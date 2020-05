3027f79b60

Covid-19 Salud "No está listo": trabajadores del nuevo Hospital Félix Bulnes denuncian graves fallas estructurales El establecimiento, inaugurado el 12 de abril por el propio Sebastián Piñera, ya había presentado problemas desde esa fecha. En esta última semana ya han ocurrido dos accidentes: la muerte de un paciente tras caer de su pieza y la caída de un ascensor con una funcionaria en su interior. Rodrigo Aliaga Miércoles 6 de mayo 2020 16:05 hrs.

Este miércoles, trabajadores y trabajadoras del recién inaugurado Hospital Félix Bulnes de Cerro Navia protestaron afuera del frontis del recinto por problemas de infraestructura. Esto luego de que ayer, según reportaron, un ascensor cayera varios pisos con una trabajadora dentro, resultando con lesiones de mediana gravedad y, posteriormente, siendo derivada a la Mutual de Seguridad. Esto se suma a otro accidente, con resultados fatales, ocurrido el fin de semana pasado, cuando un paciente cayó desde la puerta de una habitación, en el noveno piso, aterrizando en el quinto piso del establecimiento. “Hoy los funcionarios y funcionarias del Hospital Félix Bulnes se manifestaron en el frontis del hospital en contra de las condiciones laborales. Fue entregado apresuradamente, no estaba listo para funcionar. La concesionaria no está dando el ancho para trabajar en buenas condiciones laborales”, expresó la presidente de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (FEDEPRUS) Metropolitana, Lina Córdova. El hospital fue inaugurado el pasado 12 de abril por el Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, como parte del “Plan de Inversiones en Salud” en el contexto de la pandemia por Covid-19, donde el Gobierno realizó una inversión de US$ 10.000 millones. Cabe destacar que el recinto hospitalario ya había presentado fallas el mismo día de su inauguración, cuando se produjo una falla en la cañería, lo que provocó una inundación en varias zonas del lugar. “Hemos tenido problemas con la infraestructura, problemas de aguas servidas cayendo a las salas de los pacientes de la Unidad de Emergencia Infantil y en múltiples oficinas se están lloviendo en este momento. Los funcionarios no quieren permitir más esto”, agregó la dirigente. “Efectivamente el Gobierno se adelantó en la entrega de este hospital, no exigiendo o asegurándose de que este hospital estuviese en buenas condiciones. Ya habíamos advertido antes esta situación y desafortunadamente, como ha sido la costumbre de este Gobierno, no escuchó a las organizaciones sindicales. Los grandes responsables de lo que ocurre en el hospital es el Gobierno y el Ministerio de Salud, y deben responder por lo que está pasando ahí ”, consignó el encargado de la Secretaría de Secretaría de Salud y Seguridad Laboral de la CUT, Horacio Fuentes. Sobre el accidente ocurrido con la trabajadora, el ministro Mañalich explicó que fue el sismo ocurrido ese día el causante de dicha situación. “Tengo el conocimiento del evento del ascensor de ayer y creo que hay una falta de capacitación el personal. Lo que ocurrió vinculado al sismo, hubo un pestañeo eléctrico y el ascensor hizo lo que está programado lo que haga, que es bajar al piso -3, y recuperar después de algunos segundos su funcionalidad”, argumentó. Además, declaró que la empresa está al tanto de la situación y respalda el funcionamiento del mecanismo, pues es “como se debía comportar”. Las asociaciones gremiales respondieron que estarán expectantes a las respuestas y medidas que adoptarán las autoridades con el fin de dar solución rápida y oportuna a las falencias que experimenta hoy en día el hospital. “Como Multigremial Hospital Félix Bulnes solicitamos que se tomen medidas. Acá hay responsabilidades, además, políticas. Nosotros dijimos que el hospital no estaba en condiciones para funcionar, sin embargo, el equipo directivo del hospital, el ministro y el propio presidente insistieron en el cambio a un hospital que no estaba del todo completo y que no cumplía con todas las necesidades para entregar una buena atención de calidad a nuestros pacientes”, sentenció Córdova.

