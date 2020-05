3027f79b60

2d6605156c

Política “No tenemos ministra”: Feministas en estado de alerta por llegada de Macarena Santelices al Ministerio de la Mujer La Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) y el Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC) fueron sólo algunas de las organizaciones que manifestaron su rechazo ante la designación de la ex alcaldesa y ex vicepresidenta de la UDI, Macarena Santelices. Tomás González F. Miércoles 6 de mayo 2020 18:09 hrs. Compartir

Este martes, el Presidente de la República terminó con una larga espera de 55 días que comenzó el pasado 13 de marzo con la renuncia de la ex ministra Isabel Plá y anunció la designación como nueva titular del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género a la periodista, ex alcaldesa de Olmué y ex vicepresidenta de la UDI, Macarena Santelices. Así, en una escueta ceremonia en en Palacio de La Moneda, Sebastián Piñera tomó el juramento de la ahora secretaria de Estado y le agradeció por su compromiso al tomar el cargo. “Estoy seguro que tenemos un gran equipo en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género como lo requieren no solamente las mujeres, si ésta no es una lucha o un conflicto entre hombres y mujeres, ésta es una lucha de hombres y mujeres juntos por construir una sociedad en que tengamos plena y total igualdad de dignidad de derechos, de deberes y oportunidades, y estoy seguro que Macarena (Santelices) y Carolina (Cuevas) van a cumplir y van a estar a la altura de este tremendo desafío”, declaró el mandatario. Pero ésta fue una decisión que, según fuentes de Gobierno, no fue nada de fácil para Piñera. Esto porque, además de los criterios profesionales y humanos como sus capacidades y experiencia en la materia, tuvo que contemplar factores políticos que finalmente primaron en la definición que terminó con Santelices como la elegida para sumarse al gabinete. Tenía que ser de la UDI, aseguran en Palacio, ese era el primer requisito y con esa piedra de tope el Presidente tuvo que elegir entre nombres que contenía la terna que propuso la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, y entre los tres nombres propuestos, estaba el de la que apuntaba a ser una de las cartas fuertes del partido en la elección de gobernadores. Las mismas fuentes cuentan que, pese a estar enterados de hechos como, por ejemplo, su parentesco con el dictador Augusto Pinochet, finalmente el Presidente Piñera se decidió por Santelices sobre las otras dos opciones debido a “su experiencia como comunicadora y la buena evaluación que tenían de su labor como alcaldesa de Olmué”. Como sobrina nieta de Augusto Pinochet, si bien Santelices ha condenado las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el período, a renglón seguido ha defendido el legado económico de la dictadura cívico-militar, lo que suscitó críticas a pocos minutos de su nombramiento. Pero además, desde las diversas organizaciones ligadas a la defensa de los derechos de las mujeres han manifestado gran preocupación por una designación que sigue en la misma línea, para ellas errática, que ha mantenido la administración de Sebastián Piñera en torno a las temáticas de género y la violencia hacia la mujer. En conversación con nuestro medio, tanto la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, como la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) y el Observatorio Contra el Acoso Callejero en Chile (OCAC), rechazaron el nombramiento de Santelices como nueva jefa de la cartera de la Mujer. En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, la presidenta del OCAC, María José Guerrero, sostuvo que el nombramiento de Santelices es “una falta de respeto a todas las mujeres de este país“. “La verdad es que nos parece de una irrealidad y falta de respeto tremenda. Este gobierno ha dejado bastante en claro que el ministerio de la Mujer y Equidad de Género no es una cartera que le interese. Por lo tanto, ni siquiera han hecho el esfuerzo para buscar una persona adecuada para el cargo“, señaló. “Esto es una falta de respeto a todas las mujeres de este país, a todas las personas que habitamos en este país. Poner a una persona