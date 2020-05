04ca94579f

Política Luego de 36 años de militancia, Tomás Hirsch renuncia al Partido Humanista Según indicó el parlamentario, su decisión tiene que ver con la pérdida de "rumbo" del partido. Diario Uchile Miércoles 6 de mayo 2020 12:15 hrs.

Este miércoles, el diputado Tomás Hirsch puso fin a su militancia en el Partido Humanista (PH). Luego de haber participado en la tienda por cerca de 36 años, impulsando incluso su fundación, el parlamentario indicó que su renuncia tiene que ver con la “perdida de rumbo” del partido. Ante ello, sostuvo que es preciso “recuperar el proyecto humanista”. “Renuncie al partido, después de meditarlo mucho tiempo y no solo yo, sino que vamos más de 300 militantes, entre dirigentes nacionales, dirigentes regionales, la presidenta del TS y cuatro ex presidentes del partido”, dijo a La Tercera. “Estos son temas que uno va madurando, que he venido conversando con distinta gente y llega un momento que uno toma una decisión, no es posible seguir postergándola”, añadió el parlamentario. Estas declaraciones, además, vienen acompañada de una carta en la que el diputado Hirsch y otros militantes hacen un recuento histórico de los principios que sostuvieron la creación del Partido Humanista, en 1984, y en donde se asegura que dicha agrupación “llegó para renovar la vieja política y aportar con su irreverencia un soplo de alegría y esperanza a un país entristecido por la dictadura”. Sin embargo, pese a que los principios del partido se mantuvieron en las diversas coaliciones que integraron desde su irrupción en la escena política, la desconexión con las bases sociales se hizo evidente a través del estallido social del año 2019. “El Partido Humanista no ha podido escapar a este fenómeno generalizado, y ha ido perdiendo así una de sus características esenciales, la conexión con la gente. Así, no obstante, la apertura que experimentó el Partido en los últimos años, la actual institucionalidad política no logra generar los espacios para que antiguos y nuevos humanistas puedan desplegar plenamente su acción en el mundo”, indica el comunicado. Además, se agrega que la renuncia de los casi 300 militantes “está motivada por la necesidad de reencuentro con el sentido y el espíritu del humanismo. Queremos fortalecer nuestra acción en el mundo, explorando nuevos modos de organización: abiertos, flexibles y diversos en su expresión”. No obstante, se invita también a otros miembros del partido a seguir esta decisión, la cual no implica de ninguna manera abandonar sus principios, sino avanzar “hacia el reencuentro con ese Humanismo que ha orientado y seguirá orientando nuestras vidas”. Hay que recordar, finalmente, que la decisión del ex candidato presidencial se da luego de que, al interior del partido, existieran diferencias que terminaron por hacerse públicas. Uno de estos roces tiene que ver con la redacción de la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera. Entonces, existió una división respecto de los argumentos del libelo.

