupuesto de los Bomberos de Chile del año 2020, ya que supera con creces el monto del reajuste considerado para el presente año”. Acción similar realizó el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, quien escribió al ministro Briones para solicitar la evaluación de la medida. “Entendiendo la necesidad de contar con más recursos para el combate de la pandemia, me parece que el camino no es recurrir a los fondos de aquellos que colaboran activamente con la ciudadanía en crisis como éstas”. “Confío que podrá evaluar esta medida y enmendarla oportunamente“, finaliza la carta. Ante las críticas, el Gobierno salió a defender el recorte hecho a Bomberos. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, habló con la prensa indicando que “son situaciones que preferiríamos que no ocurrieran. Tenemos el máximo cariño por bomberos de Chile. Ha habido esfuerzos importantes en el último tiempo, pero hoy el país está enfrentando una situación muy excepcional por la pandemia”. “Ese recorte presupuestario, que no nos gusta, que idealmente si hubiésemos podido no realizarlo, no lo hubiésemos realizado, se ha hecho con muchísimas instituciones”, puntualizó el jefe de gabinete de Sebastián Piñera.