como jefa del ministerio de la Mujer, cartera que además fue una demanda ciudadana y mayoritariamente de organizaciones feministas, que ha generado apología y defensa de su gesta familiar, de la dictadura, es una falta de respeto tremenda”, concluyó Guerrero. “Las mujeres y las feministas en Chile no lo vamos a dejar pasar. Vamos a estar cuestionando constantemente esta cartera y este nombramiento. Nos parece irrisorio que este gobierno demuestre que tan poco le importa, que no es capaz ni siquiera de buscar una persona que tenga un poquito de currículum asociado a la temática”, advirtió la presidenta del OCAC. Por su parte, la integrante de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, Antonia Del Solar, manifestó la preocupación de la organización señalando que, después de haberse evidenciado la incapacidad de Isabel Plá para encabezar la cartera y hacerse cargo de los desafíos que enfrentan las mujeres del país, para ellas hoy tampoco se puede decir que hay alguien liderando el Ministerio. “Pensamos que la decisión del gobierno de Sebastián Piñera, además de irresponsable y provocadora, es clara”, sostuvo. “Poner a la cabeza de un ministerio a una persona sin experiencia en la materia, que nunca ha trabajado por la autonomía de niñas, mujeres y disidencias, sobre todo en un contexto de crisis mundial como el que estamos viviendo hoy día y en donde las distintas manifestaciones de violencia patriarcal se agudizan, es una señal clara que la vida de niñas, mujeres y disidencias no importan y no son prioritarias para este gobierno“, agregó Del Solar. “Hoy día las feministas estamos alerta, estamos articuladas y estamos alerta porque sabemos que hoy día no tenemos ministra, a pesar del nombramiento“, sostuvo a nombre de la Red Chilena. Desde la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), en tanto, la directora ejecutiva, Bárbara Sepúlveda, tomó la palabra para sumarse a las críticas de otras organizaciones y rechazar categóricamente el nombramiento de Santelices como ministra. En ese sentido, criticaron la nula formación de la ex alcaldesa de Olmué en temáticas de género ni en políticas públicas con perspectiva de género, lo cual consideran “crucial” en el contexto actual. “No podemos permitir que el Ministerio de la Mujer siga improvisando en esta materia especialmente, no solo cuando tenemos miles de casos de vulneraciones y mujeres afectadas, sino que además, precisamente, cuando estamos en un contexto de pandemia mundial en donde sabemos que la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica y la violencia sexual siguen aumentando“, indicó Sepúlveda. “Considerando la abrumadora violación de derechos humanos que ha efectuado este gobierno y este Estado en contra de mujeres, NNA, personas de la diversidad sexual y hombres, hoy día nos parece que es prácticamente una provocación que este gobierno haya nombrado a Santelices como ministra, sabiendo que no sólo es la sobrina nieta del dictador Pinochet, sino que además ha sido defensora de la dictadura”, agregó la directora ejecutiva de ABOFEM. Pero también durante esta jornada se sumaron nuevas críticas por el nombramiento de la ex vicepresidenta de la UDI como titular de la cartera de la Mujer. También provinieron de organizaciones feministas, pero esta vez también a nivel interno. Esto porque en una conferencia de prensa online, la Asociación de Funcionarias y Funcionarios de Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (ANFUMMEG) rechazaron la designación por tratarse de “una figura que carece de experiencia en la materia“. A ellas se sumaron las mujeres de la Asamblea Feminista Plurinacional quienes calificaron el nombramiento como una “provocación”. “La igualdad de género y los derechos de las mujeres son un ausente en su trayectoria, no así lo es su férreo compromiso con la dictadura cívico militar”, criticaron desde la Asamblea. Críticas que tuvieron su respuesta a los pocos minutos después de la ceremonia en que se oficializó su al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, cuando la presidenta de la UDI, partido de Santelices, Jacqueline Van Rysselberghe, salió en su defensa. “Lamento profundamente las críticas que han salido por parte de grupos feministas porque estamos hablando de una mujer