Cultura Solo para algunos: artistas califican de insuficiente plan de ayuda económica del Ejecutivo Ayudaría a un porcentaje mínimo de artistas y con muy poco dinero. Las críticas hablan de un proceso que plantea soluciones a largo plazo, desconociendo las demandas de las organizaciones. Así respondieron los gremios a la propuesta entregada por el Ministerio de las Culturas. Abril Becerra Martes 5 de mayo 2020 19:02 hrs.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció la puesta en marcha de un plan para ir en ayuda de los artistas que se han visto afectados económicamente producto de la pandemia. A través de un comunicado, la cartera informó que la iniciativa fue elaborada a través de una mesa sectorial y contempló cuatro líneas de trabajo, entre ellas, apoyo a las instituciones culturales, la adquisición de contenidos culturales, el fomento a la creación, producción y circulación, y la formación y mediación de contenidos artísticos. “Hemos generado un plan de acción que permita hacer frente a esta realidad, y de esta manera proteger y ayudar al sector, tanto a través de las instituciones que son parte de nuestro ecosistema, como de los propios artistas y agentes culturales y patrimoniales”, explicó la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés. Una vez conocida la información, no obstante, diversas voces se alzaron cuestionando la medida. Una de las observaciones tiene que ver con que el plan plantea una solución a largo plazo, dejando de lado las demandas más inmediatas de los gremios. “Estas son medidas de emergencia, no son medidas que van a perdurar en el tiempo. Hay que entender que van a beneficiar a los artistas después de la mitad de este año, probablemente, entre agosto y septiembre. No son medidas que resuelvan la situación precaria urgente de muchos artistas”, sostuvo Mario Rojas, presidente de la Unión Nacional de Artistas. El músico indicó que esta es una respuesta positiva para el sector, sobre todo pensando que, hasta ahora, las informaciones habían sido ambiguas, sin embargo, señaló que el plan no se hace cargo de las observaciones planteadas por los gremios. Del mismo modo, indicó que el anuncio llega de manera tardía. “No sé si está contenido lo que hemos mirado por tanto tiempo, lo que significa que los consejos sectoriales aparentan tener un poder que no tienen. Nuestra propuesta era en relación a la asignación de fondos de una manera más simple. Que no fuera tan complicado. Eran medidas que iban en ayuda de los músicos directamente”, sostuvo. Otras de las críticas tiene que ver con que el plan beneficia a un grupo minoritario de artistas y gestores, apostando nuevamente por la concursabilidad. Así, de acuerdo a una minuta elaborada por la cartera, el Programa de apoyo a las organizaciones culturales colaboradoras (PAOCC), en la línea de Convocatoria Especial de apoyo a Espacios Culturales, favorecerá a, aproximadamente, 100 centros culturales a nivel nacional. En tanto, en la línea de Fortalecimiento de la Gestión y Programación sólo ayudará a 10 espacios. Por otra parte, el Fondo para el Mejoramiento integral de Museos (FMIM) sólo beneficiará entre 35 y 40 instituciones en todo el país. Mientras, el programa de Adquisición de contenidos de películas chilenas (estrenos) para exhibición online en Onda Media irá en ayuda de entre 12 y 15 productoras y distribuidoras. El documento también indicó que en el marco de las Artes Escénicas Itinerantes sólo se beneficiarán 16 compañías regionales. “Este es un porcentaje muy bajo y eso me parece gravísimo. También está la idea de lo concursable que, desde la institucionalidad, me parece menos ético de cara a la crisis que estamos viviendo. Aquí hay una serie de problemas que se han dado dentro de los distintos sectores de la cultura que no se están tomando en consideración”, dijo Eduardo Luna, coordinador de las compañías teatrales chilenas en Red. “Hay anuncios que tienen relación con compras de derechos y licencias, pero estas sólo contemplan proyectos beneficiados por Fondart desde 2017, entonces, es una medida que no incluye a otros artistas. Incluso, alarga la brecha de financiamiento. Por otro lado, los fondos de creación apuntan a material que tenga relación con distintos soportes que nos permitan generar circulación o creación en este estado de pandemia. Ahí no se ha tomado en consideración la brecha de Internet que existe o la brecha de soportes tecnológicos que tienen los artistas en estos momentos”, manifestó. El artista también comentó que las medidas no representan las inquietudes de los gremios y que, si bien se han dado reuniones, aún no se ha instalado una mesa técnica entre ambas partes: “No se ha tomado en consideración un plan real, sino que se están tomando medidas que son aparentemente muy populistas”, dijo. Para los artistas también es relevante que el Ministerio transparente la información respecto de cómo está operando la redistribución de fondos de la cartera. Esto, para conocer qué organismos y programas del Ministerio se verán afectados en el proceso. Del mismo modo, puntualizan que es necesario constituir una mesa donde participen activamente las carteras de Economía, Hacienda y Desarrollo Social. ¿El objetivo? Ampliar la discusión sobre cómo enfrentar la crisis que hoy afecta a más de 8 mil artistas en todo el país. Revisa la minuta del Ministerio aquí.