que ha ganado su puesto en base a su trabajo. Esperamos que en tiempos tan complicados como la pandemia podamos trabajar en unidad”, sostuvo la senadora UDI. “Llama la atención que ni siquiera ha logrado asumir y la izquierda ya la está criticando. Hacerle un llamado a las mujeres de izquierda, lo que tiene que generar unidad es el trabajo de ella”, agregó Van Rysselberghe. Sobre el vínculo de Santelices con Augusto Pinochet, la presidenta de la UDI acotó que “uno acá no elige a la familia en la que vive“. Consultada por la defensa que ha hecho la ahora ministra de la Mujer de la dictadura cívico-militar, en donde en diversas declaraciones ha distintos medios se ha referido a este tema destacando el legado económico que dejó el sangriento período entre 1973 y 1990, Van Rysselberghe la defendió reafirmando sus dichos. “Lo he dicho yo también, yo creo que el gobierno del expresidente Augusto Pinochet generó un cambio en el desarrollo del país, sentó las bases para que pudiéramos desarrollar un sistema económico que permitió sacar a muchísima gente de la extrema pobreza”, contestó. “Yo espero que a la nueva ministra la evalúen por su trabajo y no por la familia en la que nació”, añadió la titular de la UDI. Pero momentos después, fue el turno de la nueva secretaria de Estado para ubicarse frente a los micrófonos en el Palacio de La Moneda y contestar las preguntas de la prensa. Sobre la oleada de cuestionamientos que generó su designación, en donde su defensa a la dictadura militar ha sido el principal, la nueva ministra de la Mujer, Macarena Santelices, respondió que “una posición política no tiene nada que ver con los derechos humanos” e hizo un llamado a las mujeres de Chile a trabajar en conjunto. “La violación a los derechos humanos es algo que jamás puede ser justificado. Ningún color político puede justificar la violación a los derechos humanos. Los DD.HH. no tienen religión, no tienen que ser de izquierda ni de derecha. Los DD.HH. los tenemos todos y esa es una de las razones por las que vamos a luchar en el ministerio de la Mujer”, aclaró la secretaria de Estado. “Insisto, una posición política no tiene nada que ver con los derechos humanos. Y por lo mismo, desde hoy soy ministra de todas las chilenas y llamo a todas a trabajar en conjunto porque tenemos que erradicar la violencia“, complementó Santelices, finalizando con un rotundo “júzguenme por lo que hago desde hoy en adelante”.

Este martes, el Presidente de la República terminó con una larga espera de 55 días que comenzó el pasado 13 de marzo con la renuncia de la ex ministra Isabel Plá y anunció la designación como nueva titular del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género a la periodista, ex alcaldesa de Olmué y ex vicepresidenta de la UDI, Macarena Santelices. Así, en una escueta ceremonia en en Palacio de La Moneda, Sebastián Piñera tomó el juramento de la ahora secretaria de Estado y le agradeció por su compromiso al tomar el cargo. “Estoy seguro que tenemos un gran equipo en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género como lo requieren no solamente las mujeres, si ésta no es una lucha o un conflicto entre hombres y mujeres, ésta es una lucha de hombres y mujeres juntos por construir una sociedad en que tengamos plena y total igualdad de dignidad de derechos, de deberes y oportunidades, y estoy seguro que Macarena (Santelices) y Carolina (Cuevas) van a cumplir y van a estar a la altura de este tremendo desafío”, declaró el mandatario. Pero ésta fue una decisión que, según fuentes de Gobierno, no fue nada de fácil para Piñera. Esto porque, además de los criterios profesionales y humanos como sus capacidades y experiencia en la materia, tuvo que contemplar factores políticos que finalmente primaron en la definición que terminó con Santelices como la elegida para sumarse al gabinete. Tenía que ser de la UDI, aseguran en Palacio, ese era el primer requisito y con esa piedra de tope el Presidente tuvo que elegir entre nombres que contenía la terna que propuso la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, y entre los tres nombres propuestos, estaba el de la que apuntaba a ser una de las cartas fuertes del partido en la elección de gobernadores. Las mismas fuentes cuentan que, pese a estar enterados de hechos como, por ejemplo, su parentesco con el dictador Augusto Pinochet, finalmente el Presidente Piñera se decidió por Santelices sobre las otras dos opciones debido a “su experiencia como comunicadora y la buena evaluación que tenían de su labor como alcaldesa de Olmué”. Como sobrina nieta de Augusto Pinochet, si bien Santelices ha condenado las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el período, a renglón seguido ha defendido el legado económico de la dictadura cívico-militar, lo que suscitó críticas a pocos minutos de su nombramiento. Pero además, desde las diversas organizaciones ligadas a la defensa de los derechos de las mujeres han manifestado gran preocupación por una designación que sigue en la misma línea, para ellas errática, que ha mantenido la administración de Sebastián Piñera en torno a las temáticas de género y la violencia hacia la mujer. En conversación con nuestro medio, tanto la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, como la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) y el Observatorio Contra el Acoso Callejero en Chile (OCAC), rechazaron el nombramiento de Santelices como nueva jefa de la cartera de la Mujer. En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, la presidenta del OCAC, María José Guerrero, sostuvo que el nombramiento de Santelices es “una falta de respeto a todas las mujeres de este país“. “La verdad es que nos parece de una irrealidad y falta de respeto tremenda. Este gobierno ha dejado bastante en claro que el ministerio de la Mujer y Equidad de Género no es una cartera que le interese. Por lo tanto, ni siquiera han hecho el esfuerzo para buscar una persona adecuada para el cargo“, señaló. “Esto es una falta de respeto a todas las mujeres de este país, a todas las personas que habitamos en este país. Poner a una persona como jefa del ministerio de la Mujer, cartera que además fue una demanda ciudadana y mayoritariamente de organizaciones feministas, que ha generado apología y defensa de su gesta familiar, de la dictadura, es una falta de respeto tremenda”, concluyó Guerrero. “Las mujeres y las feministas en Chile no lo vamos a dejar pasar. Vamos a estar cuestionando constantemente esta cartera y este nombramiento. Nos parece irrisorio que este gobierno demuestre que tan poco le importa, que no es capaz ni siquiera de buscar una persona que tenga un poquito de currículum asociado a la temática”, advirtió la presidenta del OCAC. Por su parte, la integrante de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, Antonia Del Solar, manifestó la preocupación de la organización señalando que, después de haberse evidenciado la incapacidad de Isabel Plá para encabezar la cartera y hacerse cargo de los desafíos que enfrentan las mujeres del país, para ellas hoy tampoco se puede decir que hay alguien liderando el Ministerio. “Pensamos que la decisión del gobierno de Sebastián Piñera, además de irresponsable y provocadora, es clara”, sostuvo. “Poner a la cabeza de un ministerio a una persona sin experiencia en la materia, que nunca ha trabajado por la autonomía de niñas, mujeres y disidencias, sobre todo en un contexto de crisis mundial como el que estamos viviendo hoy día y en donde las distintas manifestaciones de violencia patriarcal se agudizan, es una señal clara que la vida de niñas, mujeres y disidencias no importan y no son prioritarias para este gobierno“, agregó Del Solar. “Hoy día las feministas estamos alerta, estamos articuladas y estamos alerta porque sabemos que hoy día no tenemos ministra, a pesar del nombramiento“, sostuvo a nombre de la Red Chilena. Desde la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), en tanto, la directora ejecutiva, Bárbara Sepúlveda, tomó la palabra para sumarse a las críticas de otras organizaciones y rechazar categóricamente el nombramiento de Santelices como ministra. En ese sentido, criticaron la nula formación de la ex alcaldesa de Olmué en temáticas de género ni en políticas públicas con perspectiva de género, lo cual consideran “crucial” en el contexto actual. “No podemos permitir que el Ministerio de la Mujer siga improvisando en esta materia especialmente, no solo cuando tenemos miles de casos de vulneraciones y mujeres afectadas, sino que además, precisamente, cuando estamos en un contexto de pandemia mundial en donde sabemos que la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica y la violencia sexual siguen aumentando“, indicó Sepúlveda. “Considerando la abrumadora violación de derechos humanos que ha efectuado este gobierno y este Estado en contra de mujeres, NNA, personas de la diversidad sexual y hombres, hoy día nos parece que es prácticamente una provocación que este gobierno haya nombrado a Santelices como ministra, sabiendo que no sólo es la sobrina nieta del dictador Pinochet, sino que además ha sido defensora de la dictadura”, agregó la directora ejecutiva de ABOFEM. Pero también durante esta jornada se sumaron nuevas críticas por el nombramiento de la ex vicepresidenta de la UDI como titular de la cartera de la Mujer. También provinieron de organizaciones feministas, pero esta vez también a nivel interno. Esto porque en una conferencia de prensa online, la Asociación de Funcionarias y Funcionarios de Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (ANFUMMEG) rechazaron la designación por tratarse de “una figura que carece de experiencia en la materia“. A ellas se sumaron las mujeres de la Asamblea Feminista Plurinacional quienes calificaron el nombramiento como una “provocación”. “La igualdad de género y los derechos de las mujeres son un ausente en su trayectoria, no así lo es su férreo compromiso con la dictadura cívico militar”, criticaron desde la Asamblea. Críticas que tuvieron su respuesta a los pocos minutos después de la ceremonia en que se oficializó su al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, cuando la presidenta de la UDI, partido de Santelices, Jacqueline Van Rysselberghe, salió en su defensa. “Lamento profundamente las críticas que han salido por parte de grupos feministas porque estamos hablando de una mujer que ha ganado su puesto en base a su trabajo. Esperamos que en tiempos tan complicados como la pandemia podamos trabajar en unidad”, sostuvo la senadora UDI. “Llama la atención que ni siquiera ha logrado asumir y la izquierda ya la está criticando. Hacerle un llamado a las mujeres de izquierda, lo que tiene que generar unidad es el trabajo de ella”, agregó Van Rysselberghe. Sobre el vínculo de Santelices con Augusto Pinochet, la presidenta de la UDI acotó que “uno acá no elige a la familia en la que vive“. Consultada por la defensa que ha hecho la ahora ministra de la Mujer de la dictadura cívico-militar, en donde en diversas declaraciones ha distintos medios se ha referido a este tema destacando el legado económico que dejó el sangriento período entre 1973 y 1990, Van Rysselberghe la defendió reafirmando sus dichos. “Lo he dicho yo también, yo creo que el gobierno del expresidente Augusto Pinochet generó un cambio en el desarrollo del país, sentó las bases para que pudiéramos desarrollar un sistema económico que permitió sacar a muchísima gente de la extrema pobreza”, contestó. “Yo espero que a la nueva ministra la evalúen por su trabajo y no por la familia en la que nació”, añadió la titular de la UDI. Pero momentos después, fue el turno de la nueva secretaria de Estado para ubicarse frente a los micrófonos en el Palacio de La Moneda y contestar las preguntas de la prensa. Sobre la oleada de cuestionamientos que generó su designación, en donde su defensa a la dictadura militar ha sido el principal, la nueva ministra de la Mujer, Macarena Santelices, respondió que “una posición política no tiene nada que ver con los derechos humanos” e hizo un llamado a las mujeres de Chile a trabajar en conjunto. “La violación a los derechos humanos es algo que jamás puede ser justificado. Ningún color político puede justificar la violación a los derechos humanos. Los DD.HH. no tienen religión, no tienen que ser de izquierda ni de derecha. Los DD.HH. los tenemos todos y esa es una de las razones por las que vamos a luchar en el ministerio de la Mujer”, aclaró la secretaria de Estado. “Insisto, una posición política no tiene nada que ver con los derechos humanos. Y por lo mismo, desde hoy soy ministra de todas las chilenas y llamo a todas a trabajar en conjunto porque tenemos que erradicar la violencia“, complementó Santelices, finalizando con un rotundo “júzguenme por lo que hago desde hoy en adelante”.